Vũ Cẩm Nhung & Tenamyd Cosmetic - Ba thập kỷ một hành trình khát vọng

Cuộc gặp định mệnh và bản lĩnh dấn thân

Cuối thập niên 1990, sau hơn nửa thế kỷ phát triển trong lĩnh vực dược phẩm, Tenamyd Pharma khởi xướng một bước ngoặt: mở rộng sứ mệnh "vì sức khỏe con người" sang "vì vẻ đẹp con người". Hai người phụ nữ mạnh mẽ, bà Bùi Ngọc Khánh và Ái nữ Margaret Mai Bùi, ấp ủ ước mơ kiến tạo một thương hiệu mỹ phẩm Việt mang tầm quốc tế, nơi cái đẹp được nuôi dưỡng bằng tri thức và tinh thần nhân văn.

Trong hành trình tìm kiếm người đồng hành, họ gặp Vũ Cẩm Nhung, siêu mẫu từng đoạt giải Tư Siêu mẫu Châu Á 1994 tại đảo Guam (Mỹ). Cuộc trò chuyện giữa ba người phụ nữ nhanh chóng trở thành điểm chạm của những tâm hồn lớn, cùng bản lĩnh, cùng khát vọng, cùng niềm tin vào giá trị bền vững dành cho phụ nữ Việt.

Khi hào quang sàn diễn vẫn phủ quanh tên tuổi mình, Vũ Cẩm Nhung chọn con đường ít ai dám bước: rời ánh sáng sân khấu để bắt đầu từ đầu trong lĩnh vực mỹ phẩm. Với chị, đó không phải là sự liều lĩnh, mà là một lựa chọn có tầm nhìn, bởi "ánh đèn sân khấu có thể tắt, nhưng khát vọng tạo nên giá trị cho người khác thì không bao giờ tắt."

Từ những ngày đầu gian nan, rong ruổi khắp mọi miền để hiểu thị trường, nghiên cứu làn da và nhu cầu phụ nữ Việt, đến những đêm miệt mài cùng đội ngũ xây dựng sản phẩm, chị đều tận tâm trong từng chi tiết. Mỗi dòng sản phẩm, mỗi chiến dịch thương hiệu đều mang dấu ấn của sự cầu toàn và tình yêu nghề sâu sắc. Với chị, làm đẹp không chỉ là trang điểm, mà là giúp phụ nữ tìm lại sự tự tin và niềm kiêu hãnh trong chính bản thân mình.

Nhờ tinh thần đó, Tenamyd Cosmetic không chỉ là thương hiệu mỹ phẩm, mà trở thành người bạn đồng hành của hàng triệu phụ nữ Việt, biểu tượng của cái đẹp bền vững, được tạo nên từ chất lượng, niềm tin và sự tận hiến.

Hành trình tận hiến – Ngọn lửa khát vọng không bao giờ tắt

Trong tự truyện "Bao giờ là đúng lúc" (2019), Vũ Cẩm Nhung viết:

"Tôi muốn truyền cảm hứng để phụ nữ dám ước mơ, dám dấn thân và dám làm điều mình tin là đúng."

Đó cũng chính là tinh thần mà chị cùng Tenamyd Cosmetic đã vun đắp suốt gần ba mươi năm. Ở mỗi sản phẩm, chị gửi gắm không chỉ tri thức mà còn tình yêu dành cho khách hang, những người phụ nữ Việt hiện đại, năng động nhưng vẫn dịu dàng và sâu sắc. Cùng Tenamyd Cosmetic, Vũ Cẩm Nhung không chỉ đồng hành trong vai trò điều hành, mà còn là "linh hồn thương hiệu", người gửi trọn tình yêu và tâm huyết vào từng sản phẩm. Mỗi công thức, mỗi dòng chăm sóc đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, phản ánh triết lý: vẻ đẹp thật sự phải bắt đầu từ sự tử tế và tận tâm.

Từ hai nhà sáng lập kiên định với giấc mơ vì cái đẹp Việt, đến người phụ nữ dám rời ánh đèn sân khấu để kiến tạo một hành trình mới. Tenamyd Cosmetic là kết tinh của ba trái tim cùng chung nhịp. Họ, những người phụ nữ mạnh mẽ, đã biến khát vọng thành hiện thực, biến cái đẹp thành giá trị sống.

Ngày hôm nay, khi Tenamyd tiếp tục khẳng định vị thế, câu chuyện của Vũ Cẩm Nhung vẫn là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ: "Hãy dám chọn con đường của riêng mình,

hãy dấn thân bằng tình yêu và trách nhiệm. Vì chính khát vọng và lòng tận hiến sẽ tạo nên những hành trình vĩ đại."

Ba thập kỷ đồng hành, Tenamyd Cosmetic và Vũ Cẩm Nhung đã cùng nhau viết nên một câu chuyện đẹp về niềm tin, bản lĩnh và lòng tận tâm. Đó không chỉ là hành trình của thương hiệu, mà chính là biểu tượng của tinh thần phụ nữ Việt hiện đại: dám mơ, dám làm, và dám sống trọn vẹn với đam mê của mình.

Khi bước vào độ tuổi "Hello 50", cái tuổi với nhiều phụ nữ lựa chọn "dừng lại" thì Vũ Cẩm Nhung lại "bước tiếp" với một hành trình mới bằng những trải nghiệm và thấu cảm đã đi qua để tiếp tục sứ mệnh của lòng yêu cái đẹp. Triển lãm nghệ thuật ghi dấu ấn về "mối lương duyên ba thập kỷ" chính là sự bắt đầu cho hành trình mới thăng hoa ấy. Tới dự buổi triển lãm và chúc mừng Doanh nhân – Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung có rất nhiều ngôi sao, nghệ sỹ và doanh nhân nổi tiếng: MC Thanh Mai, Hoa hậu Giáng My, Diễn viên Trần Bảo Sơn, Á hậu Mâu Thủy, chuyên gia trang điểm Nam Trung, Nam Vương Tuấn Kiệt, Ông bầu Vũ Khắc Tiệp, NTK Văn Thành Công, NTK Võ Việt Chung, Siêu mẫu Dương Yến Ngọc, doanh nhân Dương Quốc Nam, doanh nhân Lệ Thu….