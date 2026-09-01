Tiếng khóc xé lòng của thân nhân người chết trong vụ xe khách lật ở Gia Lai

Chiều 31/8, nhiều người dân trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai làm thủ tục nhận thi thể người thân trong vụ xe khách biển số 50E-449.17 bị tai nạn.

Bệnh viện đang bảo quản thi thể của 4 người đều là nạn nhân của vụ lật xe khách rạng sáng cùng ngày. Tiếng khóc xé lòng khiến ai cũng không cầm được nước mắt.

Nạn nhân may mắn thoát nạn chưa hết bàng hoàng sau cú sốc tai nạn.

Tại đây, chị Lê Gia Vi (SN 2007, trú An Khê, Gia Lai) rưng rưng kể: Sáng cùng ngày, nghe tin vụ tai nạn, chị gọi điện thoại cho người thân của mình là chị T.T.D.H. (SN1993, quê tại An Khê làm công nhân ở TP. HCM) mãi không được. Biết chuyện chẳng lành, gia đình liền tức tốc chạy lên Pleiku và nhận tin dữ. Cả chị H. và người bạn đều tử vong trong vụ tai nạn.

“Mấy hôm trước, chị H. gọi điện thoại bảo là dẫn bạn về nhà chơi dịp lễ và nhờ đón về chơi cho nhà. Sau mấy hôm sẽ vào làm việc lại. Cả nhà ai cũng trông ngóng. Sáng nay nghe tin dữ cả nhà chết lặng, chưa thể tin biến cố lớn vậy lại xảy ra”, chị Vi đau khổ.

Xe khách hư hỏng nặng ﻿sau vụ tai nạn.

Anh Trương Hoàng Xuân (trú xã Đăk Pơ, Gia Lai) vừa ký vào tờ giấy giao nhận tử thi để đưa em gái T.T.D.H. (SN 1993) tử vong trong vụ tai nạn trên về với gia đình. Anh Xuân vừa khóc vừa kể, H. làm công nhân tại TP.HCM. Dịp nghỉ lễ em nói về quê thăm mẹ và rủ người bạn thân cùng về trên chuyến xe định mệnh.

“Nó báo tin cho các anh chị biết rằng sẽ về nhưng yêu cầu mọi người giữ bí mật với mẹ để sáng sớm nay vào nhà tạo bất ngờ cho mẹ. Sáng nay cả nhà ngồi chờ mãi mà gọi điện cũng không nhấc máy, ai cũng nóng ruột. Lúc nghe tin xe khách gặp nạn chết nhiều người, tôi linh tính chuyện không lành nên chạy lên tìm kiếm, em đã mất rồi", anh Xuân buồn bã.

Bác sĩ Bùi Trường Giang - Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, trong tổng số 20 bệnh nhân được cấp cứu tại bệnh viện, phần lớn bệnh nhân bị xây xát, chấn thương phần mềm vùng đầu, mặt, tay, chân và vùng ngực. Một số trường hợp khác bị gãy xương, chấn thương cột sống và tổn thương tủy.

Ngay trong sáng cùng ngày, 14 bệnh nhân bị thương nhẹ đã được ra viện. Tuy nhiên, có hai bệnh nhân nặng được sơ cứu, chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều trị.

“Một bạn sinh viên đại học bị chấn thương vùng đầu, tri giác và chấn thương sọ não. Chúng tôi theo dõi thêm bằng lâm sàng, nội viện 48 giờ. Còn phần bị thương ở chân thì đang được khâu cầm máu, chăm sóc vết thương. ”, bác sĩ Giang thông tin.