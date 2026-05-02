Ngày 2/5, ông Huỳnh Văn Tùng – Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình hai nạn nhân T.H.T. (SN 2009, trú thôn An Dưỡng) và D.A.K. (SN 2010, trú thôn Tú Phương).

Tại hai gia đình, lãnh đạo xã chia sẻ mất mát, mong các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, đồng thời giao Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, phối hợp cùng người dân địa phương lo hậu sự cho các nạn nhân.

Đại diện lãnh đạo xã Thăng Điền đến đến động viên, chia buồn và thắp nến hương cho 2 nạn nhân trong vụ cháy xe. Ảnh: C.Sơn

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy, anh Lê Hồng Nghĩa – Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam, người trực tiếp tham gia chữa cháy – nhớ lại thời điểm tiếp cận hiện trường.

Theo anh Nghĩa, khi đang trên đường về nhà, cách hiện trường vài trăm mét, anh phát hiện cột khói và lửa bốc cao nên lập tức dừng xe, lao vào hỗ trợ dập lửa, đồng thời gọi thêm đồng đội đến ứng cứu.

Đội SOS Quảng Nam hiện có khoảng 25 thành viên, hoạt động theo mô hình thiện nguyện, được thành lập khoảng 4–5 năm, thường xuyên tham gia hỗ trợ các vụ tai nạn, sự cố trên địa bàn. Trong vụ việc này, lực lượng tiếp cận ban đầu gồm 4 người, sau đó tăng cường thêm khoảng 7–8 người, sử dụng bình chữa cháy và nguồn nước tại chỗ để khống chế đám cháy.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tâm An

Theo anh Nghĩa, trong suốt quá trình chữa cháy, lực lượng tại chỗ chỉ nhận được yêu cầu hỗ trợ dập lửa và cứu phương tiện từ tài xế, hoàn toàn không có thông tin về việc còn người bên trong. Ngay cả nhân viên cây xăng đứng gần hiện trường cũng không nắm được chi tiết này.

Anh cho biết thêm, đám cháy xuất phát từ khu vực phía sau xe khi chiếc ô tô vừa vào đổ xăng. Trong lúc dập lửa, khu vực này liên tục phát ra tiếng nổ lách tách. Ban đầu, mọi người nghĩ là cháy thông thường nên tập trung khống chế đám cháy để tránh lan sang trụ bơm xăng bên cạnh. Sau đó mới biết trong xe có nhiều pin điện và ắc quy, tiềm ẩn nguy cơ nổ lớn.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế. Khi tiếp cận kiểm tra phương tiện, lực lượng tại chỗ phát hiện hai nạn nhân bên trong xe.

Theo lời anh Nghĩa, các nạn nhân nằm ở khu vực ghế phụ phía trước, một người tựa vào cửa kính, người còn lại nằm dưới sàn xe.

“Dập lửa xong, tôi kiểm tra thì bên trong tối đen, thò tay vào mới phát hiện có người. Lúc đó thực sự bàng hoàng”, anh kể lại.

Anh Nghĩa chia sẻ thêm, trong suốt quá trình chữa cháy trước đó, không ai nghe thấy tiếng kêu cứu hay dấu hiệu từ bên trong, có thể do tiếng nổ lớn, khói dày đặc và nhiều tiếng ồn xung quanh.

Anh Lê Hồng Nghĩa, đội trưởng SOS Quảng Nam kể lại sự việc. Ảnh: Tâm An

Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam cho rằng nếu biết trong xe còn người, lực lượng tại chỗ có thể lựa chọn phương án tiếp cận khác, như phá kính để đưa nạn nhân ra ngoài. Dù chưa chắc cứu sống được 2 thiếu niên lúc đó, nhưng ít nhất có thể đưa các thi thể ra ngoài sớm hơn, hạn chế tổn hại.

Vụ việc khiến anh Nghĩa không khỏi day dứt. Sau khi kết thúc công tác hỗ trợ, anh gần như không ngủ được, liên tục nghĩ về tình huống nếu biết thông tin trong xe còn có người sớm hơn.

"Chúng tôi tham gia nhiều vụ cứu hộ, nhưng lần đầu gặp trường hợp như thế này. Không cứu được các em, tôi day dứt, cả đêm gần như không ngủ được”, anh chia sẻ.

Tối 1/5, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, đội SOS đã hỗ trợ đưa thi thể hai nạn nhân về gia đình để tổ chức lễ tang.

Ô tô chở theo pin điện ở phía sau cốp. Ảnh: Q.Nam

Trước đó, khoảng 15h20 ngày 1/5, ô tô BKS 92A-265.xx do anh V.N.D.A (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển, khi vào cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Cẩm, xã Thăng Điền) để chuẩn bị đổ nhiên liệu thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Vụ việc khiến hai thiếu niên tử vong, phương tiện bị thiêu rụi, một trụ bơm xăng bị hư hỏng.

Ngay sau vụ việc, Tổ công tác khu vực 4 thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết phục vụ điều tra.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định trên xe có khoảng 20–25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.

Thời điểm xảy ra vụ cháy. Ảnh cắt từ clip camera

Hiện cơ quan công an tiếp tục khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy nổ và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ việc này, hiện trên một số trang mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin suy diễn, đăng tải nội dung chưa được kiểm chứng về nguyên nhân vụ cháy nổ, gây hoang mang dư luận và làm sai lệch bản chất vụ việc. Công an Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống; không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng. Các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.