Xuất hiện trên mạng xã hội, bài chia sẻ của một tài xế từ chối chở đoàn nhà trai đi đón dâu với lý do phải chờ quá lâu gây nhiều tranh cãi. Khi yêu cầu cả đoàn khách xuống xe, tài xế đã nhận rất nhiều chỉ trích và thậm chí còn bị bố con chú rể đấm, đạp liên tục vào người.

Nam tài xế trong bài chia sẻ là anh Trần Đình Trung (37 tuổi, trú xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ). Theo nội dung bài đăng, anh Đình Trung có lịch hẹn đưa đoàn nhà trai ở xã Tam Sơn (tỉnh Phú Thọ), đi đón dâu ở tỉnh Thanh Hoá vào ngày 30/9.

Trong đó, hai bên có thỏa thuận sẽ bắt đầu xuất phát từ 5h30 cùng ngày và từ Thanh Hóa quay về vào 1/10. Giá thuê xe trong 2 ngày là 6,5 triệu đồng, được hai bên thỏa thuận qua tin nhắn. Buổi tối trước ngày hẹn, anh Trung nhắn tin nhắc khách nhưng không được phản hồi. Dù vậy anh vẫn đến đúng giờ và tiếp tục nhắn tin báo khách di chuyển ra chỗ hẹn để khởi hành, nhưng khách báo đang ăn sáng.

"Vì không có hợp đồng, nhà trai đặt xe là qua một người khác giới thiệu nên tôi cũng lo sợ bị lừa. Tôi có ý định quay về nhưng suy nghĩ lại, đã đến rồi thì cố ngồi đợi xem sao", anh Trung chia sẻ trên VietNamNet.

Đến 7h08, đoàn người mới bắt đầu lên xe. Khi đó đã phải chờ đợi hơn 1,5 tiếng nên anh Trung có phần bức xúc và nói mời mọi người xuống xe. Chia sẻ trên Tri Thức - Znews, anh Trung khẳng định mình nói mời khách xuống, không chở nữa chỉ là lời nói nhất thời chứ thực sự không có ý định như vậy.

Sau đó, nam tài xế và một số nam giới phía nhà trai bắt đầu lời qua tiếng lại. Một người đàn ông đứng bên ngoài xe chửi bậy, thách thức anh Trung xuống xe "nói chuyện" và dọa đánh. Khi anh Trung phản ứng lại bằng câu nói khiêu khích: "T* xuống đấy, m* làm được cái gì" thì anh bị bố con chú rể đánh như đoạn camera an ninh trong xe ghi lại. Sau sự việc, nam tài xế quyết định dừng chở khách và đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Chiều 11/10, trả lời trên VietNamNet, ông Nguyễn Ngọc Khang, Chủ tịch UBND xã Tam Sơn xác nhận, vụ việc lái xe bị hành hung tại một đám cưới trên địa bàn xã xảy ra vào ngày 30/9.

"Hiện tại, vụ việc đang được công an xã Tam Sơn thụ lý và giải quyết theo quy định, khi nào có kết quả sẽ thông tin sau", ông Khang nói.