Vụ bé trai lớp mầm non có hành động nhạy cảm với bé gái trong giờ ngủ trưa: Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện

Ngày 6/6, UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng ban hành văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện về sự việc xảy ra tại trường mầm non tư thục L.X, xã Tú Sơn.

Bé trai lớp mầm non có hành động nhạy cảm với bé gái trong giờ ngủ trưa.

Trong thông báo nêu rõ, sau khi nghe hiệu trưởng trường mầm non tư thục L.X báo cáo, ý kiến của Phòng GD-ĐT huyện và ý kiến của các đại biểu dự cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy Nguyễn Văn Tuấn yêu cầu:



Đối với trường mầm non tư thục L.X, dừng hợp đồng lao động từ ngày 8/6/2020 đối với cô B.T.H. và N.T.B.L. (giáo viên chủ nhiệm lớp 4TB1) do vi phạm quy định về các hành vi giáo viên và nhân viên không được làm.

Yêu cầu hiệu trưởng trường mầm non tư thục L.X, bà Đồng Thị Liễu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về công tác quản lý giáo viên trong nhà trường.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng điều kiện cần thiết bảo đảm hoạt động của trường mầm non tư thục.

Đối với Phòng GD-ĐT huyện, yêu cầu hướng dẫn, kiểm tra trường mầm non tư thục L.X xử lý trách nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 4TB1; yêu cầu nhà trường kiểm tra, rà soát, bổ sung các điều kiện, tiêu chuẩn của trường đảm bảo việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đúng theo quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy chỉ đạo các cơ sở mầm non trên địa bàn huyện, đặc biệt là hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, rà soát bảo đảm các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tốt nhất.

Đối với xã Tú Sơn, phối hợp chặt chẽ với Phòng GD-ĐT, kiểm tra, rà soát về các điều kiện đảm bảo hoạt động an toàn trường mầm non tư thục L.X và các trường mầm non tư thục trên địa bàn.

Trường Mầm non L.X.

Trước đó, trong biên bản báo cáo của Hiệu trưởng trường mầm non L.X Đồng Thị Liễu cho biết, vào khoảng 12h28 trưa 2/6/2020, tại lớp học cho trẻ 4 tuổi, 2 cô giáo phụ trách lớp là B.T.H và N.T.B.L đi ăn cơm. Trong lúc này, bạn nam trong lớp bò sang kéo váy của bé gái nằm phía trên rồi về lại giường. Toàn bộ vụ việc được camera trong lớp ghi lại hình ảnh.

Đến 12h33, cô L. trở về lớp thì Ban giám hiệu nhà trường nhận được tin nhắn của một phụ huynh lớp phản ánh. Chiều tối cùng ngày, Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm đã gặp để trao đổi và xin lỗi phụ huynh bé gái.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, ông Bùi Văn Tiếp, Chủ tịch UBND xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng cho biết, xã đã phối hợp với Phòng Giáo dục làm việc với nhà trường và phụ huynh 2 bé. "Phụ huynh 2 bé cũng đã gọi điện cho nhau và xác định bé trai còn nhỏ có chút tò mò giới tính. Sau đó 2 bên phụ huynh đã thống nhất đề nghị cháu trai chuyển lớp khác. Tuy nhiên, Nhà trường không đồng ý vì sắp nghỉ hè và muốn giữ nguyên sĩ số lớp. Có thể điều đó làm phụ huynh bé gái bức xúc nên đã quyết định cho con nghỉ ngày 4/6", ông Tiếp cho hay.

Được biết, trường mầm non L.X được cấp phép hoạt động từ năm 2016, hiện có trên trên 100 cháu đang theo học.