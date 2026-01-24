Cháy lớn tại chung cư 17 tầng ở New York, hơn 200 lính cứu hoả được điều động

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một tòa nhà cao tầng thuộc khu vực Bronx, thành phố New York, Mỹ sau khi có báo cáo về một vụ rò rỉ khí gas. Hơn 200 nhân viên cứu hỏa và lực lượng khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay sau nửa đêm theo giờ địa phương (khoảng 5 giờ sáng 24/1), khi những cột khói đen dày đặc bao trùm các tầng trên và bầu trời.

Ảnh: X

Những hình ảnh tại hiện trường

Theo tuyên bố từ Sở Cứu hỏa thành phố New York, ngọn lửa được cho là đã lan rộng ra nhiều căn hộ trong tòa nhà cao 17 tầng này. Các báo cáo trực tuyến cho biết đã có nhiều người bị thương, mặc dù thông tin chính xác vẫn chưa được làm rõ ngay lập tức. Một số bài đăng chưa xác thực trên mạng xã hội cũng đề cập đến các trường hợp tử vong, tuy nhiên các cơ quan chức năng vẫn chưa xác nhận những tuyên bố này.

Sở Cứu hỏa thành phố New York đã xác nhận trên mạng xã hội rằng các thành viên của FDNY đang nỗ lực xử lý đám cháy cấp độ 4 tại số 3485 đường Bivonia ở Bronx. Một đoạn video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh một người phụ nữ khẳng định đã có một tiếng nổ lớn trước khi đám cháy bùng phát.

Chủ tịch quận Bronx, bà Vanessa Gibson, đã chia sẻ trên mạng xã hội X rằng mọi người đang cầu nguyện cho những cư dân và gia đình phải sơ tán khỏi số 3485 đường Bivona vào thời điểm này. Bà cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phản ứng nhanh chóng của lực lượng cứu hộ.

Một trung tâm tiếp nhận đã được mở gần đó để đăng ký cho các gia đình hưởng các dịch vụ khẩn cấp và cung cấp chỗ ở tạm thời. Hiện tại, thông tin ghi nhận có một số dân thường và một nhân viên cứu hỏa bị thương.

Nguồn: GB News

Chi Chi