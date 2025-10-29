Sáng 28/10, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc xảy ra tại King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội). Với số tiền bị cáo buộc toàn vụ án lên tới 107 triệu USD, tương đương hơn 2.570 tỷ đồng, trung bình mỗi người dùng gần 19 tỷ đồng để đánh bạc. Trong số 36 bị cáo bị xét xử vì tội "đánh bạc" có nhiều người là doanh nhân, ca sĩ,...

Vũ Hà đeo kính và khẩu trang đen xuất hiện tại Toà án nhân dân Hà Nội (Ảnh: Người Lao Động)

Đáng chú ý, trong số các bị cáo có Vũ Ngọc Hà (SN 1971, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, phường 7, TP HCM) - là ca sĩ, nghệ danh Vũ Hà. Theo cáo buộc, ngày 15/4/2022, ca sĩ Vũ Ngọc Hà mở thẻ với tên "MR BARET", ID 101464. Đến ngày 18/5/2024, anh tham gia đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền 2.618,16 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD (khoảng 4,8 triệu đồng). Cơ quan chức năng cho biết Vũ Hà được xem xét tình tiết giảm nhẹ do có nhiều đóng góp thiện nguyện, hoạt động xã hội.



1 đoạn video của Vũ Hà gây chú ý

Sau khi thông tin nổ ra, loạt phát ngôn cũ của Vũ Hà được cộng đồng mạng “đào” lại. Trong đó, gây chú ý nhất là đoạn clip Vũ Hà livestream chia sẻ bí quyết kiếm 4 tỷ/ngày dù làm nghề tự do. Câu chuyện của Vũ Hà khiến nhiều người ngã ngửa.

Nguyên văn chia sẻ của Vũ Hà: “Cứ hàng ngày em phải đi làm, đi làm xa nhà tới vài chục cây số. Đi làm xa quá mà lương bấp ba bấp bênh chẳng có nhiều tiền. Thế là em mới quyết định nghỉ ở nhà làm nghề tự do. Ngày đầu tiên làm nghề tự do thôi thu nhập của em là 4 tỷ. Ghê chưa. Em biết là mọi người muốn biết bí quyết là gì đúng không. Ngay ngày đầu tiên em bán căn hộ chung cư gần 4 tỷ. Haha. Oai chưa?”

Câu chuyện của Vũ Hà khiến nhiều người ngã ngửa

Lý do là Vũ Hà bán chung cư nên kiếm được 4 tỷ chỉ trong ngày đầu làm công việc tự do

Ca sĩ Vũ Hà, tên thật Vũ Ngọc Hà, sinh năm 1971. Vũ Hà nổi tiếng từ thập niên 1990, đặc biệt với khán giả miền Tây Nam Bộ. Anh chuyên hát dòng nhạc trữ tình, nhạc trẻ và từng là người đưa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến với con đường ca hát. Sự nghiệp ca hát của anh trải qua nhiều thăng trầm, có lúc nổi tiếng, có lúc gián đoạn, nhưng vẫn là cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc nhẹ. Hơn 10 năm trở lại đây, Vũ Hà ít đi hát mà chuyển sang xuất hiện trong các video hài hước, gameshow giải trí.

Vũ Hà nổi tiếng từ thập niên 1990, đặc biệt với khán giả miền Tây Nam Bộ

Vũ Hà từng nổi tiếng với nhiều bản hit như Mắt Nai Cha Cha Cha, Búp Bê Chao Mi Ao, Tiểu Thư Kiêu Kỳ, Trái Tim Băng Giá,... Thời kỳ đỉnh cao, Vũ Hà chạy show khắp miền Tây, cát-xê mỗi đêm có thể tính bằng vàng hoặc hàng chục triệu đồng/đêm- con số đáng kể ở giai đoạn những năm 2000.

