Ông Trương (Trung Quốc) năm nay 68 tuổi, cả đời sống tiết kiệm, chắt chiu từng đồng để nuôi con trai duy nhất du học nước ngoài, học đến tận bậc tiến sĩ. Sau khi con trai định cư ở nước ngoài, hai, ba năm mới về nhà một lần. Mỗi lần ở chưa đầy một tuần, trước khi đi còn chê bố nói nhiều, lải nhải.

Có lần ông Trương bị nhồi máu cơ tim, phải nhập viện. Trong lòng nhớ con, ông không kìm được nên gọi điện cho con trai. Đầu dây bên kia đáp: “Bố ơi, bên con đang bận công việc, không đi được. Bố để mẹ chăm bố nhé”. Khi kể lại chuyện này, mắt ông Trương đỏ hoe: “Cả đời tôi, thứ gì tốt nhất cũng dành cho nó. Cuối cùng, đến việc nhìn thấy con một lần cũng trở thành điều xa xỉ!”.

Nghe câu chuyện, ai cũng thấy xót xa. Nhưng đây không phải trường hợp cá biệt, mà là hình ảnh thu nhỏ của rất nhiều gia đình Trung Quốc hiện nay. Cha mẹ dốc hết mọi thứ vì con, cuối cùng lại nuôi nên một đứa trẻ dường như “mù lòa” trước tình thân. Chúng không hẳn là người xấu, mà giống như những người khiếm khuyết khả năng cảm nhận cảm xúc. Sự “mù cảm xúc” ấy không phải bẩm sinh, mà có thể được cha mẹ vô tình dạy nên.

Ảnh minh hoạ

Thứ nhất: Chỉ dạy điểm số, không dạy con cảm nhận

Cha mẹ Trung Quốc rất giỏi hỏi con “được bao nhiêu điểm?”, nhưng lại ít khi hỏi “con có vui không?”. Con đạt 98 điểm, vui vẻ mang bài về nhà khoe, câu đầu tiên cha mẹ nói không phải “Con giỏi quá!”, mà là “Thế 2 điểm còn lại mất ở đâu?”. Con bị bạn bắt nạt, khóc lóc trở về, cha mẹ lại nói: “Đừng khóc nữa, có chuyện nhỏ thế mà cũng khóc”. Con muốn học vẽ, cha mẹ đáp: “Vẽ vời thì kiếm được tiền không?”.

Dần dần, trẻ học được rằng cảm xúc của mình không quan trọng, thành tích mới là thứ đáng quan tâm; những cảm xúc cá nhân là gánh nặng, chỉ có kết quả mới có giá trị. Cánh cửa cảm nhận cảm xúc trong con cũng dần khép lại. Trẻ lớn lên chỉ biết phân định thắng – thua, đúng – sai, mà không biết đồng cảm với người khác.

Thứ hai: Chỉ dạy nhận lấy, không dạy lòng biết ơn

Trong nhiều gia đình, cảnh tượng thường ngày là mẹ đi làm về mệt rã rời, nằm vật trên sofa, còn con cúi đầu chơi điện thoại, chẳng hề để ý. Bố vừa nhận lương, con đã đòi mua giày mới nhất, điện thoại đời mới nhất. Bố không nói gì, chỉ quẹt thẻ tín dụng để mua cho con. Có những cha mẹ chưa bao giờ nói với con rằng bố mẹ cũng biết mệt, cũng có lúc túng thiếu, cũng có khi buồn lòng. Lòng biết ơn không phải tự nhiên mà có, mà cần được nuôi dưỡng. Nếu cha mẹ luôn tự mình gánh mọi khó khăn, dồn tất cả những điều tốt đẹp đến trước mặt con, trẻ sẽ nghĩ rằng mọi thứ vốn dĩ phải như vậy.

Giáo sư Lý Mai Cẩn từng nói: “Trước 3 tuổi, con nhận được gì thì cứ nhận. Nhưng sau 3 tuổi, cha mẹ phải để con hiểu rằng gia đình này không phải lúc nào cũng xoay quanh con”. Hãy để con phụ nhặt rau, xoa bóp lưng cho ông bà, biết công việc của bố mẹ, nhớ ngày sinh nhật của bố mẹ… Những việc nhỏ ấy chính là cách nuôi dưỡng lòng biết ơn.

Thứ ba: Chỉ dạy con nghe lời, không dạy con cách bày tỏ

“Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng chen vào”; “Nghe lời bố mẹ là đúng nhất”; “Con biết cái gì mà nói?”. Những câu nói tưởng như bình thường ấy thực chất đang tước đi quyền được bày tỏ cảm xúc của trẻ. Một đứa trẻ từ nhỏ không được phép nói ra cảm xúc thật, khi lớn lên có thể trở thành người luôn cố làm hài lòng người khác, hoặc trở nên lạnh lùng, thờ ơ với cảm xúc. Con không biết cách nói “Con yêu bố mẹ”, cũng không biết đáp lại khi ai đó nói “Tôi cần bạn”, bởi chưa từng được dạy cách thể hiện những điều ấy.

Một người mẹ có con gái, mỗi lần cô bé nũng nịu nói “Mẹ ơi, con nhớ mẹ”, người mẹ đều đáp: “Thôi đừng nói mấy câu này nữa, làm bài tập xong chưa?”. Sau này, con gái đi du học, nửa năm không gọi video về nhà. Người mẹ sốt ruột, nhưng con gái chỉ bình thản nói: “Mẹ chẳng phải từng chê con phiền sao?”. Cảm xúc cần được luyện tập, cách bày tỏ tình yêu cũng cần được học. Nếu cha mẹ không cho con cơ hội thực hành, trẻ sẽ mãi không biết cách thể hiện.

Thứ tư: Chỉ dạy con độc lập, không dạy con biết dựa vào người khác

Nhiều cha mẹ lại đi đến một thái cực khác: Vì sợ con sau này “ăn bám”, nên từ nhỏ đã cố tình tạo khoảng cách với con. Con ngã không đỡ, con khóc không dỗ, tất cả đều được gọi là “rèn tính tự lập”. Nhưng độc lập thực sự là: “Con dám dựa vào bố mẹ, bởi con biết bố mẹ sẽ không bỏ con lại”. Một đứa trẻ chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác được người khác nâng đỡ khi khó khăn, lớn lên có thể trở nên quá phụ thuộc hoặc quá độc lập. Con không dám thể hiện sự yếu đuối trước cha mẹ, cũng không dám yếu đuối trước bất kỳ ai, bởi kinh nghiệm của con mách bảo rằng: Thể hiện sự yếu đuối sẽ bị chế giễu, thậm chí bị bỏ rơi.

Làm thế nào để nuôi dưỡng một đứa trẻ giàu cảm xúc, biết yêu thương? Muốn nuôi dạy một đứa trẻ có đời sống cảm xúc phong phú, cha mẹ cần làm những điều sau:

1. Đặt cảm xúc trước kết quả

Khi con thi không tốt, hãy hỏi trước: “Con có đang buồn không?”, rồi mới cùng con xem lại vấn đề nằm ở đâu. Hãy để con biết rằng cảm xúc của mình luôn có chỗ để được đón nhận.

2. Để con nhìn thấy sự yếu đuối của cha mẹ

Đôi khi hãy nói với con: “Hôm nay mẹ mệt quá”, “Tháng này bố áp lực nhiều”. Cha mẹ không cần lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Sự chân thật của cha mẹ sẽ dạy con biết đồng cảm.

3. Xây dựng nghi thức biết ơn trong gia đình

Mỗi bữa tối, mọi người hãy nói một điều mình muốn cảm ơn trong ngày. Có thể là cảm ơn mẹ nấu món ăn ngon, cũng có thể là cảm ơn bạn học đã cho mượn cục tẩy. Hãy để lòng biết ơn trở thành điều tự nhiên như hơi thở.

4. Cho phép con làm những việc “không có ích”

Đừng lấp kín mọi thời gian của con bằng các lớp học thêm. Hãy để con có thời gian ngồi ngẩn ngơ, nghịch đất, làm những việc “chẳng có ích gì” nhưng khiến con vui. Một đứa trẻ biết cảm nhận niềm vui mới có thể trao niềm vui cho người khác.

5. Trước hết, hãy tự mình trở thành người giàu cảm xúc

Bạn biết dừng lại ngắm hoàng hôn, biết rơi nước mắt khi xúc động, biết nói “Anh yêu em” với người bạn đời. Hình ảnh của bạn chính là hình ảnh mà con sẽ học theo khi lớn lên.

Thành công lớn nhất của giáo dục không phải là con thi đỗ trường danh tiếng, kiếm được thật nhiều tiền. Mà là khi trưởng thành, con vẫn sẵn lòng nghe điện thoại của cha mẹ vào lúc đêm khuya, vẫn nhớ món ăn cha mẹ yêu thích, vẫn có thể nắm tay cha mẹ khi họ cần sự ấm áp và nói một câu: “Có con ở đây rồi”.