Vũ Cát Tường dựng khuôn mặt khổng lồ của bản thân trên sân khấu, bất ngờ song ca với Thiều Bảo Trâm

Tối 23/4, tại khuôn viên Dinh Thống Nhất, The Show Vietnam đã tổ chức thành công Summer Concert của Vũ Cát Tường với chủ đề Ngã - Into The Unknown.

Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu tiên khán giả đến với The Show Vietnam được dịp thưởng thức sân khấu 360 độ vô cùng hoành tráng với mô hình khuôn mặt khổng lồ của Vũ Cát Tường được thiết kế đầy nghệ thuật làm tâm điểm. Đây là show diễn mà Vũ Cát Tường tự đảm nhiệm vị trí Giám đốc Âm nhạc.

Đúng với thông điệp đầy ấn tượng mà The Show Vietnam đã cùng Vũ Cát Tường đặt ra cho Summer Concert lần này, đêm diễn được chia thành 4 chương với 4 sắc thái khác nhau rõ rệt.

Chương đầu tiên - The Known - mở ra cho khán giả những điều "đã biết" về Vũ Cát Tường với ca khúc Leader ngập tràn năng lượng, khẳng định hình ảnh một người "đứng trên cao giữa đám đông" với đầy năng lượng và khát khao của một người tiên phong, dấn thân vì nghệ thuật.

Tuy nhiên, chính ở vị thế đó đã mang đến cho Vũ Cát Tường những sự cô đơn, hiểu lầm bủa vây được thể hiện qua các ca khúc tiếp theo - Stardom, Be A Fool và If.

Chương thứ hai - The Unknown - chính là cuộc "du hành" xuyên không gian và thời gian mà Vũ Cát Tường dành cho khán giả có mặt tại Summer Concert. Rời khỏi "thực tại", Vũ Cát Tường mang đến loạt bản hit nằm trong E.P Một Triệu Năm Ánh Sáng gồm ca khúc chủ đề cùng tên và Hành Tinh Ánh Sáng, Tìm Hành Tinh Khác, Phi Hành Gia Cô Đơn.

Chương thứ ba - Me - là những lời tự sự bằng âm nhạc của Vũ Cát Tường, đưa khán giả về đến bản ngã nhẹ nhàng và nhiều lúc yếu đuối của giọng ca Yêu Xa, trái với vẻ ngoài mạnh mẽ đầy cá tính mà công chúng thường thấy.

Lần lượt Cô Gái Ngày Hôm Qua, San Francisco, Dõi Theo, Có Người và Hỏi Thăm vang lên, đưa khán giả chìm đắm trong những cung bậc cảm xúc, những hoài niệm và suy tư rất riêng mà âm nhạc của Vũ Cát Tường mang đến.

Một trong những khoảnh khắc bất ngờ nhất của đêm nhạc chắc chắn là màn song ca giữa Vũ Cát Tường với Thiều Bảo Trâm. "Mèo" sau đó đã thích thú chia sẻ kỉ niệm tình bạn 10 năm trước với Thiều Bảo Trâm cũng như dẫn người bạn lên sân khấu và hòa giọng trong ca khúc Sau Lưng Anh Có Ai Kìa.

Chương cuối cùng - Us - là bản hoan ca để tôn vinh tất cả mọi khán giả có mặt tại Summer Concert, đặc biệt là các FM, những người đã cùng đồng hành với Vũ Cát Tường đi qua bao thăng trầm.

Các ca khúc Mơ, Vết Mưa và The Party Song vang lên đẩy sự phấn khích lẫn cảm xúc của khán giả thêm cao đó. Cuối cùng, Vũ Cát Tường cũng đã chọn kết thúc show diễn bằng một giai điệu êm ả và chạm đến trái tim - Yêu Xa - thay vì là những giai điệu rộn rã, như muốn in sâu thêm trong tim những khán giả tham dự đêm nhạc một sự nhung nhớ, khắc khoải.

Đêm diễn The Show Vietnam tiếp theo sẽ tái ngộ với khán giả vào ngày 7/5 với đêm nhạc của "Ông Hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng cùng 3 khách mời: diva Mỹ Linh, Hồ Ngọc Hà và Trúc Nhân.



