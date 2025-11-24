NÓNG: Đan Trường tung sao kê, lên tiếng về tài khoản nhận tiền từ thiện

Tối 24/11, Đan Trường bất ngờ đăng tải sao kê chi tiết số tiền quyên góp nhận được từ khán giả trong đợt kêu gọi hỗ trợ bà con các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau bão. Động thái này diễn ra giữa lúc nam ca sĩ đối diện nhiều ý kiến thắc mắc xoay quanh cách anh thực hiện hoạt động thiện nguyện.

Theo chia sẻ của Đan Trường, tổng số tiền nhận được trong hai ngày 23 và 24/11 lần lượt là 81.050.000 đồng và 11.010.000 đồng. Bên cạnh đó, nam ca sĩ và gia đình tự nguyện ủng hộ thêm 100 triệu đồng. Ngoài ra, trong show diễn tại Mỹ, Đan Trường và khán giả tại đây đã quyên góp 2.000 USD – tương đương 55 triệu đồng. Tổng cộng, số tiền đóng góp đạt 247.060.000 đồng. Cùng thông báo về số tiền, Đan Trường tung hình ảnh sao kê số tiền nhận qua số tài khoản cá nhân.

Nam ca sĩ cho biết anh đã tạm ngừng nhận thêm đóng góp từ 18h40 ngày 24/11. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển đến UBMTTQ các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Đắk Lắk trong tháng 11/2025 để mua vật tư hoặc hỗ trợ sửa chữa nhà cho bà con.

Đan Trường cũng phản hồi trước những ý kiến trái chiều. Nam ca sĩ khẳng định mình đã làm thiện nguyện nhiều năm, mỗi đợt kêu gọi đều công khai danh sách đóng góp trên trang cá nhân, gồm cả khoản nhỏ chỉ 10.000 đồng. Vì đang ở Mỹ nên nam ca sĩ buộc phải sử dụng tài khoản cá nhân để kêu gọi khẩn cấp, thay vì mở riêng một tài khoản thiện nguyện tại Việt Nam như thường lệ.

Đan Trường viết: "Xin phép cho Đan Trường ngưng nhận từ thiện kể từ 18h40 hôm nay. Số tiền trên sẽ chờ Thủy Tiên và Cafes Quán dành doanh số bán hàng một ngày để ủng hộ quỹ trên. Tổng số tiền thu được sẽ được chuyển đến UBND MTTQ các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Đăk Lắk trong tháng 11/2025 để mua vật tư hoặc tiền mặt giúp bà con sửa chữa lại nhà của của mình.

Đan Trường đã làm từ thiện rất nhiều lần, và chỉ sau từ 2 - 10 ngày đều công khai danh sách đóng góp trên Facebook, rất rõ ràng, dù chỉ 10,000 nghìn đồng. Và tất cả những bạn chung tay với Đan Trường đều là những fan lâu năm, những bạn thường xuyên đi xem hát và gặp mặt ăn uống... Lần này, Đan Trường đang ở Mỹ nên phải nhanh chóng kêu gọi các fan ruột của mình đóng góp., nên không có tài khoản từ thiện riêng. Tiếp thu ý kiến của một số bạn, khi về Việt Nam Đan Trường sẽ mở riêng một tài khoản dành riêng cho từ thiện".

Trước đó, Nam ca sĩ đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có quan điểm cho rằng việc sử dụng tài khoản cá nhân PHẠM ĐAN TRƯỜNG để tiếp nhận quyên góp có thể chưa phù hợp với quy định hiện hành.

Căn cứ khoản 2 Điều 17 Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, cá nhân phải mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại theo từng cuộc vận động để tiếp nhận, quản lý toàn bộ tiền đóng góp tự nguyện, bố trí địa điểm phù hợp để tiếp nhận, quản lý, bảo quản hiện vật đóng góp tự nguyện trong thời gian tiếp nhận; có biên nhận các khoản đóng góp tự nguyện bằng tiền mặt, hiện vật tiếp nhận được khi tổ chức, cá nhân đóng góp yêu cầu.

Cá nhân không được tiếp nhận thêm các khoản đóng góp tự nguyện sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận đã cam kết và có trách nhiệm thông báo đến nơi mở tài khoản về việc dừng tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện.

Chính vì vậy, dư luận đã nổ ra tranh cãi về cách làm từ thiện của giọng ca Kiếp Ve Sầu.