Ly kỳ kế hoạch bắt cóc trẻ em của nữ y tá: Giả vờ mang thai, 9 tháng sau ôm bé gái sơ sinh rời khỏi bệnh viện

Hôm 13/8 vừa qua, bộ phim tài liệu A Child of My Own được phát hành trên Netflix, kể về Eleonor Alejandra Marin Mendoza, thường được gọi là Alejandra, người từng lĩnh án hơn 13 năm tù vì bắt cóc một em bé sơ sinh vào năm 2009 tại Bệnh viện Đa khoa Mexico.

Đáng nói, Alejandra là y tá tại bệnh viện này. Trước khi bắt cóc đứa trẻ, Ale đã nói dối gia đình và bạn bè rằng mình đang mang thai. Thậm chí công bố ngày dự sinh vào 17/6/2009.

Câu chuyện về vụ án được Ale kể lại ly kỳ đến mức 50 phút đầu của A Child of My Own được dàn dựng như một bộ phim truyện, với các diễn viên chuyên nghiệp tái hiện phiên bản sự việc theo lời kể của cô.

Phần sau của bộ phim là những cuộc phỏng vấn với nhân vật thật ngoài đời. Bao gồm: Ale ngoài đời, Mayra Navarro - mẹ của em bé, Arturo Garmiño - bạn đời của Ale, và Taissia Cruz Parcero - thẩm phán từng xét xử vụ án.

Eleonor Mendoza khi bị bắt - Ảnh: Netflix

Vụ bắt cóc em bé gây chấn động

Camera an ninh tại hành lang bệnh viện ghi lại hình ảnh một phụ nữ trẻ xách chiếc túi quà cỡ lớn đi ra khỏi cửa chính. Cô bình thản bước qua hai nhân viên bảo vệ đang trò chuyện. Không ai chú ý rằng bên trong chiếc túi là một bé gái mới chào đời vài giờ trước.

Sau khi phát hiện một trẻ sơ sinh mất tích, bệnh viện kiểm tra hệ thống camera và nhanh chóng xác định nghi phạm là Alejandra.

Theo nhà chức trách, cô có mặt tại bệnh viện từ khoảng 11h ngày 17/6/2009 và rời đi cùng em bé vào khoảng 18h45 cùng ngày.

Đến rạng sáng 18/6, cảnh sát xác định được Alejandra đang ở khách sạn Hollywood, một nhà nghỉ trên đường Calzada Ignacio Zaragoza, thuộc khu Agrícola Oriental, Mexico City.

Cảnh sát lập tức tới phòng 449. Bên trong, họ phát hiện Alejandra, Arturo và em bé mất tích. Cả ba được cho là đang ngủ khi cảnh sát ập vào.

Em bé được đưa ra ngoài an toàn và trả về với cha mẹ ruột. Kế hoạch mà Alejandra đã chuẩn bị suốt 9 tháng cũng sụp đổ chỉ trong vài giờ.

Hai diễn viên đóng vai Alejandra và Arturo đang nằm cạnh em bé trước khi cảnh sát ập đến - Ảnh: Netflix

Qua điều tra được biết, Alejandra kết hôn với Arturo khi mới 17 tuổi, cả hai luôn mong muốn sinh con sớm. Thế nhưng, cô liên tiếp sảy thai nên phải tìm đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai lần thứ ba. Nhưng một lần nữa, cô mất con ở tuổi 20.

Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, nữ y tá trẻ đã giấu việc bị sảy thai và lừa dối mọi người rằng thai nhi đang vô cùng khỏe mạnh.

Ban đầu, Alejandra khai rằng, trong thời gian làm việc ở bệnh viện đã gặp Mayra - một bà mẹ đơn thân đang mang thai. Theo lời Alejandra, Mayra không muốn giữ đứa trẻ nên hai người đã thỏa thuận rằng sau khi sinh, Mayra sẽ giao con cho cô.

Năm tháng sau, Alejandra đến bệnh viện và đưa bé gái đi. Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng đổ bể khi cảnh sát phát hiện và bắt nữ y tá tại một khách sạn gần đó, còn em bé được trả về với mẹ ruột.

Trả lời với cảnh sát, Mayra cho biết lời khai của Alejandra là sai sự thật. Cô chỉ gặp Alejandra lần đầu sau khi đã sinh con. Khi đó, Alejandra xuất hiện tại khu vực phòng bệnh và giả làm nhân viên công tác xã hội để tiếp cận em bé. Giữa hai người chưa từng có bất kỳ thỏa thuận nào về việc giao con.

Mayra phải đối mặt với nỗi kinh hoàng khi đứa con mới sinh bị bắt cóc ngay khỏi chiếc nôi trong bệnh viện. Những bằng chứng trong hồ sơ vụ án cũng củng cố lời khai của cô.

Nữ y tá lĩnh án

Lúc bấy giờ, ông Miguel Ángel Mancera, Chánh án Tòa án Thành phố Mexico, đã công khai mô tả vụ bắt cóc là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Cặp vợ chồng này có ý định giữ lại đứa trẻ sơ sinh và nuôi dưỡng cô bé như con ruột của mình.

Bộ phim mô phỏng theo lời kể của nữ y tá đóng giả việc mình mang thai - Ảnh: Netflix

Cảnh sát cho rằng Arturo là đồng phạm, dù Eleonor khẳng định chồng mình không hay biết gì. Arturo phải ngồi tù 2 năm 6 tháng trước khi được tuyên trắng án.

"Cô ấy đã làm một điều không thể tha thứ", Arturo nói về vợ.

Ngày 9/11/2011, Eleonor bị xác định chịu trách nhiệm hình sự về hành vi bắt cóc trái pháp luật một trẻ dưới 16 tuổi với ý định gây tổn hại cho đứa trẻ hoặc người khác. Cô bị tuyên 13 năm 4 tháng tù và phải nộp phạt.

Khi Eleonor hoàn thành án phạt vào năm 2023, Arturo là một trong những người đứng bên ngoài bức tường nhà tù để chào đón vợ ra khỏi trại giam.

Trong vài năm tiếp theo, Arturo có một con trai với người phụ nữ khác. Nhưng sau đó, anh quay lại với Eleonor. Hiện cặp đôi sống hạnh phúc và cùng nuôi dạy con trai nhỏ của Arturo.