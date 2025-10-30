Sáng 30/10, chị T.H.T, mẹ bé trai trôi giữa dòng nước chảy xiết trên sông Hàn (TP. Đà Nẵng), cho biết sau khi được người dân đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cháu bé đã được về nhà, sức khỏe ổn định.

Trước đó, khoảng 21h30' tối 29/10, khi nước sông Hàn dâng cao gần mép vỉa hè, một thanh niên đang phát trực tiếp tại khu vực phố đi bộ Bạch Đằng phát hiện một bé trai lẫn trong đám rác trôi cách bờ khoảng 3 m. Nghe tiếng hô “có đứa nhỏ trôi”, nhiều người dân lập tức chạy đến ứng cứu.

Anh Trần Trọng Huấn, một trong những người trực tiếp cứu bé, kể lại: “Tôi và một thanh niên khác trèo qua lan can, bám vào mép sắt, nhoài người ra nắm lấy tay cháu bé đang cố giơ lên. Sau vài giây vật lộn, thêm một người khác hỗ trợ, cả ba kéo được bé lên bờ. Toàn bộ chỉ diễn ra khoảng 45 giây”.

Khoảnh khắc bé trai được cứu lên từ sông Hàn.

Khi được cứu, bé trai hoảng loạn, ho và khó thở nhẹ. Người dân nhanh chóng sơ cứu, rồi đăng tải thông tin lên mạng xã hội để tìm người thân. Khoảng 15 phút sau, gia đình ở phường An Hải, bên kia sông Hàn, đã đến nhận và đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra.

Tuy nhiên, sau khi đoạn clip được đăng tải, một số bình luận trên mạng xã hội đã đưa ra những thông tin sai lệch và phán xét thiếu thiện chí như “không thay áo quần cho bé”, “hỏi dồn dập khiến bé hoảng loạn”, hay “bé bị trôi từ Quảng Nam ra sông Hàn”.

Trước những thông tin này, chị T.H.T đã lên tiếng đính chính. Chị cho biết con trai mình là trẻ đặc biệt, ít giao tiếp bằng lời và rất thích nước. “Nó tự trèo qua lan can chứ không phải bị trôi từ Quảng Nam ra như mạng nói”, chị giải thích.

Chị T. kể lại, tối 29/10 chị đang làm việc trong nhà thì nghe tiếng cửa bật mở. Biết con hay chạy ra quầy tạp hóa gần nhà để lấy kẹo, chị vội đi tìm nhưng suốt cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy. Khi nhận được tin con được cứu, chị tức tốc chạy đến hiện trường, sau đó được gặp con tại bệnh viện.

“Lúc đó tôi chỉ biết cảm ơn trời đất và những người đã cứu con mình. Mong mọi người đừng phán xét họ nữa. Họ đã liều mình giữa dòng nước chảy xiết để cứu con tôi”, chị T chia sẻ.

Câu chuyện về vụ cứu người giữa đêm mưa lũ nhanh chóng lan tỏa, khiến nhiều người xúc động. Với người mẹ, hành động nghĩa hiệp của những người xa lạ bên bờ sông Hàn là ân tình không thể nào quên.