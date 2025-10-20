Cảnh báo tình trạng bạo lực học đường sau vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết tình trạng bạo lực học đường hiện nay có chiều hướng gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp, mặc dù không phải là mới, song thời gian gần đây tình trạng này xảy ra liên tục hơn với tính chất nguy hiểm ngày càng nghiêm trọng.

Hiện trường nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong. Ảnh cắt từ clip

Điều đáng lo ngại là lý do dẫn đến bạo lực đôi khi rất đơn giản như va chạm trong lúc chơi đùa, trên đường đi học, mâu thuẫn nói xấu nhau trên các diễn đàn, mạng xã hội…

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân sâu xa của việc chưa thể ngăn chặn vấn nạn bạo lực học đường là do sự thiếu sót trong công tác quản lý và giáo dục của nhà trường và gia đình.

Mặt khác, do sự thiếu chín chắn về nhận thức và tâm lý của các em học sinh, sinh viên. Đây là giai đoạn mà các em đang trong quá trình phát triển về thể chất và tinh thần, dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. Nhiều em có xu hướng ham muốn được thể hiện, chứng tỏ bản thân, không biết cách kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình.

Để ngăn chặn tình trạng trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng chức năng và công an các xã, phường thường xuyên duy trì công tác phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tổ chức nhiều đợt tổng kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nắm bắt các mâu thuẫn trong học sinh, để ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để phát sinh phức tạp, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, bạo lực học đường.

Ngôi trường nơi 2 học sinh đang theo học

Tuy nhiên, vẫn còn đó những vụ việc đau lòng xảy ra khi nạn nhân và đối tượng vẫn còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, chỉ vì những mâu thuẫn bộc phát, nhỏ trong giao tiếp, sinh hoạt, học tập đã gây ra hậu quả đáng tiếc, để rồi đánh mất tương lai, để lại nỗi đau cho gia đình và ám ảnh cho xã hội.

Điều lo ngại khi một bộ phận học sinh, thậm chí là bạn bè thân thiết của đối tượng và nạn nhân lại thờ ơ, vô cảm khi không can ngăn, ngăn chặn mà hò reo, cổ vũ, tham gia gây rối trật tự công cộng. Điển hình như vụ việc nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm chết xảy ra vào trưa ngày 17-10 tại Trường THPT Đặng Thai Mai (tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa).

Từ vụ án trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo gia đình, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, giáo dục con em, học sinh, đặc biệt chú ý các mối quan hệ, sinh hoạt bạn bè ngoài giờ đến trường.

Có biện pháp rà soát, phát hiện số học sinh hư, cá biệt, ham chơi, lười học, thường xuyên bỏ học, nghiện game, tàng trữ, mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử, chất cấm…; thường xuyên nắm bắt các mâu thuẫn trong học sinh, giáo viên để có biện pháp phối hợp với gia đình, phụ huynh giải quyết, xử lý không để phát sinh phức tạp; trường hợp cần thiết phải trao đổi, phối hợp với công an xã, phường nơi cư trú, học tập để giải quyết theo quy định.

Chủ động kiểm soát đồ dùng học tập, vật dụng con em, học sinh mang theo trong cặp, người và tại các khu vực trong trường, gia đình. Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở con em, học sinh chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của nhà trường và khuyến cáo của cơ quan công an.

Đối với học sinh, chấp hành nghiêm các quy định, nội quy của nhà trường và các khuyến cáo về bảo đảm an ninh trật tự của công an xã, phường nơi cư trú.Tuyệt đối không mang theo vật cấm, hung khí trong cặp sách, trong người.

Khi phát hiện bạn bè có mâu thuẫn, xích mích, đánh nhau, phải báo người lớn, thầy cô hoặc cơ quan công an; tuyệt đối không cổ vũ, tham gia đánh nhau.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị mọi người dân nêu cao trách nhiệm trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi cố ý gây thương tích, giết người nói chung và hành vi bạo lực học đường nói riêng, góp phần ngăn chặn, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 17-10, tại một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Quảng Bình (ngay cạnh Quốc lộ 1A, gần Trường THPT Đặng Thai Mai), 2 bạn học sinh lớp 12 của trường này là L.Q.H. (ngụ xã Lưu Vệ) và P.T.B.N. (ngụ thôn 6, xã Quảng Bình) đã có mâu thuẫn lao vào đánh nhau. Trong lúc rượt đuổi nhau, nam sinh N. đã rút dao trong người đâm 1 nhát vào vùng cổ nam sinh H.. Dù đã được mọi người can ngăn đưa đi cấp cứu, nhưng nam sinh H. đã tử vong sau đó.



