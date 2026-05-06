Ngày 6-5, anh H.H.H. (29 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp, TPHCM) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại giây phút phát hiện cháu N.G.K. (SN 2022) bị người mẹ là Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) và cha dượng là Danh Chơn (SN 1996) đánh đập.

Anh H. cho biết khoảng 16 giờ ngày 2-5, khi đang ở nhà thì thấy Nguyễn Thị Thanh Trúc bế con trai sang xin tiền mẹ anh để về quê, với lý do bị chồng đánh.

Hàng xóm cho biết đến giờ vẫn rất bàng hoàng khi chứng kiến vụ việc

Sau đó, Trúc nhờ mẹ anh H. bế giúp cháu bé để quay về nhà thu dọn quần áo. Trong lúc bế, gia đình anh H. nhận thấy cháu có dấu hiệu bất thường. Nghi có chuyện, anh H. kiểm tra thì phát hiện trên người cháu có nhiều vết trầy xước, bầm tím. Đặc biệt, vùng đầu có vết thương hở sâu, nghi bị bạo hành.



Ngay sau khi phát hiện vụ việc, anh H. cùng mẹ đã trình báo công an ấp, đồng thời nhanh chóng đưa cháu bé đi cấp cứu.

Theo anh H. tại bệnh viện, Trúc cùng người tình cũng có mặt và đề nghị anh không trình báo công an. Khi được hỏi về nguyên nhân khiến cháu bé bị thương, người đàn ông đi cùng phủ nhận liên quan, cho rằng do Trúc gây ra.

Trúc và người tình làm việc với cơ quan điều tra

Anh H. cho biết thêm, Trúc và người tình mới chuyển đến thuê nhà đối diện. Hằng ngày, Trúc ở nhà chăm con, còn người đàn ông đi làm thuê. Nhân chứng cũng cho hay, cháu bé có thể trạng rất yếu. Trên cơ thể còn xuất hiện nhiều vết bầm tím, nghi là thương tích cũ.

Trong khi đó, ông Dương M. (56 tuổi, hàng xóm) cho biết Trúc và người tình mới đến địa phương sinh sống, ít giao tiếp với người xung quanh. Trước đây, ông từng thuê người đàn ông này làm cỏ mì trên rẫy và nhận xét người này khá ít nói. Chỉ đến khi công an vào cuộc, nhiều người mới biết sự việc và biết Chơn không phải cha ruột.

Căn nhà trọ nơi Trúc cùng người yêu sống với cháu K.

Hàng xóm cho biết không ai nghĩ họ lại đối xử tàn nhẫn với đứa trẻ như vậy. May mắn là cháu được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Liên quan đến vụ việc, UBND xã Hòa Hiệp cho biết đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng và Bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều trị, chăm sóc cho cháu bé.