Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh chú rể và bố lao vào đánh tài xế gây xôn xao mạng xã hội, người bị đánh là anh Trần Đình Trung (35 tuổi, ở xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ), sự việc xảy ra vào sáng 30/9 tại thôn Liên Sơn, xã Tam Sơn, tỉnh Phú Thọ. Nguồn cơn dẫn đến sự việc là do anh Trung từ chối chở đoàn nhà trai đi đón dâu ở Thanh Hóa, do đoàn lên xe trễ hơn thỏa thuận ban đầu hơn 1,5 tiếng.

Sau khi bị đánh, anh Trung rời đi, tới công an trình báo, sau đó đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Theo nam tài xế, anh đã phải nằm viện 4 ngày, thường xuyên cảm thấy đau, sưng ở vùng cổ, đầu. 10 ngày sau khi bị đánh, anh Trung vẫn chưa nhận được lời xin lỗi thỏa đáng nên quyết định chia sẻ sự việc lên mạng xã hội. Về phía gia đình chú rể đã thuê một chiếc xe khác để đi đón dâu.

Trao đổi trên Tri Thức - Znews, anh Nguyễn Văn Chung, thành viên nhà trai, cũng là người đứng ra thuê xe và làm việc với tài xế Trung xác nhận có sự việc xô xát.

Theo anh Chung, khi tài xế nhắn tin vào sáng sớm ngày 30/9 hỏi lại có thay đổi gì về thời gian không, vì lu bu công việc nên anh Chung chưa kịp trả lời. Lúc sau, anh Chung có nói tài xế thông cảm chờ thêm vì các thành viên chưa đông đủ. Tuy nhiên khi lên xe, tài xế bảo mọi người xuống, không chở nữa nên mới dẫn đến tranh cãi, xô xát. Thành viên phía nhà trai khẳng định, sự việc xảy ra lúc nóng nảy nhất thời, gia đình cũng không mong muốn.

Camera ghi lại cảnh giữa nhà trai và anh Trung xảy ra cãi vã, xô xát.

Anh Chung cho biết thêm, sau khi hôn lễ xong xuôi, ngày 2/10, một số thành viên nhà trai đã liên hệ với anh Trung, ngỏ ý muốn tới xin lỗi, hòa giải song nam tài xế nói đang nằm viện, chờ khi nào sức khỏe ổn định sẽ làm việc.

Phía nhà trai tiếp tục nói chuyện với nhà vợ anh Trung để bày tỏ thiện chí. Vợ tài xế nói sẽ trao đổi lại với chồng và thông báo sau, nhưng sau đó không thấy gọi lại. Phía nhà trai bày tỏ cũng hợp tác làm việc với công an và được thông báo rằng gia đình tài xế không muốn hòa giải.

Anh Chung nói thêm, ban đầu bố con chú rể còn mệt sau ngày đại sự nên nhờ người thân đến dò ý anh Trung trước, nếu có thiện chí sẽ trực tiếp tới xin lỗi. Song, vì phía anh Trung khẳng định muốn giải quyết bằng pháp luật nên chú rể và bố cũng không có động thái gì thêm.

Về phía tài xế, anh Trung cho biết khi nhận được cuộc gọi đầu tiên của phía nhà chú rể, anh không muốn nói chuyện vì đang mệt. Đến khi ra viện, anh không nhận được lời hỏi thăm nào thêm. Nam tài xế khẳng định không có ý muốn làm lớn chuyện, chỉ cần lời xin lỗi từ 2 người đã hành hung mình.

Trao đổi trên báo VietNamNet chiều 11/10, ông Nguyễn Ngọc Khang, Chủ tịch UBND xã Tam Sơn xác nhận sự việc tài xế bị hành hung tại một đám cưới, xảy ra tại địa bàn xã vào ngày 30/9. Vụ việc hiện đang được công an xã Tam Sơn thụ lý và giải quyết theo quy định, sẽ thông tin say khi có kết quả.