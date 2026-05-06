Liên quan đến vụ việc cháu N.G.K. (2 tuổi) bị mẹ và cha dượng bạo hành dã man, xảy ra tại tổ 2, ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, TP.HCM gây bức xúc dư luận, người phát hiện ra sự việc và trình báo công an là anh Hoàng Huỳnh Duy (29 tuổi, người dân địa phương). 2 đối tượng bạo hành trẻ em là Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993, mẹ của K.) và Danh Chơn (SN 1996, nhân tình của Trúc).

Chia sẻ trên báo VietNamNet, anh Huy cho hay vào khoảng 16 giờ ngày 2/5, khi anh đang ở nhà thì thấy Trúc bế cháu K. sang nói bị chồng đánh, xin tiền mẹ anh để đi về quê. Tiếp đó, Trúc nhờ mẹ của anh Huy bế cháu K. để về nhà thu dọn quần áo.

Đối tượng Trúc và Chơn.

Thấy đứa trẻ nằm im lìm trên lưng mẹ mình, có biểu hiện bất thường, anh Huy kiểm tra thì phát hiện trên người cháu K. có nhiều vết thương, bầm tím, trầy xước, vùng đầu cháu bé có vết thương hở. Hình ảnh khiến anh Huy xót xa vô cùng. Nghi cháu bé bị bạo hành nên sau đó anh Huy cùng mẹ đã trình báo sự việc với công an ấp, đồng thời nhanh chóng đưa bé K. đi cấp cứu.

Theo lời anh Huy, tại bệnh viện, Trúc và Chơn chạy theo sau, nhờ anh đừng trình báo công an. Khi anh hỏi vì sao lại đánh cháu bé thì Chơn phủ nhận, cho rằng Trúc gây ra.

Chia sẻ về 2 đối tượng bạo hành trẻ em, anh Huy nói cả 2 mới chuyển đến thuê nhà ở đối diện nhà anh được khoảng 5 tháng nay. Hàng ngày, Trúc ở nhà chăm con còn Chơn đi làm thuê. Khi cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường và xác minh vụ việc, anh Huy mới biết cháu K. không phải con ruột của Chơn.

Những vết thương chằng chịt trên người cháu bé.

Cũng theo anh Huy, cháu K. thể trạng rất yếu, chỉ nặng khoảng 6-7kg, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, nghi là thương tích cũ. Một người hàng xóm khác cũng cho biết, Trúc và Chơn ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Ông từng thuê Chơn phát cỏ mì trên rẫy và thấy người đàn ông này khá ít nói.

Về tình hình sức khỏe của cháu K., báo Dân trí cho hay, theo nguồn tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1, cháu bé đã ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển về phòng thường sau vài ngày được chăm sóc tích cực. Cháu bé sẽ được tiếp tục theo dõi và điều trị tại đây. Hiện, K. đã ăn uống bình thường, vui chơi được và đỡ khóc.

Cháu K. không có người thân đến chăm sóc. (Ảnh: Thanh Niên)

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho hay, qua khảo sát tình hình thực tế, ghi nhận bé K. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có người thân chăm sóc. Mẹ ruột và người tình của mẹ cháu đã bị Công an xã Hòa Hiệp bắt khẩn cấp về hành vi bạo hành trẻ em, trong khi bà của cháu không đến bệnh viện chăm sóc cháu.

Ngày 4/5, Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội (Sở Y tế TP.HCM) đã phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP.HCM, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM và các cơ quan chức năng xã Hòa Hiệp thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp cho cháu bé.

Dự kiến K. sẽ được đưa về một trung tâm bảo trợ xã hội ở khu vực Gò Vấp (cũ) sau khi điều trị ổn định sức khỏe. Sở Y tế TP.HCM sẽ theo dõi sát sao quá trình điều tra của lực lượng chức năng. Sở cũng đang khẩn trương hoàn thiện báo cáo để gửi UBND TP.HCM về sự việc, cũng như có các hướng hỗ trợ tiếp theo cho bé.