Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người tử vong ở Phú Thọ, sáng 27/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Vũ Phương Nhung (SN 1987, trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) về hành vi Giết người.

Công an xác định Nhung chính là hung thủ sát hại chị C.T.Y. (SN 1995, vợ Nhung) và 2 người đàn ông khác - anh N.V.N. (SN 1988, trú tại xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và anh N.T.Đ. (SN 1985, trú xã Thanh Ba, Phú Thọ).

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp lấy lời khai của đối tượng Nhung (áo đen bên phải). Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp lấy lời khai của đối tượng Nhung (áo đen bên phải). Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trao đổi với báo Lao Động, anh T - người nhà của vợ chồng Nhung (tại khu 3, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) cho biết, Nhung và chị Y đã có với nhau 2 con đang học tiểu học và mẫu giáo.

Anh T cho hay, Nhung làm việc tại Khu công nghiệp Phú Hà được khoảng 1 năm nay. Chị Y làm việc tại một công ty khác trong khu công nghiệp gần 1 năm nay (sau Nhung khoảng 2 tháng).

"Hai anh chị (Nhung và chị Y) đã xảy ra mâu thuẫn gia đình từ lâu. Chị Y đã nhiều tháng rồi không về nhà, nhưng cả hai chưa ly hôn. 2 con gái ở cùng bố và ông bà nội. Sau khi xảy ra sự việc đau lòng này, tang lễ chị Y được tổ chức ở Tuyên Quang (quê nhà chị Y)", anh T thông tin.

Bên cạnh đó, việc Nhung đã ra tay sát hại anh Nguyễn Tiến Đ. (40 tuổi) ngay tại cổng khu trọ nơi anh Đ. đang sinh sống, khiến cả xóm trọ bàng hoàng, chưa hết ám ảnh. Bởi trước đó, nghi phạm Vũ Phương Nhung từng có thời gian dài sinh sống tại xóm trọ nêu trên và đã chuyển đi nơi khác vài năm nay.

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Phạm Huy H. (19 tuổi) cho biết, anh là bạn thân với nạn nhân Nguyễn Tiến Đ. từ thuở nhỏ. Theo anh H. vợ chồng anh Đ. có 2 con nhỏ đang sinh sống tại xóm trọ của một xí nghiệp có địa chỉ tại khu 3, phường Vân Phú.

Theo anh H., thời điểm xảy ra vụ án mạng, anh Đ. đang ngồi uống nước ở sân xóm trọ cùng 2 người khác thì thấy Nhung xuất hiện. Nhung và anh Đ. nhận ra nhau rồi sau đó cùng đi ra phía ngoài cổng xóm trọ.

Chỉ vài phút sau, anh Đ. ôm ngực đẫm máu chạy vào trong sân xóm trọ rồi ngã gục xuống và được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Đ. đã tử vong.

Đại diện xí nghiệp nơi nạn nhân làm việc cho biết: Anh Nguyễn Tiến Đ. đã gắn bó với xí nghiệp hơn 20 năm, công việc chính là lái xe, ngoài ra anh Đ. làm thêm sửa chữa điện, nước trong công ty. Xóm trọ nơi xảy ra vụ án mạng là của xí nghiệp và đa phần là công nhân, người lao động của xí nghiệp sinh sống.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 20h10 ngày 26/9, Nhung dùng dao nhọn đâm chị C.T.Y. (30 tuổi, vợ Nhung) và anh N.V.N. (37 tuổi, xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) tử vong tại chỗ, trên đoạn đường thuộc Khu công nghiệp Phú Hà, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ.

Sau đó, Nhung điều khiển xe máy tới Khu 3, phường Vân Phú (Phú Thọ) đâm anh N.T.Đ. (40 tuổi, trú xã Thanh Ba, Phú Thọ) khiến người này tử vong tại bệnh viện sau đó.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định do ghen tuông khi thấy vợ trước đây cặp bồ với anh Đ. và bây giờ lại đến anh N. nên Nhung ra tay sát hại cả 3 người vào đêm 26/9.