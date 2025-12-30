Vụ Hà Anh bị trợ lý cũ đòi 10 triệu: Đáp trả không khoan nhượng lúc 3 giờ sáng, hẹn đối chất trực tiếp

Những ngày qua, câu chuyện giữa siêu mẫu Hà Anh và nhân vật tự nhận là là trợ lý cũ liên tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Sự việc không diễn ra theo kiểu một chiều, mà là chuỗi bài đăng đáp trả qua lại, nhắm thẳng vào đối phương, kéo dài nhiều ngày và thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Theo đó, rạng sáng 30/12, phía tài khoản người "phốt" tiếp tục đăng tải một bài viết mới, kèm theo loạt bằng chứng được cho là email trao đổi về mức lương, thỏa thuận công việc và thời gian làm việc. Người này khẳng định đã làm việc đủ thời gian thử việc và cho rằng Hà Anh vẫn có nghĩa vụ chi trả khoản 10 triệu đồng theo thỏa thuận ban đầu. Đáng chú ý, người đăng bài nhấn mạnh rằng ở thời điểm hơn 14 năm trước, 10 triệu đồng là số tiền rất lớn, không đơn thuần mang ý nghĩa không chỉ về tài chính mà còn để đánh giá nhân cách con người.

Cụ thể, phía tự nhận là trợ lý cũ của Hà Anh chia sẻ:

Tôi làm việc cho chị đủ 1 tháng, bắt đầu từ ngày 11/7/2011 và kết thúc ngày 15/8/2011. Chị nói chị quên thì để tôi nhắc cận kề ngày cho chị nhớ. Tôi và chị đã thỏa thuận mức lương làm việc của tôi theo tỉ giá VNĐ là 10 triệu. Chúng ta có trao đổi qua email về việc này, như ảnh đính kèm. Sau khi bàn giao công việc cho phía chị và nghỉ việc, tới tận 26/10/2011, khi chị bị mất file tài liệu của công ty (job cũ có liên quan khi tôi còn làm), chị email hỏi tôi, tôi vẫn hỗ trợ kiếm lại file cho chị đàng hoàng. Tôi luôn hoàn thành tốt công việc được chị và công ty chị giao. Khi thử việc, tôi thấy công việc không như kỳ vọng, không giống mô tả, có cả những việc cá nhân như tôi phải ngồi chờm hổm ở chung cư Saigon Pearl chờ chị lên nhà ông H "ăn tối" và cầm quần áo chị về buổi khuya, nên tôi xác định tôi phải tìm việc khác phù hợp với năng lực và học vấn của tôi để làm chính. Tôi email trao đổi với chị về việc tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ "part time" được không? Nhưng chị từ chối, vậy nên chúng ta đã thống nhất là tôi sẽ nghỉ việc, bằng 1 email xác nhận từ chị. Tôi có đầy đủ bằng chứng bằng email, tin nhắn, hình ảnh, video được lưu trữ trong 1 điện thoại, 1 laptop và email cá nhân của tôi. Tôi sẽ cung cấp những bằng chứng về mối quan hệ lao động giữa tôi và chị cho cơ quan chức năng khi cần thiết. Những bằng chứng này không phải là thứ để tôi đăng lên mạng, vì sự thật thì chỉ có 1. Tôi đã làm việc 1 tháng thử việc cho chị, tôi chủ động xin nghỉ khi thấy không phù hợp và chị không trả lương 1 tháng thử việc này cho tôi. Thời gian 1 tháng thử việc bên công ty chị, tôi còn liên hệ với nhiều bên đối tác, làm nhiều việc chứ không phải chỉ có 2 ta với nhau mà chị bảo không nhớ chính xác, thời gian ngắn. Các mốc thời gian tôi đều có bằng chứng ghi lại bằng email, hình ảnh, video. Chị đăng lên Facebook chị bảo tôi phải đăng bằng chứng về việc tôi đòi lương nhưng chị không trả lên? Ồ, chị buồn cười thật đấy. Việc đòi hay không là quyền của tôi, còn trả lương theo thoản thuận ban đầu là nghĩa vụ của chị. Tôi không nhắn tin hối thúc, giục nợ vì tôi muốn cho chị tự giác. Việc tôi không thích đi "đòi nợ" không có nghĩa là chị không quỵt lương tôi đâu. Chị có bằng chứng đã thanh toán lương thử việc cho tôi không? Làm gì có đúng không? Tôi không thèm "đòi nợ" không có nghĩa là chị không "quỵt lương" của tôi. Từ khi nào mà người bị nợ phải đi đòi, nhắc nợ, năn nỉ trả tiền thì đấy mới là nợ vậy? Tôi để im cho chị tự giác. 10 triệu nó rất to đối với tôi khi ấy, nhưng nó lại rất nhỏ để tôi nhìn nhận thấu rõ nhân cách đạo đức một con người như chị.

Nhân vật trợ lý cũ tung bằng chứng email trao đổi mức lương với Hà Anh từ 14 năm trước, khẳng định chưa từng nhận tiền sau khi nghỉ việc (ảnh: FBNV)

Ngay sau động thái này, siêu mẫu Hà Anh cũng có phản hồi mạnh mẽ. Nữ siêu mẫu đăng tải lại những bình luận, chia sẻ của nhiều người từng làm trợ lý cho cô trong suốt hơn 10 năm, như một cách khẳng định uy tín cá nhân và cách làm việc của mình.

Trong bài viết đáp trả được đăng vào rạng sáng, Hà Anh cho biết bản thân không muốn tiếp tục tốn thời gian và tâm sức cho sự tiêu cực, nhất là trong bối cảnh gia đình có việc riêng. Tuy nhiên, cô cũng nhấn mạnh nếu phía đối phương thực sự có cơ sở và thiện chí, cô sẵn sàng gặp trực tiếp để đối chất, ba mặt một lời. Ngược lại, nếu câu chuyện bị đẩy theo hướng bôi nhọ, bịa đặt và ảnh hưởng uy tín, Hà Anh cho biết sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp.

Chia sẻ của Hà Anh:

Tất cả thế hệ trợ lý Hà Anh trong hơn 10 năm qua đều lên tiếng trong post trước. Mình xin phép đăng lại để mọi người tiện theo dõi. Mình sống không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, cũng không phải là người hoàn hảo 100% nhưng làm người bất tín bất tin thì không bao giờ là mình. Ngày hôm nay đã thực sự mất thời gian và tâm sức về câu chuyện này trong khi bé con nhà mình đang không khoẻ. Mình không còn điều gì để nói thêm và cũng không muốn tốn thêm thời gian với sự tiêu cực này. Nếu cá nhân này thực sự có cơ sở cho những bức xúc và có thiện chí mình có thể sẵn lòng lắng nghe, thậm chí có thể gặp mặt trực tiếp ba mặt một lời. Còn nếu mục đích là bôi nhọ và bịa đặt vô căn cứ ảnh hưởng đến uy tín của mình, mình sẽ không còn cách nào khác là nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ cá nhân mình. Một lần nữa xin lỗi các bạn vì đã làm phiền. Cám ơn sự ủng hộ và động viên cũng như sự lên tiếng của tất cả các bạn bè, cộng sự, học trò của mình trong post trước!

Hà Anh cho biết sẵn sàng đối chất để làm rõ lùm xùm với trợ lý cũ (ảnh: FBNV)

Việc cả hai bên liên tục lên tiếng, tung bằng chứng và phản bác nhau khiến dư luận bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi. Trên nhiều diễn đàn, không ít ý kiến cho rằng câu chuyện đã kéo dài quá lâu, trong khi bản chất vẫn là tranh chấp lao động, tài chính cá nhân từ nhiều năm trước. Một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự mệt mỏi, mong cả hai sớm có tiếng nói chung hoặc phương án giải quyết êm xuôi, thay vì tiếp tục đối đáp công khai trên mạng xã hội.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó Hà Anh chia sẻ với chúng tôi: "Tôi từng làm việc với nhiều cá nhân, trong đó có nhiều trợ lý trong mười mấy năm ở Việt Nam, các trợ lý của tôi đều được tôi trả lương đúng hạn, dạy bảo và cư xử với thái độ thương mến như những người em. Họ giờ đều là những người có nghề - người trở thành nhà báo, người là leader của thương hiệu, chúng tôi vẫn giữ quan hệ tốt đẹp, chưa bao giờ tôi nhận được bất cứ phản hồi nào như cá nhân trên.

Tôi cảm thấy thực sự bất ngờ vì cá nhân thay vì liên lạc với tôi để làm rõ những vấn đề khiến cô ấy bức xúc, thì lại chọn cách lên mạng xã hội để loan tin không chính xác và xúc phạm tôi. Tôi không có bất cứ yêu cầu bằng điện thoại, văn bản tin nhắn hay email nào về việc yêu cầu trả tiền và cũng chưa bao giờ từ chối trả tiền cá nhân này khi có yêu cầu".

Hiện tại, sự việc vẫn chưa có hồi kết rõ ràng. Trong lúc chờ đợi động thái tiếp theo từ hai phía, nhiều người cho rằng việc đối thoại trực tiếp hoặc xử lý theo con đường pháp lý có lẽ là cách duy nhất để khép lại ồn ào, tránh đẩy câu chuyện đi xa hơn mức cần thiết.