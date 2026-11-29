Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong về những lo ngại từ việc giáo viên phản ánh bị nêu tên công khai do vắng dự tiệc 20/11 có thể chịu áp lực, hoặc bị đối xử thiếu công bằng trong công tác, ông Hoàng Phồn Hưng - Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ (phường Kim Trà, TP. Huế), khẳng định một cá nhân hiệu trưởng không thể tự ý trù dập giáo viên.

Theo ông Hưng, các hoạt động phân công, đánh giá chuyên môn, xét thi đua, khen thưởng tại trường từ trước đến nay đều thực hiện theo quy chế và nguyên tắc tập thể. Việc đánh giá được triển khai từ tổ chuyên môn, có sự tham gia của tổ trưởng, bộ phận thanh tra và biểu quyết của hội đồng.

Do giáo viên sinh hoạt, công tác trực thuộc các tổ chuyên môn nên mọi phân công, nhận xét, đánh giá đều phải trải qua quy trình, không phụ thuộc quyết định chủ quan của riêng hiệu trưởng.

Trường THPT Đặng Huy Trứ (phường Kim Trà, TP. Huế).

Liên quan cách nhà trường nắm bắt danh sách giáo viên tham gia hoạt động dịp 20/11, ông Hưng cho biết trước thời điểm tổ chức, trường đã thông báo đến các tổ chuyên môn để chuẩn bị công việc và đề nghị nắm danh sách giáo viên không tham gia. Qua tổng hợp, các tổ đều đăng ký tham gia đầy đủ, riêng tổ Sử - Địa có hai giáo viên không tham gia.

Theo hiệu trưởng, việc lập danh sách niêm yết chỉ nhằm thông báo, nắm tình hình, không có mục đích nào khác. Ông cho rằng đây là hoạt động dựa trên tinh thần đăng ký của giáo viên, không phải sự áp đặt hay bắt buộc tham gia.

Tuy nhiên, nhìn nhận lại cách xử lý sự việc, ông Hưng thừa nhận nhà trường có sơ suất trong công tác quản lý, nhất là khi gặp tình huống bất thường nhưng cách ứng xử và xử lý văn bản (có đóng dấu, ký tên lãnh đạo) là chưa phù hợp.

Ông gọi đây là một "tai nạn nghề nghiệp", đồng thời cho rằng bản thân đã có phần chủ quan, chưa lường hết những hệ lụy có thể phát sinh.

Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ cũng cho biết, sau khi sự việc xảy ra và được thông tin trên báo chí, một số nội dung chia sẻ chưa đầy đủ lan truyền trên mạng xã hội đã ảnh hưởng đến nhà trường, khiến các thành viên Ban Giám hiệu không khỏi buồn lòng.

Dù vậy, ông nhìn nhận đây là bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, ứng xử và cho rằng những vấn đề phát sinh cần được trao đổi, giải quyết trên tinh thần thẳng thắn, tôn trọng lẫn nhau.

Về tình hình hoạt động sau sự việc, ông Hưng thông tin, giáo viên liên quan vẫn đến trường giảng dạy bình thường, các hoạt động chuyên môn được triển khai theo kế hoạch và mọi người làm việc theo phân công như trước.

Đối với học sinh, nhà trường định hướng thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, chào cờ để các em hiểu đây là việc của người lớn, thầy cô sẽ tự trao đổi, giải quyết với nhau, không để ảnh hưởng đến tâm lý và không gian học tập của học sinh.

Trước đó, như báo Tiền Phong thông tin, một nữ giáo viên Trường THPT Đặng Huy Trứ phản ánh bị nhà trường lập danh sách, đóng dấu và niêm yết công khai tên nhiều ngày tại phòng Hội đồng sư phạm, vì không dự tiệc liên hoan sau tọa đàm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Giáo viên này cho biết đã báo trước chỉ tham dự tọa đàm, không dự tiệc do bận việc gia đình.

Trao đổi với báo chí trước đó, Hiệu trưởng Hoàng Phồn Hưng xác nhận nhà trường niêm yết danh sách hai nữ giáo viên không tham gia tiệc, giải thích việc này nhằm phân biệt các trường hợp khi chi trả chế độ dịp 20/11, bảo đảm minh bạch thu, chi.

Tuy nhiên, theo phản ánh của giáo viên, khoản chế độ 300.000 đồng/người đã được nhà trường chuyển trước ngày tổ chức tiệc; những người tham dự liên hoan sau đó mới đóng góp 160.000 đồng/người để thanh toán chi phí bữa ăn.

Sau khi báo chí phản ánh, Sở GD&ĐT TP. Huế yêu cầu nhà trường kiểm tra, chấn chỉnh. Chiều 24/11, Hiệu trưởng Hoàng Phồn Hưng cùng hai phó hiệu trưởng đã đến nhà gặp gỡ, xin lỗi nữ giáo viên, thừa nhận cách ứng xử của nhà trường chưa phù hợp.