Liên quan đến vụ lùm xùm “tổng tài” và đàn em tại quán cà phê ở khu đô thị Times City, ngày 20/9, ‎Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Long Vũ (SN 2002; HKTT: xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sau khi Nguyễn Long Vũ bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng, nhiều người đặt câu hỏi liệu Nguyễn Văn T. (Sn 1998, người được gọi là “tổng tài” xuất hiện trong clip vụ việc) có bị truy cứu trách nhiệm hay không?

Nói về vấn đề này trên Vietnamnet, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, đối với Nguyễn Văn T., nam thanh niên có động tác giơ tay, lập tức "đàn em" đứng dậy đi vào hành hung nhân viên quán cà phê và sau đó giơ tay hô 3 tiếng "thôi" sẽ được cơ quan Công an làm rõ động cơ, mục đích có những hành động, lời nói đó.

Nếu có căn cứ xác định những hành động đó để chỉ đạo cho người khác vào đánh nam nhân viên, gây rối trật tự công cộng thì sẽ bị xử lý với vai trò đồng phạm là người khởi xướng, chỉ đạo, xúi giục người khác phạm tội.

Nguyễn Long Vũ (ảnh nhỏ) và hình ảnh camera ghi lại tại quán cà phê đang gây xôn xao

Chia sẻ trên Chuyên trang Sinh viên Việt Nam, luật sư Đường Nam Khánh (Đoàn luật sư Hà Nội) nêu quan điểm về hành vi đối với người được gọi là “tổng tài” — người không trực tiếp đánh nhưng có hành vi chỉ đạo, xúi giục, ra lệnh cho người khác đánh thì họ sẽ là đồng phạm.

Tuy nhiên, theo luật sư, cần phải xác minh được rằng người đó có xúi giục hay có ra hiệu lệnh hay không.

Trong trường hợp này, cần phải làm việc với người trực tiếp đánh để xác định rằng nếu không có tác động của người “tổng tài” đó, thì người ta có thực hiện hành vi đánh hay không.

Nếu không có tác động của người “tổng tài” đó mà người đánh không thực hiện hành vi, thì lúc đó mới xác định được trách nhiệm của người “tổng tài” này.

Có thể làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích"

Về phần đối tượng Nguyễn Long Vũ, theo luật sư Khánh, nếu xác minh được rằng việc đánh người này có tính chất côn đồ, thì người này thậm chí có thể bị xử phạt về tội Cố ý gây thương tích.

Hoặc thậm chí, nếu không có tính chất côn đồ nhưng tỉ lệ thương tật vượt quá 11%, thì người này cũng sẽ bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích.

Trong diễn biến liên quan, anh N.M.Đ (SN 1997; làm việc tại quán) đã làm đơn đề nghị giám định thương tích và yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật. Sau khi cơ quan công an hoàn tất các thủ tục giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe, sẽ có căn cứ xử lý về tội "Cố ý gây thương tích".

Luật sư Thơm phân tích cụ thể rằng nếu kết quả giám định có tỷ lệ % thì đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự với tình tiết "có tính chất côn đồ".

Cụ thể, Điều 134 quy định: "Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11-30% hoặc dưới 11% nhưng hành vi có tính chất côn đồ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”.

Camera ghi lại cảnh Vũ hành hung nhân viên quán cà phê

Còn về hành vi Gây rối trật tự công cộng mà Nguyễn Long Vũ đã bị khởi tố theo Điều 318 Bộ luật hình sự sẽ có khung hình phạt “phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm".

Theo Công an TP Hà Nội vào chiều ngày 17/9/2025, tại một quán cà phê có địa chỉ ở T6 KĐT Times City, phường Vĩnh Tuy; Nguyễn Long Vũ đã có hành vi đánh anh N.M.Đ.

‎‎Bước đầu xác định, xuất phát từ việc anh N.M.Đ nhắc nhở một nhóm khách, trong đó có Nguyễn Long Vũ, đang ngồi tại quán không được hút thuốc lá; Nguyễn Long Vũ đã phát sinh mâu thuẫn với anh N.M.Đ dẫn đến việc Vũ dùng tay tát 01 phát và đấm 01 cái vào vùng mặt anh N.M.Đ. Đối với các hành vi khác của những người liên quan, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

‎‎Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 19/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ về hành vi gây rối trật tự công cộng.