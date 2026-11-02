Vụ Mr Pips: Phó Đức Nam khai tiền khách hàng thua lỗ là lợi nhuận của sàn

Bị cáo Phó Đức Nam (túc Mr Pips) tại toà. (ảnh: Phùng Anh)

Sáng 2/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế", xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước, liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm bước sang ngày xét xử thứ 7.

Trong phiên xử sáng nay, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư đối với các bị cáo.

Hội đồng xét xử phiên toà. (ảnh: Phùng Anh)

Cơ chế phân chia hoa hồng tại các sàn giao dịch

Tiếp tục phần xét hỏi, luật sư đặt câu hỏi về cơ chế phân chia hoa hồng trong hệ thống các sàn giao dịch.

Phó Đức Nam khai, đối với sàn IQX (Iqxtrade.com), nhân viên không được hưởng hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm số tiền khách hàng nạp vào tài khoản. Tuy nhiên, cơ chế này được áp dụng tại các sàn khác.

Cụ thể, bộ phận kinh doanh (sale) được hưởng hoa hồng từ khoản tiền khách hàng nạp lần đầu, trong khi bộ phận chăm sóc khách hàng nhận hoa hồng từ những khoản tiền khách hàng nạp thêm.

Nam thừa nhận, đối với phần lớn các sàn khác, tiền chi trả hoa hồng được lấy từ nguồn tiền khách hàng nạp vào.

Khi luật sư hỏi về quyền sở hữu số tiền nhà đầu tư nạp vào sàn, Nam cho biết khoản tiền này được phía sàn giữ.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) tại toà. (ảnh: Phùng Anh)

Giải thích về nguồn tiền chi trả hoa hồng, bị cáo khai trong quá trình giao dịch, các khoản phí và thua lỗ có thể khiến tài khoản khách hàng bị hao hụt.

Theo Nam, đối với phần lớn các sàn mà bị cáo tham gia, khoản tiền khách hàng thua lỗ chính là nguồn lợi nhuận của sàn. Từ nguồn tiền này, sàn trích một phần để trả hoa hồng cho nhân viên.

"Như bị cáo đã trình bày, phần thua của khách hàng là phần tiền lãi của sàn, đối với phần lớn sàn mà bị cáo làm. Tiền đó sẽ được trích ra để trả tiền hoa hồng cho nhân viên", Nam khai.

Về tỷ lệ phân chia, Nam khai bộ phận sale thường được hưởng khoảng 1-3% số tiền khách hàng nạp lần đầu. Bộ phận chăm sóc khách hàng có thể nhận từ 4-7% số tiền khách hàng nạp thêm.

Trong khi đó, Nam, Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức được hưởng từ 3-5% của lợi nhuận sau khi trừ chi phí vận hành.

Khi luật sư hỏi tổng tỷ lệ hoa hồng chi trả có vượt mức phí quản lý thu từ nhà đầu tư hay không, Nam cho biết đối với phần lớn các sàn thì không.

Liên quan đến việc quyết định, phê duyệt cơ chế hoa hồng, Nam khai cơ chế phân chia đã tồn tại từ trước khi bị cáo tham gia hoạt động.

Trong trường hợp cần điều chỉnh tăng hoặc giảm tỷ lệ hoa hồng, Nam có thể trao đổi với Lê Khắc Ngọ và những người liên quan tại Việt Nam để đề xuất phía sàn xem xét. Việc điều chỉnh chỉ được thực hiện khi phía sàn chấp thuận.

Khi được hỏi việc nhà đầu tư bị cháy tài khoản có phải là điều kiện để các cấp trong hệ thống nhận hoa hồng hay không, Nam khai hoa hồng được tính dựa trên số tiền khách hàng nạp vào sau khi trừ số tiền đã rút.

Bị cáo cũng thừa nhận, với cơ chế trả thưởng như vậy, nhân viên chăm sóc khách hàng thường cố gắng giữ tiền trong tài khoản, hạn chế việc khách hàng rút tiền.

Các bị cáo tại toà. (ảnh: Phùng Anh)

Phó Đức Nam phủ nhận việc độc quyền hoạt động tại các sàn giao dịch

Tại phiên tòa, trả lời câu hỏi của luật sư về việc tố cáo thêm một số cá nhân có liên quan, Phó Đức Nam cho biết những người bị cáo tố cáo không thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng của Bùi Trung Đức.

Theo Nam, bị cáo đã làm đơn tố cáo một số người từng làm việc cùng mình và cả những người không trực tiếp làm cùng nhưng vẫn hoạt động tại các sàn giao dịch liên quan.

Mục đích của việc tố cáo là để cơ quan công an xác minh, làm rõ việc bị cáo không hoạt động độc quyền tại bất kỳ sàn giao dịch nào.

Luật sư tiếp tục đặt câu hỏi về tình trạng hoạt động của các sàn giao dịch sau thời điểm Phó Đức Nam bị bắt ngày 30/10/2024.

Khi được hỏi liệu toàn bộ các sàn liên quan có ngừng hoạt động sau khi bị cáo bị bắt hay không, Nam phủ nhận.

Theo bị cáo, nhiều sàn vẫn tiếp tục hoạt động sau thời điểm này, thậm chí có những sàn đến nay vẫn hoạt động bình thường.

Nam cho rằng đây là cơ sở chứng minh các sàn giao dịch không chỉ do một mình bị cáo vận hành mà còn có nhiều cá nhân, tổ chức khác cùng tham gia.

"Như vậy nghĩa là sàn không phải một mình bị cáo làm. Còn nhiều người khác người ta vẫn làm, cho nên nó vẫn chạy bình thường trên mạng", Nam trình bày.

Khi luật sư hỏi lại việc này có củng cố lập luận rằng bị cáo không độc quyền hoạt động tại các sàn giao dịch hay không, Phó Đức Nam xác nhận.



