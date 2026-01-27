Vụ cháy chung cư tại TP.HCM khiến 3 mẹ con nguy kịch: Người mẹ cũng tử vong sau 3 ngày điều trị

Theo thông tin từ VOV, liên quan đến vụ cháy chung cư Ehome S, phường Long Trường, TP.HCM khiến 3 mẹ con bị bỏng nặng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết người mẹ đã tử vong. Trước đó, con gái 9 tuổi được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng không qua khỏi vì chết não.

Trước đó, bệnh nhân N.T.L. (32 tuổi) được chuyển đến từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu, thang đo tri giác (Glasgow) đạt 3 điểm, đồng tử giãn 2 bên 7mm, phải thở máy qua nội khí quản.

Đám cháy bốc lên từ căn hộ chung cư (Ảnh: Cắt từ video)

Bệnh nhân được xác định bỏng tổn thương bề mặt cơ thể khoảng 22% độ II vùng mặt và tứ chi, có bụi than ở khí phế quản, tổn thương phế nang 2 bên. Bệnh nhân được các bác sĩ khoa Bỏng - Tạo hình chăm sóc tích cực, dùng thuốc vận mạch liều cao liên tục, ngưng tim được hồi sức thành công. Tuy nhiên, vì tổn thương não nặng nề, bệnh nhân đã không qua khỏi sau 3 ngày điều trị.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, con gái 9 tuổi của chị L cũng tử vong vào 18h ngày 26/1, với chẩn đoán chết não. Trước đó, bé được xác định ngưng thở, ngưng tim trước nhập viện, ngạt khói, bỏng lửa, thiếu oxy não nặng, được các bác sĩ cố hết sức điều trị, nhưng không thành công.

Báo Tuổi trẻ Online cũng thông tin thêm, hiện bé gái 6 tuổi là người sống sót duy nhất trong vụ hỏa hoạn. Bé đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Thời điểm nhập viện, bé bị bỏng khoảng 35% cơ thể, sốc giảm thể tích và suy hô hấp nặng. Các bác sĩ đang lọc máu, thở máy và theo dõi sát diễn biến sức khỏe của bệnh nhi.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin trước đó, ngày 24-1, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) xác nhận đã tiếp nhận cấp cứu ban đầu các nạn nhân trong vụ cháy chung cư Ehome S (phường Long Trường, TP.HCM). Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo đó khoảng 3h30 sáng, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại căn hộ chung cư Ehome S. Thời điểm này có 3 mẹ con trong căn hộ. Đám cháy bùng phát mạnh, lửa đỏ rực bao trùm căn hộ. Chuông báo cháy vang lên khiến nhiều cư dân hốt hoảng chạy ra ngoài.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường, cứu 3 người đưa xuống đất, chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Khoa cấp cứu Bệnh viện Lê Văn Thịnh tiếp nhận 3 mẹ con bị suy hô hấp do ngạt khói, gồm: chị N.T.L. (32 tuổi) và 2 con gái L.T.N. (6 tuổi), L.N.L.D. (9 tuổi).

Bé N. bị bỏng diện tích khoảng 20% từ đùi kéo xuống bàn chân. Các bác sĩ xử trí vết thương cho bé, đặt nội khí quản thở máy và chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2.

Bé D. bị ngưng tim ngưng thở, diện tích bỏng khoảng 6% độ 2. Các bác sĩ đã nỗ lực hồi sinh tim phổi, sau đó chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Trong khi đó người mẹ bỏng nhiều vị trí trên cơ thể, diện tích bỏng khoảng 19% ở tay và chân, theo dõi bỏng hô hấp.

Nạn nhân bị ngưng tim ngưng thở ngoại viện, hồi sinh tim phổi thành công, sau đó tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Phạm Trang (t/h)