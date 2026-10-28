Vụ 2 cha con chết cháy ở Gia Lai: Khởi tố vụ án giết người

Tối 27/10, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai xác nhận thông tin trên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 26/10, lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ cháy tại nhà ông H.T.L (SN 1983, ở thôn Vĩnh Thái).

Sau khi tiếp cận hiện trường và dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện ông H.T.L và con trai là H.G.B (SN 2013) đã tử vong. Cha mẹ ông L. là ông H.Q (SN 1945) và bà N.T.H (SN 1949) cũng bị thương, được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Các lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường.

Cùng ngày, ông Bùi Tấn Thành - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ cháy. Địa phương cũng tới thăm hỏi tình hình sức khỏe của vợ chồng ông Q.

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi ly hôn vợ, ông H.T.L cùng con trai H.G.B sống với ông H.Q và bà N.T.H.