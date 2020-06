Vụ giáo viên bị đuổi việc vì để bé trai “nghịch ngợm” bạn trong lớp: Dân mạng tranh cãi kịch liệt

Theo tờ Lao Động, UBND huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) quyết định kiểm điểm hiệu trưởng, dừng hợp đồng lao động 2 giáo viên liên quan đến vụ việc cô giáo bỏ trông trẻ giờ nghỉ trưa, bé trai có hành động được cho là nhạy cảm với bạn gái cùng lớp.

Trường mầm non L.X nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Lao Động.

Cụ thể, ngày 6/6, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy - chủ trì cuộc họp giải quyết việc xảy ra tại trường Mầm non Tư thục L.X (địa chỉ xã Tú Sơn, Kiến Thụy). Đối với trường Mầm non Tư thục L.X, lãnh đạo UBND huyện Kiến Thụy yêu cầu dừng hợp đồng lao động từ 8/6 đối với cô B.T.H và N.T.B.L (giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi của trường Mầm non Tư thục L.X - nơi xảy ra vụ việc trên) do vi phạm quy định về các hành vi giáo viên và nhân viên không được làm.

Hiệu trưởng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác quản lý giáo viên nhà trường; rà soát, bổ sung quy chế hoạt động của trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kiểm tra, rà soát điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng điều kiện cần thiết đảm bảo hoạt động của trường mầm non tư thục.



Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Thụy, lãnh đạo UBND huyện yêu cầu hướng dẫn, kiểm tra trường mầm non tư thục L.X xử lý trách nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm lớp để xảy ra sự việc trên. Yêu cầu nhà trường kiểm tra, rà soát, bổ sung tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn của nhà trường đảm bảo việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo đúng quy định. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tại huyện, đặc biệt là hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn; rà soát đảm bảo các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tốt nhất.

Với UBND xã Tú Sơn, lãnh đạo UBND huyện Kiến Thụy yêu cầu phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện kiểm tra, rà soát về các điều kiện đảm bảo hoạt động, an toàn trường mầm non tư thục L.X và các trường mầm non tư thục khác tại địa phương.

Trước đó, ngày 5/6, mạng xã hội lan truyền hình ảnh do một phụ huynh trường mầm non L.X chia sẻ. Hình ảnh chụp từ camera cho thấy một bé trai lớp mẫu giáo 4 tuổi có hành động được cho là nhạy cảm đối với bạn gái cùng lớp.

Quyết định cho hai giáo viên nghỉ việc được cư dân mạng cho là nặng tay với giáo viên và làm quá vụ việc. Trên nhiều diễn đàn Facebook, nhiều người đặt câu hỏi “cô giáo tội lỗi gì mà đuổi?”. Tài khoản Văn Mai Mai cho rằng: “Việc trẻ con đùa nghịch là lẽ tự nhiên. Các cô biết thì nhắc nhở cháu là được. Để ầm ĩ lên ảnh hưởng đến tâm lý trẻ con”. Đồng quan điểm này, tài khoản Vinh Trần đánh giá: “Trẻ con tò mò một cách vô tư, đó là điều hoàn toàn bình thường. Chính suy nghĩ của người lớn làm to chuyện”.

Chia sẻ về vụ việc trên tờ Thanh Niên, PGS-TS Trần Thành Nam - chuyên gia tâm lý, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học giáo dục (Trường đại học Giáo dục, đại học Quốc gia Hà Nội ), nói: “Hành động của bé trai là một điều bình thường. Đây là độ tuổi các bé bắt đầu có những tò mò, khám phá về cơ thể. Các cháu sẽ có những nhận biết ban đầu về khác biệt giới. Những bộ phận cơ thể mình có mà bạn khác giới không có. Hành động của bé không mang tính kích dục hay vi phạm đạo đức như cách nghĩ của người lớn. Thông thường, phụ huynh thấy vậy thường cấm kỵ, gắn những vấn đề đạo đức vào hành động của con trẻ một cách thái quá mà không biết rằng đây là sự phát triển bình thường của trẻ. Đó cũng là dấu hiệu để bố mẹ biết đây là thời điểm tốt để nói chuyện, dạy con về các bộ phận cơ thể, giáo dục giới tính”.

Cụ thể hơn, PGS-TS Trần Thành Nam cho rằng người lớn đã áp chuẩn mực đạo đức, suy nghĩ kích thích tình dục vào hành vi của trẻ nhỏ.

“Đối với trẻ con ở tầm tuổi này thì các cháu chưa ý thức được các việc đó. Cơ thể các con cũng chưa chín về mặt sinh học nên không nảy sinh sự hấp dẫn về mặt giới tính”, PGS-TS Nam nói.