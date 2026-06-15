5 nữ hoàng phim xưa đẹp nhất Việt Nam: Kim Tuyến bét bảng, hạng 1 đúng chuẩn khuôn vàng thước ngọc

Mới đây, một bài đăng trên Threads bất ngờ viral khi xếp hạng 5 nữ hoàng phim xưa đẹp nhất màn ảnh Việt. Đây là những gương mặt đã góp phần làm nên thời hoàng kim của dòng phim truyền hình cổ trang, sở hữu nhan sắc vừa đài các, vừa đậm chất Á Đông, khiến khán giả chỉ cần nhìn thấy đã có cảm giác như bước ngược về những thập niên trước. Danh sách nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận bởi quy tụ toàn những mỹ nhân quen thuộc như Quỳnh Lam, Nhật Kim Anh, Ngọc Lan, Dương Cẩm Lynh và Kim Tuyến.

1. Quỳnh Lam

Nếu nhắc đến dòng phim cổ trang trên truyền hình Việt Nam, Quỳnh Lam gần như là cái tên đầu tiên xuất hiện trong tâm trí nhiều khán giả. Gia nhập làng giải trí từ cuối những năm 2000, nữ diễn viên xây dựng sự nghiệp dài hơi với hàng loạt tác phẩm đậm màu sắc Nam Bộ như Lời Nguyền, Hai Người Vợ, Con Gái Chị Hằng, Mãi Theo Bóng Em, Ải Trần Gian, Luật Trời... Nhờ khả năng hóa thân tự nhiên vào những số phận phụ nữ nhiều bi kịch, cô được công chúng ưu ái gọi là "nữ hoàng phim xưa" của màn ảnh Việt. Đến năm 2026, Quỳnh Lam vẫn là gương mặt quen thuộc của dòng phim truyền hình miền Nam, sở hữu gia tài vai diễn đồ sộ sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Điều giúp Quỳnh Lam nổi bật giữa dàn mỹ nhân cùng thời chính là vẻ đẹp mang đậm nét hoài cổ. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt buồn rất có hồn cùng nụ cười dịu dàng đậm chất Á Đông. Cô toát lên khí chất của một tiểu thư khuê các bước ra từ những thước phim xưa. Ngay cả khi đã ngoài 40 tuổi, Quỳnh Lam vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi làn da mịn màng, vóc dáng thon gọn và nhan sắc gần như không bị thời gian tác động. Chính vẻ đẹp nền nã, đằm thắm ấy đã giúp cô trở thành lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn mỗi khi cần tìm một gương mặt mang hơi thở của phụ nữ Nam Bộ những thập niên trước.

2. Nhật Kim Anh

Không chỉ thành công với vai trò ca sĩ, Nhật Kim Anh còn là một trong số ít gương mặt lấn sân diễn xuất và tạo được dấu ấn mạnh mẽ ở dòng phim truyền hình xưa. Từ cuối những năm 2000, cô liên tục xuất hiện trong các tác phẩm ăn khách như Tiếng Sét Trong Mưa, Long Thành Cầm Giả Ca, Vua Bánh Mì, Lưới Trời, Dưới Bóng Bình Yên... Với lợi thế diễn xuất giàu cảm xúc cùng khả năng thể hiện những nhân vật phụ nữ chịu nhiều truân chuyên, Nhật Kim Anh nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả miền Tây và các tỉnh thành phía Nam. Đến năm 2026, bên cạnh việc kinh doanh và hoạt động âm nhạc, cô vẫn duy trì sức hút trên màn ảnh nhỏ, được xem là một trong những ngôi sao hiếm hoi có thể cân bằng giữa ca hát, diễn xuất và thương hiệu cá nhân.

Gương mặt thanh thoát, đôi mắt to biết nói cùng sống mũi cao giúp Nhật Kim Anh dễ dàng hóa thân thành những mỹ nhân trong bối cảnh cổ trang. Đặc biệt, cô càng lên phim càng nổi bật nhờ thần thái vừa nết na vừa kiêu hãnh. Trong thời kỳ đỉnh cao của dòng phim truyền hình miền Tây, Nhật Kim Anh thường xuyên được giao những vai phụ nữ đẹp người nhưng lận đận số phận, và chỉ cần xuất hiện trong tà áo dài hay áo bà ba, cô đã đủ khiến khán giả khó rời mắt.

3. Ngọc Lan

Trong số những gương mặt nổi bật của màn ảnh phía Nam, Ngọc Lan là cái tên để lại dấu ấn đặc biệt nhờ khả năng hóa thân đa dạng vào nhiều dạng nhân vật khác nhau. Bắt đầu sự nghiệp từ lĩnh vực người mẫu trước khi bén duyên với diễn xuất, cô nhanh chóng khẳng định thực lực qua hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám như Kiều Nữ Và Đại Gia, Cổng Mặt Trời, Thuyền Giấy, Âm Tính, Bán Chồng, Mặt Nạ Gương... Với dòng phim xưa, Ngọc Lan nhiều lần ghi dấu ấn bằng hình ảnh những người phụ nữ đa dạng tính cách và tâm lý. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật và sở hữu gia tài hơn 150 vai diễn lớn nhỏ, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ vào năm 2024 khi sự nghiệp vẫn đang ở giai đoạn ổn định. Dù đã rời xa màn ảnh, Ngọc Lan vẫn được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của phim truyền hình Việt, để lại nhiều vai diễn được khán giả yêu mến và nhắc nhớ đến tận hôm nay.

Ngọc Lan sở hữu kiểu nhan sắc được nhiều khán giả nhận xét là càng ngắm càng cuốn hút. Không mang vẻ đẹp quá sắc sảo hay rực rỡ ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô gây thiện cảm bởi những đường nét hài hòa, đôi mắt to cùng nụ cười rạng rỡ. Khi xuất hiện trong các bộ phim lấy bối cảnh xưa, nữ diễn viên đặc biệt tỏa sáng nhờ thần thái nền nã và khí chất sang trọng.

4. Dương Cẩm Lynh

Dương Cẩm Lynh là một trong những mỹ nhân tiêu biểu của màn ảnh Việt giai đoạn cuối thập niên 2000 và đầu những năm 2010. Sau khi gây chú ý tại các cuộc thi nhan sắc, cô lấn sân diễn xuất và nhanh chóng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Cocktail Cho Tình Yêu, Ra Giêng Ai Cưới Em, Tiệm Ăn Dì Ghẻ, Bánh Mì Ông Màu, Nghiệp Sinh Tử, Oan Nghiệt... Đặc biệt, nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện trong các tác phẩm lấy bối cảnh Nam Bộ xưa, nơi cô có cơ hội phát huy thế mạnh diễn xuất giàu cảm xúc. Dù từng trải qua không ít biến cố trong cuộc sống cá nhân, Dương Cẩm Lynh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và liên tục trở lại với các dự án mới.

Dương Cẩm Lynh gây ấn tượng nét sang trọng và quý phái rất riêng. Cô sở hữu gương mặt thanh tú với đôi mắt to, sống mũi cao cùng nụ cười rạng rỡ tạo cảm giác vừa đằm thắm vừa kiêu sa. Trong những bộ phim lấy bối cảnh những năm đầu thế kỷ XX, nữ diễn viên đặc biệt phù hợp với hình tượng tiểu thư nhà giàu hay những người phụ nữ quyền lực nhờ khí chất ngời ngời. Mỗi lần diện áo dài, áo bà ba hay trang phục cổ điển, Dương Cẩm Lynh đều mang đến cảm giác như bước ra từ những bức ảnh xưa.

5. Kim Tuyến

So với nhiều gương mặt cùng thời, Kim Tuyến có con đường đến với diễn xuất khá đặc biệt. Sau khi gây chú ý tại cuộc thi Phụ Nữ Thế Kỷ 21, cô bén duyên với màn ảnh và nhanh chóng trở thành một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất của truyền hình phía Nam. Trong suốt gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Kim Tuyến ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim như Chuyện Tình Đảo Ngọc, Tuổi Thanh Xuân, Mộng Phù Hoa, Ngũ Hợi Tấn Hỷ, Nghiệp Sinh Tử, Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp... Dù không gắn bó hoàn toàn với dòng phim xưa, nữ diễn viên vẫn nhiều lần để lại dấu ấn trong các tác phẩm lấy bối cảnh Nam Bộ xưa nhờ lối diễn xuất tự nhiên và khả năng thể hiện những nhân vật phụ nữ có cá tính mạnh.

Kim Tuyến sở hữu nhan sắc sắc sảo với đôi mắt lớn, gương mặt góc cạnh, làn da nâu quyến rũ và thần thái đầy cuốn hút. Ngay từ những ngày đầu bước chân vào showbiz, Kim Tuyến đã gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng cần thiết để hóa thân vào các vai diễn mang màu sắc hoài cổ. Trong những bộ phim lấy bối cảnh xưa, nữ diễn viên thường mang đến hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh và có khí chất riêng thay vì kiểu nhân vật yếu đuối quen thuộc. Nét đẹp vừa sang trọng vừa cá tính giúp Kim Tuyến luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh, đồng thời trở thành một trong những mỹ nhân được khán giả nhớ mặt gọi tên suốt nhiều năm qua.