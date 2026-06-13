Những ngày qua, cộng đồng nhân sự và mạng xã hội không ngừng xôn xao trước thông tin một danh sách chứa dữ liệu của hơn 420 nhân sự thuộc diện “Không tái tuyển dụng” từng xuất hiện công khai trên website của NovaGroup (Tập đoàn mẹ của Novaland Group). Danh sách này bao gồm nhiều thông tin nhạy cảm như họ tên, chức danh, đơn vị công tác cũ, số điện thoại và một phần thông tin định danh của các cá nhân. Đáng chú ý, danh sách trải dài từ các vị trí vận hành (nhân viên phục vụ, bảo vệ, tài xế) cho đến cấp quản lý (trưởng phòng, giám đốc vận hành) tại các công ty thành viên.

Trước làn sóng tranh luận trái chiều về việc công khai thông tin này lên môi trường internet, đường dẫn chứa danh sách trên website của NovaGroup đã lập tức được đóng lại. Mới đây, doanh nghiệp cũng đã chính thức đưa ra thông cáo giải trình cụ thể về nguyên nhân, mục đích cũng như hướng xử lý tiếp theo đối với vụ việc.

Trong thông báo chính thức, NovaGroup khẳng định việc xây dựng quy trình quản trị doanh nghiệp luôn dựa trên nền tảng hệ thống, quy định nội bộ phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh và tuân thủ pháp luật. Đối với công tác nhân sự, danh sách này thực chất là một phần của quy chế xử lý vi phạm. Cụ thể, những nhân sự có hành vi tiêu cực hoặc vi phạm nghiêm trọng nội quy doanh nghiệp, quy định pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng mới bị đưa vào diện không tái tuyển. Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh các quy định này đều được truyền thông rõ ràng để toàn thể cán bộ, công nhân viên nắm rõ và tuân thủ trong quá trình làm việc.

Giải thích về sự xuất hiện của danh sách trên website, đại diện NovaGroup cho biết mục đích ban đầu hoàn toàn nhằm hỗ trợ công tác quản trị nguồn nhân lực nội bộ trong hệ sinh thái của tập đoàn, phục vụ việc rà soát và đối chiếu thông tin. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành hệ thống, cách thức hiển thị một số thông tin đã phát sinh những cách hiểu khác nhau so với mục đích quản trị nội bộ ban đầu, dẫn đến những phản ứng không đáng có từ dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ cộng đồng, người lao động và các cơ quan truyền thông, NovaGroup đã nhanh chóng thực hiện đóng lại đường dẫn để có những điều chỉnh kịp thời. Doanh nghiệp thừa nhận thiếu sót trong khâu hiển thị dữ liệu và cam kết đang tiến hành đánh giá lại toàn bộ các quy trình liên quan nhằm bảo đảm tính phù hợp, thể hiện tinh thần cầu thị và sẵn sàng lắng nghe để hoàn thiện hệ thống.

Kết thúc thông báo, NovaGroup khẳng định con người luôn là nền tảng cốt lõi tạo nên giá trị của tập đoàn. Doanh nghiệp trân trọng sự đóng góp của cộng đồng để củng cố lại các chuẩn mực quản trị, văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời, tập đoàn kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì giá trị cốt lõi “Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Chính trực” để giữ vững vị thế là một thương hiệu tuyển dụng uy tín, thu hút nhân tài trên thị trường trong thời gian tới.