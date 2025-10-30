Chạy lũ chỉ kịp ôm con, còn lại để mặc cho nước cuốn trôi
Từ chiều tối 29/10, nước lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục dâng cao, khiến hơn 5.000 nhà dân bị ngập, trong đó có nhiều nơi ngập đến 3m. Nhiều vùng trũng ngập sâu, chính quyền đã phải di dời, sơ tán người dân đến an toàn.
Theo ghi nhận của PV tại phường Trương Quang Trọng (tỉnh Quảng Ngãi ), nhiều tuyến đường như Trần Văn Trà, Ân Phú biến thành "sông", có nơi nước sâu gần 2m, người dân phải dùng thuyền để di chuyển.
Đang tất bật kê đồ đạc lên cao rồi cùng người thân sơ tán , chị Trịnh Thị Cẩm Ly (tổ dân phố Liên Hiệp 1B) cho biết, đồ đạc đã được kê lên cao rồi, nếu nước lên hơn 1,5m thì cũng phải "bỏ nhà chạy lấy người".
Cách đó không xa, ông Lê Văn Công bị tai biến, nằm liệt giường được người nhà đưa đi tránh lũ. Nhiều hộ dân cho biết, nước dâng quá nhanh , chỉ trong vài giờ đã tràn vào nhà khiến họ không kịp trở tay . “Chạy lũ chỉ kịp ôm con, cầm ít đồ cá nhân, còn lại để mặc cho nước cuốn”, một người dân nói.
Xã Phước Giang (tỉnh Quảng Ngãi) cũng đang chìm trong "biển nước". Từ tối 28 đến rạng sáng 29/10, mực nước sông Phước Giang dâng cao hơn 1,7 m, khiến hơn 1.000 hộ dân ở các thôn An Hòa, Kim Thành, An Sơn và Phước Lâm bị cô lập hoàn toàn .
Ông Nguyễn Văn Lễ - Chủ tịch UBND xã Phước Giang cho biết, lực lượng dân quân và thanh niên xung kích đã xuyên đêm dùng ghe, xuồng máy sơ tán người dân , đặc biệt là người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Hiện, chính quyền địa phương đã chốt chặn các tuyến đường bị ngập nặng, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực 24/24 để ngăn người dân qua lại.
Tại xã Nghĩa Hành, đến sáng 29/10, toàn xã có 11/15 thôn bị ngập, 405 hộ dân (khoảng 1.620 nhân khẩu) bị nước tràn vào nhà . Dù chưa ghi nhận thiệt hại về người, song nhiều khu vực bị chia cắt hoàn toàn, phương tiện không thể lưu thông.
Tương tự, tại xã Sơn Hà lũ lên rất nhanh, có nhà ngập đến tầng 1, có nhà ngập hơn nửa nhà và một số nơi ngập đến 3m. Nhiều tài sản của người dân bị nhấn chìm do không kịp trở tay, di dời.
Chiều cùng ngày 29/10, kiểm tra vùng ngập lũ xã Bình Minh, ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng xử lý tình huống bất ngờ xảy ra. Người dân chủ động ứng phó, tự bảo vệ mình trong điều kiện mưa lũ lớn.
“Người dân cần chủ động ứng phó với mưa lũ. Ở những khu vực bị ngập sâu cần tuân thủ theo hướng dẫn của chính quyền, di chuyển ở xen ghép với người dân ở các khu vực cao ráo hoặc đến nơi ở tập trung”, ông Giang nói.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi dự báo trong 24 - 48 giờ tới, khu vực phía đông Trường Sơn sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm. Nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp vẫn ở mức cao; các sông suối nhỏ có khả năng xuất hiện lũ quét, sạt lở đất nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.
Hiện nay, mực nước trên các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang xuống. Mực nước lúc 17h ngày 29/10 trên các sông như: sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ 5,06m, trên mức BĐ3 0,56m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 7,87m, trên mức BĐ3 1,37m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ 4,81m, trên mức BĐ3 0,31m…
Khẩn trương kiếm người dân bị nước cuốn, mất tích
Tối 29/10, ông Đỗ Đăng Dự - Phó UBND xã Đăk Pék (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, lực lượng chức năng của xã đang nỗ lực tìm kiếm người đàn ông bị nước cuốn trôi, mất tích khi đang đánh bắt cá tại khu vực sông Pô Kô (đoạn qua thôn 14A). Nạn nhân là ông A Na (48 tuổi, không rõ hộ khẩu thường trú).
Trước đó, ông A Na đến thăm chị gái Y Nen (trú thôn 14B, xã Đăk Pék). Đến khoảng 13h ngày 29/10, ông tự đi đánh bắt cá tại sông Pô Kô thì không may trượt chân và bị dòng nước xiết cuốn trôi, mất tích.
Nhận được tin báo, UBND xã Đăk Pék đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ, gia đình nạn nhân tổ chức tìm kiếm dọc sông Pô Kô, đoạn từ xã Đăk Pék đến đầu xã Đăk Môn. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích.