Vụ cháy nhà khiến 2 cha con tử vong: Nghi vấn ông nội khóa trái cửa rồi châm lửa đốt nhà

Ngày 28/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án cháy nhà khiến 2 cha con tử vong tại xã Vĩnh Thịnh để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, ông H.Q (81 tuổi) cùng vợ là bà N.T.H (77 tuổi) sống chung với con trai là ông H.T.L (43 tuổi) và cháu nội H.G.B (13 tuổi) ở căn nhà tại xã Vĩnh Thịnh. Nghi do mâu thuẫn trong cuộc sống, ông H.Q. bị nghi là đã khóa trái cửa rồi châm lửa đốt nhà.

Hiện trường sự việc (Ảnh: CACC)

Khoảng 4h30 ngày 26/10, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy nên nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn. Sau khi tiếp cận và dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện ông H.T.L và con trai là H.G.B đã tử vong.

Ông H.Q và bà N.T.H cũng bị thương, được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Do bị thương nặng, ông H.Q đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung tâm Gia Lai để tiếp tục điều trị.