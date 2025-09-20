Ngày 19/9, liên quan đến sự việc "nhân viên quán cà phê bị khách hành hung ở Hà Nội", đại diện Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội cho biết, đơn vị làm việc với những người liên quan trong clip nhân viên quán cà phê bị khách hành hung nghi do bị nhắc hút thuốc.

Anh N.M.Đ (28 tuổi), nạn nhân bị hành hung cho biết, khoảng 14h30 ngày 17/9, một nhóm 5-6 người vào sử dụng dịch vụ tại quán cà phê của gia đình anh trong khu đô thị thuộc địa bàn phường Vĩnh Tuy.

Trong nhóm này có 2 người hút thuốc lá dù quán có quy định và đặt biển "khách hàng vui lòng không hút thuốc lá".

Tuy nhiên, nhóm này tỏ thái độ khó chịu, sau đó một người trong nhóm này ra hiệu cho người ngồi bên cạnh tiến vào quầy thu ngân hành hung anh Đ.

Sự việc diễn ra nhanh khiến anh Đ. không kịp phản ứng. Sau tác động mạnh từ người đàn ông, anh Đ. ngã xuống sàn nhà. Một nhân viên khác của quán vội vàng lao vào can ngăn.

Chỉ khi người đàn ông trong nhóm này giơ tay ra hiệu rồi hô 3 tiếng “thôi, thôi, thôi”, người hành hung anh Đ. mới dừng hành vi côn đồ ở khu vực quầy thu ngân.

Gia đình trình nạn nhân đã báo Công an phường Vĩnh Tuy, đồng thời đưa anh Đ. vào bệnh viện để chụp chiếu, khám sức khỏe.

Hình ảnh từ camera ghi lại sự việc

Dưới góc độ pháp lý, Ls. Đặng Văn Cường phân tích, những thông tin hình ảnh trên mạng xã hội thể hiện khi bị nhân viên ở quán cà phê nhắc nhở thì người đàn ông hút thuốc không những không chấp hành, không tôn trọng không gian chung của những người nơi đây mà còn có hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến thân thể của nhân viên đã nhắc nhở về quy định không hút thuốc khiến dư luận xã hội bức xúc.

Hành vi hút thuốc lá nơi công cộng khi có phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, trong phòng kín và đã có biển cấm hút thuốc là hành vi vi phạm về luật phòng chống tác hại thuốc lá, người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo ông Cường, trong vụ việc này, điều đáng chú ý là người hút thuốc không những không chấp hành quy định của pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá mà còn có hành vi đánh người, gây rối trật tự công công nên cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

"Theo quy định của pháp luật thì những nơi kinh doanh có nhiều người cùng đến sử dụng dịch vụ, có không gian chung được xác định là nơi công cộng, hành vi ứng xử thái độ của mọi người nơi công cộng phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng quy tắc sinh hoạt cộng đồng. Hành vi đánh người nơi công cộng và hành vi gây rối trật tự công cộng và là hành vi cố ý gây thương tích", luật sư nhấn mạnh.

Với diễn biến sự việc như vậy thì hành vi của người đàn ông hút thuốc đánh người trong tình huống này có tính chất côn đồ, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, xâm phạm đến trật tự an toàn công công và xâm phạm thân thể nhân viên quán cà phê.

Hành vi này là không phù hợp với pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội, cần phải bị lên án về cơ quan chức năng sẽ xem xét làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội, đảm bảo tuân thủ quy tắc sinh hoạt cộng đồng, đảm bảo trật tự an toàn công cộng và phòng chống tác hại thuốc lá, đảm bảo sức khỏe cho công dân nơi công cộng.

Trong trường hợp hành vi được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự phải an toàn xã hội thì người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự.

Trường hợp có thương tích xảy ra và nạn nhân có đề nghị xử lý về tội cố ý gây thương tích thì cũng có thể xử lý về tội cố Ý gây thương tích do hành vi có tính chất côn đồ (nếu có tỷ lệ thương tích xảy ra).

Nam thanh niên đang giơ tay

Giơ tay ra tín hiệu là biểu hiện vi phạm pháp luật

TS.Ls Đặng Văn Cường chia sẻ, điều đáng chú ý trong vụ việc này là không chỉ có hành vi của người đánh người trong quán cà phê bị dư luận xã hội lên án mà còn có hành vi giơ tay, ra lệnh dừng đánh trông rất quyền uy của người đàn ông đi cùng.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ danh tính của người này, sẽ xác định mối quan hệ giữa người đánh nhân viên quán cà phê và người ngồi ở quán giơ tay ra lệnh dừng đánh.

Làm rõ ý chí của những người này trong việc đánh người, nếu trong trường hợp có cùng ý chí mục đích đánh người thì sẽ được xác định là “đồng phạm”, cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý, nếu hành vi đánh người thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm thì người chỉ đạo, xúi giục người khác đánh người cũng sẽ bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm.

Theo quy định của pháp luật thì đồng phạm là có từ hai người trở lên cùng cố ý thực hiện tội phạm.

Người đồng phạm có thể là người thực hành, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, có thể là người xúi giục, người giúp sức hoặc người chủ mưu, tất cả đều có cùng ý chí thực hiện hành vi vi phạm phạm tội thì đều bị xử lý về một tội danh.

Về mặt lý luận thì hành vi là biểu hiện thái độ của chủ thể đối với quan hệ xã hội bị xâm phạm. Hành vi giơ tay để ra hiệu đánh người hoặc hành vi giơ tay yêu cầu dừng đánh người thì đó là biểu hiện thái độ của người ra tín hiệu, đây là hành vi và nếu hành vi này được xác định là trái pháp luật thì người thực hiện hành vi sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Trong vụ việc này nếu nhân viên quán cà phê bị đánh thương tích và có yêu cầu xử lý đối với người gây ra thương tích cho nạn nhân thì dù tỷ lệ thương tích dưới 11%, cơ quan điều tra vẫn sẽ xử lý hình sự đối với người đánh và người chỉ đạo, xúi giục người khác đánh người về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự .

Nếu hành vi chưa gây ra hậu quả thương tích hoặc người bị thương tích không đề nghị xử lý thì vẫn có thể xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trường hợp hành vi được xác định là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì người đánh người và những người xúi giục, chỉ đạo người khác đánh người nơi công cộng sẽ bị xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự với chế tài là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.