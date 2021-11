Vụ đi đòi nợ bị sát hại, phân xác, mất tích suốt 7 tháng: Nghi phạm lái xe của nạn nhân ra Phòng CSGT lấy trộm 2 biển số

Theo cáo buộc của VKSND tỉnh Hải Dương, Cao Tài Năng bị truy tố về các tội "Giết người; cướp tài sản; xâm phạm thi thể, hài cốt" với khung phạt tối đa tử hình. Vũ Thị Mừng bị cáo buộc "Che giấu tội phạm và Xâm phạm thi thể, hài cốt", mức án lên tới 12 năm tù.

Nạn nhân của vụ án là anh D.C.C. (47 tuổi, ở thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương).

Trước khi gây án, vợ chồng Năng, Mừng chưa từng vướng tiền án, tiền sự, họ sinh ra trong gia đình hoàn cảnh khá, đều có trình độ học vấn.

Nguyên nhân gây án được xác định, trước đó vợ chồng Năng từng vay của ông C. khoản tiền hơn 7 tỷ đồng, nhưng còn nợ gần 3 tỷ đồng không có khả năng chi trả.

Hôm 28/11/2021, lợi dụng lúc chị B. cùng một số nhân viên khác không có ở tiệm thuốc mà đi tư vấn, hỗ trợ khách hàng, còn vợ Năng lên Bệnh viện Nhi Trung ương dự hội thảo. Quan sát thấy góc nhà tiệm thuốc có một cây gậy gỗ, Năng nảy sinh ý dụ anh C đến "nói chuyện" xin khất nợ.

Khu vực đốt xác phi tang nạn nhân

Khi anh C. mượn chiếc xe CX5 của em rể đến nơi, Năng nói chỉ trả được 200 triệu đồng. Sau đó, hai bên cự cãi, Năng đưa anh C. lên gác xép, lợi dụng lúc anh C. đứng quay lưng, Năm đã dùng gậy gỗ đánh trúng đầu làm nạn nhân ngã gục xuống nền nhà.

Tiếp đến, Năng đánh thêm nhiều nhát làm vỡ hộp sọ, đến khi anh C. tử vong mới dừng tay.

Thấy khu vực có nhiều cát, Năng đã đưa nạn nhân ra đây để phi tang

Gây án xong, Năng điều khiển xe ô tô CX5 về nhà thay đôi giày đang đi rồi lái xe CX5 ra đội đăng ký, quản lý phương tiện thuộc một phòng Cảnh sát giao thông. Tại đây Năng tự ý đi vào vị trí nhà kho thấy không khóa cửa, Năng liền lấy ngẫu nhiên 2 biển số xe ôtô BKS: 34A-420.xx đem ra xe ô tô, rồi gọi điện nhờ thợ làm dịch vụ nắp biển số vừa lấy được gắn vào xe CX5 nhưng không được nên để bộ biển số vừa lấy được trên xe.

Tiếp theo, Năng về nhà lấy xe máy của bố đẻ rồi đi đến khu vực gần sân bóng đá cạnh sân golf trong KĐT Tuệ Tĩnh mục đích tìm vị trí chôn xác nạn nhân nhưng không chọn được nên Năng đi ra hiệu thuốc ở 126 Nguyễn Thượng Mẫn.

Vị trí xe ô tô của nạn nhân được phát hiện ở Hà Nội

Gia đình nạn nhân làm các thủ tục tâm linh

Năng điều khiển xe máy đến công trình nhà đang xây lấy một chiếc cuốc mang đến một số địa điểm khác nhau mục đích để khảo sát vị trí chôn thi thể nạn nhân, Năng chọn được khu đất trống phía ngoài bờ đê tiếp giáp sông Kim Sơn (cuối đường Thanh Bình qua đê) anh ta quay về đưa thi thể nạn nhân ra đây và lấy tang vật mang ra cầu Hàn thả xuống sông Thái Bình rồi về nhà mình.

Sau đó, Năng tiếp tục điều khiển xe ô tô của nạn nhân về hướng Hà Nội, đến khu vực khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ thuộc địa phận phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội rồi đỗ tại khu ven đường và bắt xe taxi về quê.