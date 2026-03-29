Vụ nam công nhân vừa từ quê lên bị đâm chết ở TP.HCM: Nhóm nghi phạm ra đầu thú

Liên quan vụ “Vừa từ quê lên TP.HCM xin việc, nam công nhân bị nhóm người đâm chết trên đường” như đã thông tin, ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã làm thủ tục di lý các nghi phạm về TP.HCM để lấy lời khai, điều tra làm rõ động co gây án.

Sau khi chặn đường và dùng hung khí tấn công khiến anh H.C.N. (22 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) tử vong trên đường N6 (phường Thới Hòa), các nghi phạm bỏ trốn về miền Tây. Được sự vận động của cơ quan công an, 3 nghi phạm đã ra đầu thú.

Hiện trường sự việc

Qua lấy lời khai ban đầu, các nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện Phòng PC02 đã làm thủ tục di lý các nghi phạm về TP.HCM để lấy lời khai, điều tra làm rõ động cơ gây án.

Trước đó, khoảng 22h ngày 27/3, anh H.C.N. tan ca làm và chạy xe máy điện trên đường N6 (phường Thới Hòa) để về nhà trọ. Khi vừa qua cầu DA11, anh N. bất ngờ bị nhóm người chặn đường, hành hung.

Cùng lúc này, ông H.V.Đ. (39 tuổi, cậu của anh N.) chạy phía sau lên phát hiện cháu bị đánh nên can ngăn. Trong lúc giằng co, anh N. bị nhóm dùng hung khí đâm tử vong. Gây án xong, nhóm này rời khỏi hiện trường.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh để truy xét các đối tượng. Được biết, anh N. có gia cảnh khó khăn và vừa từ quê lên TP.HCM xin việc làm công nhân được khoảng một tuần.