Vụ học sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng: Nam sinh gãy ngón tay, công an vào cuộc

Sáng 12-11, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, UBND TP Buôn Ma Thuột về việc nhóm học sinh đánh bạn tới tấp.



Nhóm học sinh đánh bạn tới tấp. Ảnh cắt từ clip

Theo báo cáo, khoảng 11 giờ 20 ngày 3-11 (sau giờ tan học 15 phút), 2 học sinh P.N.A.K. và N.Đ.H. (cùng học lớp 9D, Trường THCS Lạc Long Quân, TP Buôn Ma Thuột) đã đánh em T.V.Q.Đ. (học sinh lớp 9G, Trường THCS Hùng Vương, TP Buôn Ma Thuột) tại khu vực hẻm Nguyễn Cư Trinh (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột).

Nguyên nhân do trước đây em Đ. có xảy ra mâu thuẫn với một học sinh tên A. (Trường THCS Hùng Vương). Sau đó, em A. nhờ em K. và em H. đánh em Đ. Vụ việc khiến em Đ. bị xây xát ngoài da và gãy ngón tay út.

Sau khi xảy ra vụ việc, các học sinh và cha mẹ có liên quan đã được Công an phường Tự An mời lên làm việc. Hiện gia đình các bên học sinh liên quan vẫn đang trong quá trình giải quyết sự việc cùng công an phường Tự An. Vụ việc đánh nhau có ghi lại bằng clip và chưa có kết luận chính thức từ phía Công an phường Tự An.

Khu vực xảy ra vụ việc là con hẻm nằm sau Trường THCS Hùng Vương

Trường THCS Lạc Long Quân và THCS Hùng Vương đã cử thầy cô giáo đến thăm hỏi em Đ., phối hợp làm việc với Công an phường Tự An để phục vụ công tác điều tra và xử lí. Phụ huynh của những học sinh tham gia đánh em Đ. đã tới nhà thăm hỏi, động viên và chịu các khoản chi phí, thuốc men cho em Đ.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, đoạn clip ghi lại vụ việc cho thấy sau giờ tan học, 1 nam sinh bất ngờ bị nhóm học sinh mặc đồng phục trắng và xanh lao vào tấn công. Lúc này, có ít nhất 4 nam sinh ép nam sinh vào tường và liên tiếp dùng mũ bảo hiểm, tay đánh tới tấp vào người nam sinh.

Bị tấn công tới tấp, nam sinh này ngã xuống đường. Tuy nhiên, nhóm nam sinh vẫn điên cuồng lao vào dùng chân đá liên tiếp vào mặt, đạp vào đầu. Trước sự tấn công này, nam sinh chỉ biết dùng tay ôm đầu chịu trận. Một số nam sinh khác cũng vào can ngăn nhưng không hiệu quả.