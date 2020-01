Vũ Cát Tường đón tin vui ngày đầu năm khi xuất hiện trên tạp chí Billboard Mỹ

Mới đây, Vũ Cát Tường đã khiến fan vô cùng phấn khích khi hình ảnh của nữ ca sĩ xuất hiện trên tạp chí Billboard Mỹ.

Cụ thể, bài viết này nhắc đến Vũ Cát Tường là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc với một giọng hát nội lực, đầy cảm xúc và còn có thể sáng tác nhiều thể loại khác nhau như R&B, Soul, Blue, Pop Ballad.

Vũ Cát Tường và album "Inner Me" xuất hiện trên tạp chí Billboard của Mỹ.

Không chỉ đề cập đến 3 album Giải mã và Stardom, Inner Me, bài viết trên Billboard Mỹ còn nhắc đến 3 concert thành công rực rỡ của Vũ Cát Tường thời gian qua cũng như việc nữ ca sĩ từng được vinh danh trong Top 30 Under 30 của tạp chí Forbes Việt Nam.

Bài viết dành nhiều lời khen có cánh cho nữ ca sĩ.

"Vũ Cát Tường từng chia sẻ rằng cô muốn giống như một hoàng tử tự do trong thê giới của riêng mình và Inner Me là một vùng đất đầy tham vọng, liều lĩnh và đầy những điều mới mẻ để cô học hỏi và trải nghiệm; một vùng đất của những cuộc phiêu lưu mới.

Vũ Cát Tường dành nhiều thời gian và công sức hơn rất nhiều lần để có được album này bởi nữ ca sĩ muốn tạo được bước đi đầu tiên để chạm đến những khán giả quốc tế với những sáng tác hay mà cô tự viết. Điều đó sẽ thu hút sự chú ý của khán giả và xây dựng được một lượng fan quốc tế ngoài thị trường Việt Nam" - bài viết đề cập.

Thông qua việc Vũ Cát Tường xuất hiện trên tạp chí Billboard Mỹ, có thể thấy nổ lực tiếp cận khán giả quốc tế của nữ ca sĩ đã phần nào có được thành công.