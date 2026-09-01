Vụ lật xe khách ở Gia Lai: Bộ Y tế yêu cầu tập trung cứu 20 nạn nhân bị thương

Trong văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) ngày 31/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, vụ tai nạn lật xe khách đã làm 4 người tử vong và 20 nạn nhân bị thương. Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, trong đó có 1 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, 1 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ đạo các đơn vị tập trung tối đa lực lượng y bác sỹ, thuốc, thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm thiểu thiệt hại do vụ tai nạn.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế Gia Lai và Bệnh viện Chợ Rẫy thường xuyên cập nhật diễn biến cấp cứu, điều trị các nạn nhân. Trường hợp cần hỗ trợ, các đơn vị báo cáo, đề xuất Bộ Y tế để kịp thời điều phối lực lượng và phương tiện chuyên môn.

Hiện trường vụ lật xe ở Gia Lai.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 3h50 sáng 31/8 trên tuyến đường tránh phía Đông, đoạn theo hướng về ngã ba Hàm Rồng, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Xe khách do tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) lái, chở 33 hành khách, đang đi trên tuyến tránh phía Đông thì gặp nạn và bị lật.

Lực lượng chức năng và người dân khẩn trương đưa các nạn nhân ra khỏi xe, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra trong điều kiện thời tiết trời mưa, có sương mù, mặt đường ướt. Chiếc xe khách bị lật nằm bên taluy, phần thân xe nghiêng xuống khu vực đất trồng cây. Nhiều mảnh vỡ và vật dụng của hành khách nằm xung quanh khu vực xe gặp nạn.

Theo hồ sơ, tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long có giấy phép lái xe hạng D do Cục Cảnh sát giao thông cấp ngày 1/7/2025, có giá trị đến ngày 1/7/2030.

Tài xế được xác định không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Tỉnh Gia Lai hỗ trợ 10 triệu đồng với mỗi trường hợp tử vong và 5 triệu đồng đối với nạn nhân bị thương nặng.