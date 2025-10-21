Sự việc nam sinh L.Q.H. (học sinh lớp 12A8, Trường THPT Đặng Thai Mai, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) bị P.T.B.N. (học sinh lớp 11A9, cùng trường) đâm tử vong xảy ra trưa 17/10 đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót và đặt ra nhiều câu hỏi liên quan. Không ít ý kiến cho rằng, trước khi dẫn tới bi kịch, có thể 2 em đã tồn tại mâu thuẫn từ trước.

Liên quan đến việc này, trao đổi trên báo Dân trí, lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai khẳng định, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn bộc phát, và cơ quan chức năng cũng đã có kết luận tương tự.

Vị lãnh đạo nói, giữa 2 em H. và N. không có mâu thuẫn kéo dài, N. cũng không bị bạn bè bắt nạt hay đánh hội đồng nhiều lần như một số thông tin trên mạng xã hội.

Lãnh đạo nhà trường thông tin giữa H. và N. không có mâu thuẫn kéo dài từ trước, N. cũng không bị bắt nạt hay đánh hội đồng nhiều lần như mạng xã hội lan truyền. (Ảnh: Fanpage Trường THPT Đặng Thai Mai)

Bên cạnh đó, trước thông tin lan truyền trên mạng cho rằng em N. đã từng phản ánh với nhà trường việc bị bạo lực học đường, lãnh đạo nhà trường khẳng định, bất kỳ học sinh nào có phản ánh, nhà trường đều xử lý và mời phụ huynh phối hợp với công an địa phương. Vị lãnh đạo nhắc lại, vụ việc này cơ quan công an đã kết luận rất rõ là do mâu thuẫn bộc phát.

Cũng theo đại diện nhà trường, nhà trường đã họp để ổn định tâm lý giáo viên, học sinh, công tác giảng dạy sau khi Sở GD&ĐT chỉ đạo. Nhà trường cùng Hội Chữ thập đỏ, Ban đại diện cha mẹ học sinh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình em H.

Trước đó vào trưa ngày 17/10, tại khu vực cây xăng thuộc thôn Xa Thư, xã Quảng Bình đã xảy ra vụ xô xát giữa em N. và em H.

Theo điều tra, H. và N. bột phát mâu thuẫn trong giờ học thể dục buổi sáng.

Nguồn tin trên báo Lao Động cho biết, theo điều tra ban đầu, 2 học sinh không có mâu thuẫn từ trước mà mâu thuẫn bột phát trong giờ học thể dục buổi sáng cùng ngày. Sau khi tan học, H. cùng L.Đ.A. (SN 2008, ở thôn Tiền Thôn, xã Quảng Bình, bạn học cùng lớp với H.) đã chặn đường, dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đuổi đánh N.

Trong lúc bị đánh, em N. đã rút dao bấm mang theo người đâm vào H. khiến nạn nhân bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương nhưng nam sinh không qua khỏi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.