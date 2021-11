Vụ người đàn ông đi đòi nợ bị sát hại, mất tích hơn 7 tháng ở Hải Dương: Vì sao hung thủ phải phi tang xác?

Nạn nhân của vụ án là anh D.C.C. (47 tuổi, ở thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương).

Theo cáo trạng, Cao Tài Năng và Mừng thuê căn nhà trên phố Nguyễn Thượng Mẫn (TP Hải Dương) để kinh doanh thuốc dược phẩm. Họ thuê chị N. T. H. (22 tuổi, người Bắc Ninh) quản lý, bán hàng từ 7h - 21h hàng ngày.



Quá trình hoạt động, vợ chồng Năng có vay của anh C (47 tuổi, ở huyện Gia Lộc) số tiền hơn 7,2 tỷ đồng (thể hiện trên 8 giấy viết tay với tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng và anh Cường chuyển khoảng cho Năng gần 785 triệu đồng). Số tiền này vợ chồng Năng, Mừng đã chuyển khoản trả nợ anh Cường được hơn 4,2 tỷ, còn dư nợ hơn 2,9 tỷ đồng.

Khu vực đốt xác phi tang

Thời gian sau đó, anh C yêu cầu Năng phải trả nốt. Do không có đủ nên Năng xin khất nhưng chủ nợ không đồng ý.

Hôm 28/11/2021, lợi dụng lúc chị B. cùng một số nhân viên khác không có ở tiệm thuốc mà đi tư vấn, hỗ trợ khách hàng, còn vợ Năng lên Bệnh viện Nhi Trung ương dự hội thảo. Quan sát thấy góc nhà tiệm thuốc có một cây gậy gỗ, Năng nảy sinh ý dụ anh C đến "nói chuyện" xin khất nợ.

Khi anh C mượn chiếc xe CX5 của em rể đến nơi, Năng nói chỉ trả được 200 triệu đồng. Sau đó, hai bên cự cãi, Năng đưa anh C lên gác xép, lợi dụng lúc anh C đứng quay lưng, Năm đã dùng gậy gỗ đánh trúng đầu làm anh Cường ngã gục xuống nền nhà.

Tiếp đến, Năng đánh thêm nhiều nhát làm vỡ hộp sọ, đến khi anh C tử vong mới dừng tay. Do sợ người khác phát hiện, Năng đã lái chiếc xe ô tô của nạn nhân lên Hà Nội bỏ lại, rồi quay trở về phi tang các vật dụng.

Tối cùng ngày, Năng kể chuyện với vợ. Được khuyên ra đầu thú, Năng dọa tự tử và đề nghị vợ anh ta giúp phi tang xác thì nhận được lời đồng ý. Cả hai đem thi thể chủ nợ ra bờ sông Kim Sơn chôn cất.

Chiếc được cho là nơi chôn nạn nhân

Đến sáng 29/11/2020, Năng trở lại khu vực đã phi tang xác nhạn nhân, trồng trên mộ 2 cây vạn niên thanh và một cây trà để đánh dấu vị trí.



Cùng ngày, Năng và vợ dùng chính chiếc xe của nạn nhân lên Hà Nội đỗ tại khu vực để xe tự do trong khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, sau đó di chuyển đồ trong chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5 sang ô tô của mình rồi dùng cồn lau sạch, giật camera hành trình ném vào thùng rác.

Sau khi về tới địa phận tỉnh Hưng Yên, Năng phát hiện trong xe có một cặp tài liệu của anh C liền quay lại Hà Nội. Năng đặt cặp vào chiếc CX5, khóa cửa và ném chìa khóa xuống sông.

Khi về tiệm thuốc là hiện trường gây án, Năng tiếp tục xóa dấu vết, lau sạch bức tường dính máu rồi cho sơn mới.

Cáo trạng xác định, sau khi chôn xác nạn nhân, Năng nhiều lần quay lại bờ sông Kim Sơn để quan sát.

Đầu năm 2021, Năng quay lại hiện trường thấy nơi đây đang được chính quyền trồng cây, sợ thi thể anh C bị phát hiện nên tính chuyện đào lên, đốt phi tang.

Tối 8/2/2021, thực hiện kế hoạch này, vợ chồng Năng, Mừng mua 6,5 lít xăng, nhặt những dát giường bằng gỗ, mang ra bờ sông Kim Sơn. Ngọn lửa bốc cao khiến một thanh niên đánh cá gần đó thấy lạ, ghé vào hỏi nhưng vợ Năng đang mặc bộ đồ bảo hộ liền trả lời "đốt đồ chống dịch" nên không bị nghi ngờ.

Gia đình nạn nhân làm thủ tục tâm linh

Bới trong đống tro, Năng phát hiện có 2 đoạn xương không cháy nên bỏ vào túi nilon, mang đi chỗ khác phi tang. Số tro còn lại bị anh ta hất xuống sông.

Sau nhiều ngày mất liên lạc với nạn nhân, gia đình đã đến cơ quan công an trình báo. Vào cuộc xác minh, cảnh sát lần ra chiếc Mazda CX5 anh Cường cầm lái trước khi "mất tích" được bỏ lại trên con đường tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, Hà Nội.

Biết cảnh sát vào cuộc khó tránh được tội ác, ngày 1/7/2021, Cao Tài Năng đã đến cơ quan công an đầu thú. Vũ Thị Mừng bị buộc tội "Không tố giác tội phạm và xâm phạm thi thể, hài cốt".