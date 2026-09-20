Vụ chồng Singapore buộc tội vợ người Việt ngoại tình, đe dọa sẽ giết cả 3 mẹ con

Mới đây, vụ việc một người đàn ông Singapore bóp cổ người vợ (quốc tịch Việt Nam) vì nghi ngoại tình cho đến khi con trai can thiệp đã có kết quả cuối cùng từ tòa án, thu hút sự chú ý của dư luận. Điều đáng nói là người đàn ông này đã từng nhiều lần đe dọa giết vợ và các con trai, khiến cho bầu không khí của gia đình luôn ở trong tình trạng căng thẳng, vợ con của bị cáo thường xuyên sống trong sự hoảng loạn.

Người đàn ông tấn công vợ vì "nghi vợ ngoại tình"

Tờ Mothership dẫn thông tin từ tờ Lianhe Zaobao đưa tin rằng vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7 năm 2025, người đàn ông này đã trở về nhà cùng vợ - một phụ nữ người Việt Nam, 39 tuổi sau khi đã uống rượu, và một cuộc tranh cãi đã nổ ra.

Người đàn ông liên tục gặng hỏi liệu vợ có đang ngoại tình hay không và tiếp tục chất vấn cô cho đến khoảng 23 giờ.

Khi cô phủ nhận các cáo buộc, người đàn ông đã lấy điện thoại của cô và dùng hai tay bóp cổ cô. Do cửa chính bị khóa và điện thoại bị tịch thu, nạn nhân không thể trốn thoát hay gọi cảnh sát.

Lúc 2 giờ sáng, người đàn ông bất ngờ đi vào phòng của các con trai – nơi người vợ đang ngủ – và lại bóp cổ cô.

Theo tờ Lianhe Zaobao, hắn còn đe dọa sẽ "chết cùng" vợ mình. Theo tờ Lianhe Zaobao, người vợ đã bất tỉnh trước khi con trai họ kịp can thiệp và kéo người cha ra xa.

Sau đó, khi tỉnh lại, người vợ đã gọi cảnh sát, và họ đã bắt giữ người đàn ông này vào ngày 29 tháng 7 năm 2025.

Điều đáng nói là đây không phải là lần đầu tiên người đàn ông này đe dọa giết vợ mình.

Từng đe dọa sẽ giết cả gia đình

Vào ngày 15 tháng 10 năm 2020, người đàn ông này đã bước vào phòng con trai vào sáng sớm và đánh thức đứa con lớn, lúc đó mới 11 tuổi. Một cuộc tranh cãi đã nổ ra; người đàn ông nói với con trai rằng "chúng ta sẽ ngủ mãi mãi, cả gia đình sẽ cùng chết" rồi sập mạnh cửa lại.

Tiếng động này khiến người vợ thức giấc. Sau khi biết những gì chồng mình vừa nói, cô đã đưa hai đứa con trai vào phòng mình và khóa cửa lại.

Tờ Lianhe Zaobao đưa tin rằng sau đó, người đàn ông đã đạp tung cửa và cầm một con dao phết bơ trên tay, đe dọa sẽ giết cả ba mẹ con.

Mẹ của người đàn ông sau đó đã gọi điện cho cảnh sát. Bà cho biết mình nghi ngờ con trai đã sử dụng ma túy đang gây rối tại nhà, khiến cháu trai phải gọi cho bà để nhờ báo cảnh sát.

Không chỉ đối xử thô bạo với vợ con, người đàn ông này cũng có biểu hiện bất thường tại nơi làm việc. Cụ thể, vào ngày 13 tháng 5 năm 2024, khi đang làm nhân viên pha chế tại một quán bar, người đàn ông này cũng đã đối đầu với một người đàn ông khác vì cáo buộc người này có hành vi chạm vào ngực đồng nghiệp nữ của anh ta.

Anh ta đã dùng khuỷu tay thúc mạnh vào mặt người kia hai lần, khiến nạn nhân bị gãy xương mũi, theo thông tin từ Lianhe Zaobao.

Trở lại phiên tòa mới đây, người đàn ông 46 tuổi này đã phải đối mặt với 8 cáo buộc, bao gồm tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng, đe dọa hình sự và sử dụng vũ lực trái pháp luật.

Bị cáo đã nhận tội đối với 3 trong số các cáo buộc nói trên và bị kết án 1 năm 10 tuần tù giam.

Được biết, cặp đôi có hai con trai, hiện lần lượt 17 và 14 tuổi. Lệnh cấm công khai danh tính đã được áp dụng để bảo vệ thông tin cá nhân của những người chưa thành niên này.