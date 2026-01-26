Vụ cháy liên hoàn 4 căn nhà ở TPHCM, 2 người nhảy từ tầng 2 thoát thân

Đến khoảng 10h ngày 26/1, Công an TPHCM vẫn phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Đại diện lãnh đạo UBND phường Bình Đông cho biết vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn tài sản, hàng hóa của 4 căn nhà, song may mắn không gây thiệt hại về người.

Clip vụ cháy.

Theo nhân chứng Lê Thiên Tạo, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, anh đang ngủ thì giật mình bởi nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp. “Tôi vén màn nhìn ra thì thấy lửa đỏ rực một góc trời, khói khét lẹt lan khắp khu chợ. Ngọn lửa bốc cao từ tầng lầu rồi nhanh chóng bao trùm các căn nhà kinh doanh đồ da, giày dép bên dưới”, anh Tạo kể.

Khoảng 1 giờ 30, đám cháy bùng phát từ một căn nhà rồi nhanh chóng lan sang 3 căn liền kề trong dãy nhà kinh doanh giày dép tại khu vực chợ sầm uất. Chỉ trong ít phút, lửa bao trùm toàn bộ dãy nhà, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến khu dân cư náo loạn.

Phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận dập lửa nhưng không thành do cửa cuốn đóng kín, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Trong lúc hoảng loạn, hai người trong căn nhà phía ngoài đã liều mình nhảy từ tầng lầu xuống đất để thoát nạn. Cả hai bị trầy xước, chấn thương nhẹ và được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 10 phút sau, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các chiến sĩ chia thành nhiều mũi, vừa phun vòi rồng ngăn cháy lan sang dãy nhà lân cận, vừa tiếp cận sâu bên trong để khống chế đám cháy. Người dân địa phương cũng thức trắng đêm hỗ trợ tiếp nước cho lực lượng chức năng.

Đến khoảng 4 giờ sáng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy 3 trong 4 căn nhà bị thiêu rụi phần lớn tài sản, mái tôn đổ sập, nhiều kệ giày dép chỉ còn trơ khung, hàng hóa cháy đen thành tro.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Bước đầu, một số nhân chứng nghi ngờ hỏa hoạn có thể xuất phát từ sự cố chập điện.

Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.