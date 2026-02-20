Liên quan đến sự việc người đàn ông cãi nhau với vợ trên taxi rồi quay sang đấm tài xế gây bức xúc dư luận, chia sẻ trên báo Dân trí, tài xế Đ.N. (39 tuổi, ở phường Thành Nhất, TP.HCM) cho biết, sau khi thấy clip vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội, người hành hung anh đã chủ động liên hệ để xin gặp gỡ, trao đổi vụ việc.

Theo tài xế N., 2 bên sẽ gặp nhau vào hôm nay (20/2) để trao đổi rõ ràng về vụ việc. Nam tài xế cho hay, anh mong hành khách cư xử văn minh, chuẩn mực, nhất là vào dịp Tết khi mọi người được đón Xuân cùng gia đình còn anh em tài xế vẫn phải đi làm.

Camera trên xe đã ghi lại diễn biến sự việc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh một gia đình gồm 2 vợ chồng và con nhỏ đang di chuyển trên taxi, người chồng ngồi ghế cạnh ghế lái còn 2 mẹ con ngồi ở dưới. Trong lúc di chuyển, người chồng cãi nhau với vợ, sau đó bất ngờ quay sang đánh tài xế.

Chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM, tài xế N. cho hay sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ). Thời điểm này, anh N. điều khiển ô tô chở một gia đình từ phường Tân An sang đường Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lập, TP.HCM).

Khi vợ chồng hành khách cãi nhau, anh N. không có ý kiến gì nhưng lại bất ngờ bị người chồng chửi bới, đấm vào mặt.

Bị đánh, anh N. lập tức tấp xe vào lề đường. Khi biết trên xe có gắn camera giám sát, người đàn ông bất ngờ “quay xe”, liên tục nói xin lỗi, mong được tài xế bỏ qua.