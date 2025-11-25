Vụ Đan Trường kêu gọi từ thiện vào tài khoản cá nhân: Chính chủ tiếp tục cập nhật

Trước tình hình thiên tai khắc nghiệt, sao Việt đóng góp từ sức người, bài đăng chia sẻ trên MXH đến vật chất để chung tay cùng bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đa phần những nghệ sĩ như Trấn Thành, Hoà Minzy, Mỹ Tâm, Đức Phúc... đều hưởng ứng thông tin trong các thư kêu gọi đóng góp từ Thông tin Chính phủ, chuyển khoản trực tiếp đến các tài khoản do Mặt trận Tổ quốc quản lý.

Tuy nhiên, ca sĩ Đan Trường lại gây tranh cãi khi đứng ra kêu gọi tiền quyên góp của khán giả về tài khoản cá nhân do mình đứng tên. Dù xuất phát từ mục đích tốt là làm thiện nguyện nhưng hành động của Đan Trường gây tranh cãi trong bối cảnh việc nghệ sĩ đứng ra kêu gọi cá nhân vô cùng nhạy cảm. Giữa những ồn ào, Đan Trường lên tiếng khẳng định anh luôn minh bạch, tung sao kê đầy đủ, dù chỉ là 10.000 đồng. Nam ca sĩ cho biết đang có lịch diễn ở nước ngoài, sau khi về nước sẽ nhanh chóng khoá những tài khoản cá nhân kêu gọi từ thiện này.

Đến sáng 25/11, Đan Trường đã có cập nhật nóng. Nam ca sĩ cho biết đã chính thức khoá tài khoản ngân hàng nhận tiền quyên góp. Cùng ngày, anh cũng đã chuyển số tiền gần 300 triệu đồng đến với UBMTTQ Khánh Hòa và Đăk Lắk với nội dung "Đan Trường và các Fans ủng hộ người dân".

Đan Trường thông báo đã khoá tài khoản kêu gọi từ thiện, đồng thời đã chuyển khoản số tiền kêu gọi đến UBMTTQ Khánh Hòa và Đăk Lắk



Trước đó, trên trang cá nhân chính chủ, Đan Trường kêu gọi hỗ trợ bà con các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau bão. Đáng nói, số tiền này được nhận qua tài khoản Phạm Đan Trường. "Anh Bo" giải thích: "Không biết đây đã là lần thứ mấy Đan Trường làm từ thiện theo hình thức nhỏ gọn kiểu gia đình như thế này. Nhưng nếu mọi người theo dõi các bài viết của Đan Trường từ trước đến nay sẽ thấy mọi khoản thu, chi đều được công bố rõ ràng. Dù bạn nào ủng hộ chỉ 10.000 đồng, Đan Trường vẫn luôn trân trọng và minh bạch đăng tải.

Phần lớn những người chung tay cùng Đan Trường đều là fan lâu năm, những bạn thường xuyên đi xem hát, gặp gỡ, ăn uống thân thiết. Việc làm từ thiện luôn xuất phát từ cái tâm, và Đan Trường tin rằng 'tích tiểu thành đại'. Mỗi tấm lòng, dù nhỏ hay lớn, đều là sự động viên vô cùng quý giá. Ai từng làm từ thiện mới hiểu, không phải cứ kêu gọi là sẽ có người ủng hộ ngay. Khi đi diễn ở nước ngoài, nhiều lúc Đan Trường cũng ngại lắm, phải cầm rổ đi từng vòng dưới sân khấu để vận động khán giả quyên góp. Khán giả ở nước ngoài lại không thể chuyển khoản về Việt Nam, nên buộc phải gửi tiền mặt cho Đan Trường. Có những lần số tiền thu được không đủ theo kế hoạch, Đan Trường phải bù thêm tiền túi để hoàn thành chuyến thiện nguyện. Tiếp thu ý kiến của một số bạn, khi về Việt Nam Đan Trường sẽ mở riêng một tài khoản dành riêng cho từ thiện".

Đan Trường cho biết sẽ rút kinh nghiệm sau khi vướng tranh cãi vì kêu gọi về tài khoản cá nhân

Sau câu chuyện của Đan Trường, nhiều ý kiến cho rằng nghệ sĩ khi làm từ thiện nên lựa chọn phương thức an toàn và hạn chế tranh cãi nhất là quyên góp trực tiếp vào tài khoản do cơ quan chức năng quản lý, đây là cách được nhiều nghệ sĩ thực hiện trong thời quan qua.

Song song đó, nghệ sĩ vẫn có thể đồng hành cùng bà con bằng hình thức kêu gọi quyên góp vật phẩm thay vì nhận tiền mặt. Như Hồ Bích Trâm, Diệp Lâm Anh… đã chọn cách vận động sữa, mì, quần áo, chăn màn hoặc tình nguyện tự tay gom hàng, đóng thùng rồi gửi theo từng chuyến xe cứu trợ. Cách làm này vừa thực tế, vừa hạn chế tối đa rủi ro liên quan đến tiền bạc. Mọi hoạt động thiện nguyện của nghệ sĩ đều xuất phát từ lòng tốt và nếu được thực hiện đúng quy trình, minh bạch và phù hợp bối cảnh xã hội, đó sẽ là những nghĩa cử đẹp, trọn vẹn và nhận được nhiều sự tin tưởng hơn từ công chúng.