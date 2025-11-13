Vụ hơn 300 người ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP.HCM: Thông tin mới nhất

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM chiều 13/11, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thông tin liên quan vụ ngộ độc bánh mì khiến hàng trăm người phải nhập viện vừa xảy ra.

Sở này đã phối hợp với Sở Y tế, chỉ đạo các cơ sở y tế rà soát, thống kê số lượng người bệnh có liên quan. Đồng thời, thành lập Đoàn điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm, phối hợp cùng UBND phường, xã và các cơ quan chức năng xác minh, điều tra nguyên nhân và báo cáo Bộ Y tế theo đúng quy định.

Về nghi vấn ngộ độc liên quan đến bánh mì, đại diện Sở An toàn thực phẩm cho biết, các nguyên liệu thường dùng trong bánh mì như pate, thịt nguội, bơ, dưa chua… nếu không được bảo quản đúng cách sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, có thể gây ngộ độc thực phẩm. Để phòng ngừa, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm.

Các nguyên liệu trong bánh mì nếu không được chế biến và bảo quản đúng cách rất dễ gây ra ngộ độc thực phẩm. (Ảnh minh hoạ)

Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ phường, xã đẩy mạnh phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm đến các cơ sở và người tiêu dùng, đồng thời siết chặt công tác kiểm tra, nhằm bảo đảm an toàn bữa ăn cho người dân thành phố.

Theo Sở An toàn thực phẩm, hàng năm đơn vị đều thực hiện kiểm tra định kỳ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống theo kế hoạch.

Ngoài ra, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, sự cố hoặc có phản ánh, cảnh báo liên quan đến an toàn thực phẩm, Sở sẽ kiểm tra đột xuất và xử phạt nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 12/11, theo thống kê của Sở Y tế, đã ghi nhận 301 trường hợp có triệu chứng nghi liên quan đến việc ăn bánh mì Cóc cô Bích tại 2 chi nhánh , được khám và điều trị tại 15 cơ sở y tế trên địa bàn. Các bệnh nhân chủ yếu có triệu chứng tiêu chảy, sốt, đau bụng và nôn ói.

Riêng trường hợp nặng phải điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định sáng nay đã cai được máy thở, sinh hiệu ổn.

Về kết quả cấy máu và cấy phân cho thấy tác nhân gây ngộ độc là vi khuẩn Salmonella enteritidis và Salmonella spp.

Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo các bệnh viện và HCDC tiếp tục phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thực hiện xét nghiệm nuôi cấy vi sinh và giải trình tự gene các chủng phân lập được để làm rõ nguyên nhân và các yếu tố liên quan đến chùm ca ngộ độc thực phẩm này.

Trước đó, Sở An toàn thực phẩm đã kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh mì, lấy mẫu các nguyên liệu như pate, gà, bơ, dưa chua, dưa leo gửi kiểm nghiệm; đồng thời điều tra dịch tễ, phỏng vấn ca bệnh, xác minh nguồn gốc thực phẩm và quy trình chế biến.

Sở cũng khuyến cáo người dân lựa chọn cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật.

Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì ở TP.HCM, ngày 8/11 Sở An toàn thực phẩm thành phố phối hợp cùng phường Hạnh Thông đã lập đoàn kiểm tra, làm việc với chủ cơ sở bánh mì cô B. là bà Lý Nguyễn Ngọc Bích Vân trong 2 ngày 7 và 8/11.

Qua kiểm tra tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) ngày 7/11 cho thấy, tiệm bánh mì có giấy phép đăng ký kinh doanh do UBND quận Gò Vấp (cũ) cấp tháng 5/2020. Chủ cơ sở cũng có giấy chứng nhận kiến thức về an toàn thực phẩm do Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hóc Môn (cũ) cấp với ngành nghề kinh doanh bán bánh mì.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh đang tạm ngưng hoạt động. Các loại thực phẩm gồm chả lụa, thịt nguội, pate, trứng, rau, ớt, dưa leo… đều có hóa đơn chứng từ nguồn gốc rõ ràng.

Cơ sở cũng có trang bị tủ lạnh để bảo quản thực phẩm, có sổ ghi chép nhập, xuất hàng hóa. Dụng cụ chế biến, bảo quản đảm bảo vệ sinh; khu vực chế biến có mái che, có biện pháp che chắn côn trùng và động vật gây hại.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong các tủ đựng thực phẩm, để phục vụ xác minh và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại cơ sở 2 của tiệm bánh mì có địa chỉ 363 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, kết quả kiểm tra chiều 8/11 cho thấy cơ sở này đã ngưng hoạt động. Theo thông tin từ người dân xung quanh, tiệm bán bánh mì này chỉ là xe đẩy, bán trên vỉa hè. Cơ sở này mới hoạt động được hơn 1 năm.