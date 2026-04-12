Trước đó, rạng sáng cùng ngày, người dân sống trong hẻm đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp) nghe tiếng hô hoán, kêu cứu. Khi chạy ra kiểm tra, nhiều người phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội từ dãy nhà trọ gần đó.

Người dân dùnhg nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong dãy phòng trọ có nhiều vật dụng dễ cháy nên khói bùng cháy dữ dội kèm khói đen dày đặc, gây khó khăn cho việc tiếp cận.

Nhận tin, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy, cứu người. Cảnh sát đã đưa nhiều người ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Ít phút sau, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương. Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.