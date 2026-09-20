Vụ cô gái nói dối mang thai, 6 người thân bị khởi tố: Người bố bật khóc, nói lúc đó livestream để trút giận

Liên quan đến vụ việc cô gái 27 tuổi ở Phú Thọ nói dối mang thai nhưng “thai bị dị tật nên bác sĩ chỉ định bỏ” khiến người thân kéo lên bệnh viện livestream gây xôn xao dư luận, ngày 19/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 6 người về tội gây rối trật tự công cộng.

6 người bị khởi tố gồm: Nguyễn Khắc Hồng (50 tuổi), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (47 tuổi), Trần Thị Oanh (43 tuổi), Đặng Văn Hinh (51 tuổi), Trần Xuân Chiến (52 tuổi), Trần Thị Thảo (48 tuổi). Những người này được xác định là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bác và thím họ của Nguyễn Thị Ngọc Ánh (27 tuổi, ngụ ở xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ) - cô gái đã nói dối chuyện mang thai, dẫn đến việc gây rối trật tự công cộng tại bệnh viện.

Bố đẻ của Ánh bật khóc tại cơ quan công an. (Ảnh: VTV)

Trong một phóng sự của VTV24 cho hay, theo lời khai của các đối tượng, cả gia đình này cho rằng, bệnh viện tắc trách, chẩn đoán sai cho con. Tại cơ quan công an, Nguyễn Khắc Hồng, bố đẻ của Ánh bật khóc nói: “ Vào chế độ phát trực tiếp, lúc đấy nóng lên thì cứ nói để gần như là trút cơn giận. Tôi không nghĩ được gì, nếu nghĩ được hậu quả thì tôi cũng không làm thế ”.

Cũng theo thông tin trong bản tin, theo cơ quan điều tra, gia đình bị khởi tố làm nông nghiệp, không có thu nhập ổn định.

Theo báo VietNamNet , trước đó, Ánh nói với người thân rằng mình mang thai. Đến ngày 17/9, gia đình đưa Ánh đến một bệnh viện tuyến trung ương để kiểm tra nhưng kết quả xác định Ánh không mang thai. Lúc này, cô gái lại nói với người thân rằng trước đó một ngày, cô đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khám và được bác sĩ thông báo thai bị dị tật, phải bỏ.

Tin lời con gái nên Nguyễn Khắc Hồng đã cùng người thân đến bệnh viện để chất vấn. Tại đây, người đàn ông sử dụng tài khoản Facebook cá nhân livestream sự việc. Khi làm việc với cơ quan công an, Ánh thừa nhận đã nói dối chuyện mang thai.

6 đối tượng bị khởi tố. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Báo Công an nhân dân thông tin thêm, trong lúc phát livestream, đối tượng Hồng có lời nói chửi bới, gây mất trật tự và cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện. Nội dung livestream thu hút lượng lớn người xem, tương tác, bình luận và chia sẻ, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, uy tín của bệnh viện, đồng thời tác động đến tâm lý của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ, nhân viên đang làm việc tại đây.

Trong các bị can nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giam Nguyễn Khắc Hồng để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an đang cũng đang rà soát, hệ thống hóa hồ sơ, chứng cứ điện tử từ khoảng 700 tài khoản đã chia sẻ, bình luận, trong đó có nhiều bình luận tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín bệnh viện. Những trường hợp liên quan sẽ được mời làm việc, xác định rõ hành vi, động cơ và mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.