Vụ ly hôn nực cười: Mẹ chồng được nhà, chồng nhận "tiền dưỡng già", cái giá 17 năm thật xót xa!

Có một chi tiết rất đáng suy nghĩ trong toàn bộ câu chuyện của Kiều Tiên.

Suốt hơn một tháng xảy ra ồn ào, người được nhắc đến nhiều nhất là mẹ chồng. Người lên tiếng nhiều nhất là Kiều Tiên. Người bị bàn tán nhiều nhất cũng là gia đình chồng.

Nhưng người đáng lẽ phải xuất hiện nhiều nhất nên là Ba Đông. Không phải để bênh mẹ hay bênh vợ, mà để giữ cho hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình không phải đứng ở hai chiến tuyến.

Đó có lẽ mới là điều khiến nhiều người tiếc nuối nhất khi cuộc hôn nhân 17 năm đi đến hồi kết.

Nhìn lại toàn bộ vụ việc, gần như mọi mâu thuẫn đều xoay quanh một người đàn ông

Cả 2 từng rất hạnh phúc

Theo chia sẻ của Kiều Tiên, mâu thuẫn ban đầu không xuất phát từ chuyện ngoại tình, bạo lực hay khác biệt tính cách giữa hai vợ chồng. Những gì cô kể đều xoay quanh gia đình chồng.

Đầu tiên là câu chuyện căn nhà. Kiều Tiên cho biết cô đã mua lại căn nhà của gia đình chồng từ khoảng 7 năm trước nhưng chưa sang tên vì tin tưởng. Sau đó, khi phía gia đình muốn bán lại với mức giá cao hơn, cô vẫn chấp nhận bỏ thêm một khoản tiền lớn vì không muốn mất số tiền đã đầu tư.

Tiếp đó là mâu thuẫn với mẹ chồng. Theo lời Kiều Tiên, cô từng chủ động đề nghị hỗ trợ mẹ chồng một khoản tiền lên tới vài tỷ đồng để bà có thể ra ở riêng, với mong muốn hai bên vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, sau đó, theo chia sẻ của cô, gia đình chồng nhiều lần muốn Ba Đông đứng tên chung tài sản và phát sinh thêm những bất đồng khác.

Ngay cả câu chuyện khoản nợ khoảng 4 tỷ đồng mà Kiều Tiên nhắc tới cũng được cho là liên quan đến chị chồng.

Nhìn lại toàn bộ diễn biến, hầu hết các nút thắt đều nằm ở mối quan hệ giữa Kiều Tiên và gia đình chồng. Và ở giữa những mối quan hệ đó luôn tồn tại một người có vai trò đặc biệt: Ba Đông.

Đến tối 6/8, Kiều Tiên xác nhận hai người đã thỏa thuận ly hôn. Theo lời cô, chính Ba Đông là người chủ động đề nghị kết thúc cuộc hôn nhân. Hiện những thông tin này mới đến từ phía Kiều Tiên, còn gia đình chồng vẫn chưa lên tiếng.

Trong một gia đình, người chồng không cần chọn phe, nhưng phải chọn trách nhiệm

Nhiều người vẫn đặt câu hỏi: Khi mẹ và vợ xảy ra mâu thuẫn, đàn ông nên đứng về phía ai?

Thực ra, đó là một câu hỏi sai. Bởi ngay từ khi phải chọn phe, người đàn ông đã để gia đình mình đi vào ngõ cụt.

Điều người vợ cần không phải một người chồng quay lưng với cha mẹ. Điều cha mẹ cũng không cần là một người con bỏ mặc đấng sinh thành. Thứ cả hai cần là một người đàn ông đủ rõ ràng để thiết lập ranh giới.

Nếu tài sản là của vợ chồng, hãy để pháp luật bảo vệ tài sản của vợ chồng.

Nếu cha mẹ cần hỗ trợ, hãy hỗ trợ bằng sự hiếu thảo chứ không để những quyền lợi chồng chéo trở thành nguồn cơn mâu thuẫn.

Nếu có bất đồng, người đứng ra giải quyết đầu tiên phải là người chồng, chứ không phải để vợ và mẹ tự đối diện với nhau.

Bởi từ thời điểm hai người phụ nữ bắt đầu trực tiếp tranh cãi, người đàn ông thực chất đã lùi khỏi vai trò đáng lẽ thuộc về mình.

Điều đáng tiếc nhất không phải là cái kết ly hôn

Có một chi tiết đáng chú ý trong chia sẻ mới nhất của Kiều Tiên.

Sau tất cả những tranh chấp, cô vẫn đồng ý để Ba Đông nhận căn nhà đang cho thuê. Cô vẫn để anh sống ở tầng hai của căn nhà hiện tại. Cô cũng cho biết vẫn sẽ chi trả các khoản chi phí để anh có điều kiện hỗ trợ chăm sóc hai con trong vài năm tới. Và lý do hài hước đến chua chát: Để chồng cũ dưỡng già.

Điều đó cho thấy, ít nhất ở thời điểm hiện tại, Kiều Tiên vẫn cố gắng giữ vai trò của người cha đối với các con, dù cuộc hôn nhân đã kết thúc.

Nghịch lý nằm ở chỗ, khi ly hôn, hai người vẫn có thể ngồi lại để thống nhất cách nuôi con, cách chia tài sản và cách chung sống vì con. Nhưng trước khi ly hôn, họ lại không thể tìm được một cách để giải quyết những mâu thuẫn đã tích tụ suốt thời gian dài.

Có lẽ vì vậy, điều khiến nhiều người tiếc nuối sau câu chuyện này không đơn thuần là một cuộc hôn nhân tan vỡ.

Nếu những gì Kiều Tiên chia sẻ phản ánh đúng diễn biến vụ việc, thì bài học lớn nhất không nằm ở chuyện mẹ chồng hay tài sản. Bài học nằm ở vai trò của người đàn ông trong gia đình.

Một người chồng không thể quyết định cha mẹ sẽ nghĩ gì.

Một người chồng cũng không thể bắt vợ luôn nhẫn nhịn.

Nhưng anh ấy hoàn toàn có thể quyết định cách gia đình mình đối diện với mâu thuẫn.

Bởi trong rất nhiều cuộc hôn nhân, điều làm gia đình tan vỡ không phải vì mẹ chồng quá khó hay nàng dâu quá mạnh. Mà vì người đáng lẽ phải giữ nhịp cho cả gia đình lại chỉ xuất hiện khi mọi chuyện đã không còn có thể cứu vãn.