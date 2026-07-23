Theo nội dung báo cáo của Sở GD&ĐT, ngay sau khi xuất hiện thông tin phản ánh trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí, Sở đã trực tiếp chỉ đạo UBND xã Đại Thanh phối hợp với lực lượng công an khẩn trương rà soát, xác minh.

Kết quả xác minh bước đầu xác định, em này từng học lớp 6A3 tại Trường THCS Vĩnh Quỳnh trong học kỳ I năm học 2025 - 2026. Sang học kỳ II, học sinh nghỉ học điều trị bệnh dài hạn từ tháng 3-5, gia đình đã làm đơn xin nghỉ học chính thức.

B.A đang điều trị hậu phẫu tại bệnh viện. Ảnh: Gia đình cung cấp

Sáng 21/7, gia đình thông báo với giáo viên chủ nhiệm về việc em phát hiện dị vật ở vùng trực tràng và phải phẫu thuật. Trong ngày 21 và 22/7, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo UBND xã Đại Thanh và Hội Chữ thập đỏ xã đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh.

Về nguyên nhân xuất hiện dị vật, thông tin do gia đình cung cấp trong buổi làm việc với cơ quan chức năng cho thấy, sự việc xảy ra khoảng tháng 10/2025. Thời điểm đó, khi đi học về qua khu vực cánh đồng, em bị hai nam thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang khống chế.

Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh, nội dung phản ánh này đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh. Đến thời điểm báo cáo, chưa có kết luận chính thức về diễn biến, nguyên nhân cũng như các đối tượng liên quan. Đáng chú ý, qua rà soát bước đầu của nhà trường và kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng chưa có căn cứ xác định đối tượng liên quan là học sinh của Trường THCS Vĩnh Quỳnh.

Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo Trường THCS Vĩnh Quỳnh tiếp tục phối hợp với gia đình và cơ sở y tế nhằm hỗ trợ sức khỏe, ổn định tâm lí cho học sinh. Trường THCS Vĩnh Quỳnh phối hợp chặt chẽ với UBND xã Đại Thanh, cơ quan Công an và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh làm rõ; xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm; kịp thời báo cáo UBND thành phố và Bộ GD&ĐT khi có kết quả chính thức.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu rà soát, tiếp nhận, xử lí thông tin và trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trên cơ sở hồ sơ, kết quả xác minh của cơ quan chức năng; kịp thời chấn chỉnh nếu phát hiện tồn tại, hạn chế.

Sở yêu cầu toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học, đẩy mạnh phòng chống bạo lực học đường và nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh.

Sở cũng lưu ý các đơn vị thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin chính xác, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo vệ quyền lợi và bí mật đời tư của học sinh, tuyệt đối không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra của cơ quan công an.

Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá: "Đây là vụ việc nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm". Sở sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND xã Đại Thanh, cơ quan công an và các đơn vị liên quan để theo dõi, xử lí vụ việc.