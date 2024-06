Vụ giảng viên bị "tố" quấy rối sinh viên: Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng lên tiếng

Theo thông tin được báo Giao Thông đăng tải, những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một giảng viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) bị tố có hành vi quấy rối sinh viên.

Nội dung thể hiện, trong quá trình học, nhiều sinh viên bị ông B.G.H (trưởng bộ môn Luật, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng) có hành vi quấy rối như hẹn sinh viên đi cà phê để hướng dẫn bài nhưng lại gạ gẫm, nắm tay, sờ tai và nói nhiều lời không đứng đắn. Thậm chí, giảng viên này còn bị tố gọi video cho sinh viên vào buổi tối, đề nghị sinh viên thay quần áo thoải mái hơn như đồ ngủ...

"Khi phản ánh với các thầy cô và cán bộ trong trường, mọi người không chú ý hoặc cho rằng không có bằng chứng nên không thể giải quyết. Chỉ riêng cố vấn học tập của mình hướng dẫn cách thu thập bằng chứng", nội dung được đăng tải lên mạng xã hội.

Cũng theo nội dung lan truyền trên mạng xã hội, sau khi nhóm sinh viên cung cấp chứng cứ về hành vi không đứng đắn của giảng viên B.G.H cho cố vấn học tập, người này đã gửi cho Ban Giám hiệu HIU và Trung tâm trải nghiệm việc làm sinh viên. Sau đó, nhóm sinh viên được lãnh đạo nhà trường mời lên họp và hẹn sẽ có kết quả giải quyết vào ngày 27/5. Theo bài tố, nhóm sinh viên vẫn không nhận được kết quả giải quyết mà còn bị cảnh cáo khi tố cáo giảng viên. Thầy cố vấn học tập của nhóm sinh viên này cũng bị cho nghỉ việc mà không có lý do chính đáng.

Thông tin giảng viên bị "tố" quấy rối sinh viên lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Dân Trí

Trước sự việc, chiều 26/6 báo Dân Trí đưa tin, đại diện Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cho hay thông tin phản ánh trên mạng có nội dung chưa chính xác về việc xử lý vi phạm của một giảng viên tên B.G.H., thuộc Khoa Kinh tế - Quản trị.

"Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng khẳng định thông tin trên mạng xã hội là chưa chính xác, không có việc nhà trường bao che, không xử lý vụ việc như thông tin đăng tải trên mạng xã hội", thông cáo nêu.

Theo Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, với tinh thần luôn quan tâm và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các em sinh viên, đồng thời nghiêm khắc xử lý, không bao che các sai phạm của giảng viên. Ngay sau khi có ý kiến từ sinh viên, nhà trường đã ngay lập tức yêu cầu giảng viên giải trình và yêu cầu Tổ Thanh tra - Pháp chế làm rõ vụ việc. Sau khi có kết quả xác minh từ Tổ Thanh tra - Pháp chế, đồng thời cũng trong giai đoạn kết thúc thời hạn hợp đồng với ông B.G.H., nhà trường đã thông báo cho ông B.G.H. thôi việc kể từ ngày 6/6. Ông H. đã bàn giao công việc và trường đã tuyển dụng nhân sự mới để thay thế công việc của ông H.

Về việc thông báo kết quả xử lý tới sinh viên, đại diện HIU cho rằng đã nhiều lần kết nối thông tin với các sinh viên có liên quan để thông báo về kết quả xử lý phản ánh. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, các sinh viên đã đưa ra nhiều lý do khác nhau để ngăn nhà trường thông báo sự việc một cách chính thức.

Mới đây, ngày 25/6, nhà trường tiếp tục mời sinh viên lên gặp gỡ để thông báo kết quả xử lý phản ánh của sinh viên thì các bạn tiếp tục không lên. Người xuất hiện là ông V.M.Đ. tự xưng là người đại diện theo pháp luật của nhóm sinh viên có liên quan này, đến để nghe thông báo về kết quả xử lý theo thư mời của nhà trường dành cho sinh viên. Tuy nhiên, ông Đ. không cung cấp được văn bản ủy quyền hợp pháp theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; do đó, nhà trường đành phải hủy buổi gặp này. Hiện, nhà trường đã gửi thông báo mời các em lên lần thứ 3.

Về việc "thầy cố vấn học tập bị buộc thôi việc không có lý do chính đáng", phía HIU khẳng định việc cho cố vấn học tập nghỉ việc liên quan tới một vụ kỷ luật khác. Cụ thể, nhà trường thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với người này vì vi phạm đạo đức nhà giáo.

Cũng theo nhà trường, hiện tại, sự việc đang bị lợi dụng theo chiều hướng tiêu cực để xúc phạm danh dự và làm thiệt hại uy tín của nhà trường. Trước tình hình trên, ngày 25/6, nhà trường đã gửi công văn và cung cấp bằng chứng đến các cơ quan chức năng (bao gồm: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông; Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an TP.HCM; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM) để nhờ vào cuộc hỗ trợ nhà trường giải quyết vụ việc. Theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, hiện nhà trường cũng đã hoàn tất quá trình lập vi bằng các bằng chứng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.