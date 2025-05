Vụ chặn quốc lộ cho đoàn xe doanh nhân qua đường: Phát hiện thêm vi phạm

Ngày 4-5, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã cử lực lượng thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Phòng CSGT Công an tỉnh xác minh hành trình di chuyển của đoàn xe doanh nhân chặn Quốc lộ 20, đoạn qua trước khu du lịch Đại Tùng Lâm Hoa Sen (thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai) khiến dư luận bức xúc.

Hai ô tô tự ý chặn Quốc lộ 20 cho đoàn xe của câu lạc bộ doanh nhân qua đường.

Kết quả xác minh ban đầu, đoàn xe doanh nhân thuộc câu lạc bộ 2030 tổ chức tham quan du lịch, tìm kiếm cơ hội kinh doanh – xúc tiến đầu tư, thiện nguyện tại các tỉnh thành. Theo lịch trình, đoàn có khoảng 200 người di chuyển trên 67 ô tô với lộ trình TP HCM - Bình Phước - Lâm Đồng - Khánh Hòa - TP HCM.

Sáng 2-5, đoàn đến khu du lịch Đại Tùng Lâm Hoa Sen tại thị trấn Đạ M'ri. Khoảng 13 giờ cùng ngày, đoàn di chuyển từ Đại Tùng Lâm Hoa Sen ra Quốc lộ 20 hướng về TP Đà Lạt để đi Khánh Hòa.

Lúc này, hai thành viên trong đoàn là ông P.V.N. và ông N.V.D. điều khiển hai ô tô chặn hai hướng di chuyển của Quốc lộ 20 để đoàn xe nêu trên lưu thông từ Đại Tùng Lâm Hoa Sen qua đường, gây ra tình trạng ách tắc giao thông.

Đến ngày 3-5, khi đoàn xe di chuyển đến một nhà hàng ở huyện Đức Trọng, thành viên trong đoàn là ông L.H.N điều khiển ô tô dừng xe ở giữa phần đường Quốc lộ 20 để xin đường, không cho các phương tiện từ hướng TP HCM - Đà Lạt lưu thông để đoàn xe vào nhà hàng.

Khi đoàn từ nhà hàng đi ra Quốc lộ 20 để đi TP Cam Ranh (Khánh Hòa), thành viên của đoàn là ông L.H.L. điều khiển ô tô ra trước, dừng xe sát vạch phân cách giữa hai làn đường Quốc lộ 20 để tạo thuận lợi cho đoàn xe di chuyển, gây ra tình trạng ách tắc giao thông.

Bước đầu, các cá nhân thừa nhận việc điều khiển ô tô chặn đường là do bộc phát, không nhận được thông báo từ ai, với mục đích cho đoàn xe được lưu thông thuận lợi. Những người này đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và hợp tác với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc.

Xử lý "không có vùng cấm" Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, hành vi của các cá nhân trên đã vi phạm lỗi "dừng xe trái quy định gây ùn tắc giao thông" vi phạm vào Điểm k, Khoản 5, Điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 quy định xử phạt hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Cơ quan điều tra đã tạm giữ các giấy tờ liên quan đến phương tiện vi phạm và giấy phép lái xe của người vi phạm để phục vụ công tác xác minh xử lý vụ việc. Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thu thập tài liệu, đánh giá mức độ vi phạm, xử lý hành vi vi phạm của các cá nhân liên quan theo quy định, trên tinh thần xử lý nghiêm theo quy định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.