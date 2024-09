Vụ bé trai 2 tuổi tử vong bất thường: Camera trong lớp học ghi gì?

Ngày 23/9, Công an quận 6 cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ bé trai gần 2 tuổi tử vong sau giờ ăn trưa ở trường mầm non trên địa bàn.

Theo tin tức ban đầu, trưa 20/9, bé K. (gần 2 tuổi, ngụ quận 6) có dấu hiệu bất thường trong giờ ăn trưa và được giáo viên, bảo vệ trường mầm non tư thục trên đường Chợ Lớn, quận 6, đưa đến Bệnh viện quận 6 cấp cứu rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi đồng 1. Tuy nhiên, sau đó bé K. tử vong với nguyên nhân ngưng tim, ngưng thở, phù não, phù phổi cấp.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Bệnh viện Nhi đồng 1 nói gì?

Theo báo Tiền Phong, ngày 22/9, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi bị ngưng tim, ngưng thở ngoại viện. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng trẻ không qua khỏi.

Giấy báo tử ghi nguyên nhân bé trai gần 2 tuổi tử vong. Ảnh: Vietnamnet

Bé K. được Bệnh viện quận 6 chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào ngày 20/6 trong tình trạng tím tái, ngưng tim. Theo bệnh sử, trước thời điểm rơi vào nguy kịch, bệnh nhi đi học tại trường mầm non tư thục V.H. (đường Chợ Lớn, quận 6). Sáng 20/9, khi đang được các cô bảo mẫu cho ăn thì bé bất ngờ bị sặc, tím tái. Bệnh nhi được đưa đến bệnh viện quận 6 cấp cứu rồi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức giúp bé có nhịp tim trở lại. Bệnh nhi đã được cho thở máy, theo dõi điều trị liên tục. Các kết quả kiểm tra hình ảnh cho thấy trẻ bị phù não, phù phổi cấp. Một ngày sau nhập viện, tình trạng bệnh diễn tiến ngày càng nặng. Dù đã được điều trị tích cực nhưng bé không qua khỏi.

Camera trong lớp học ghi gì?

Liên quan đến vụ việc, báo Thanh Niên dẫn thông tin từ ông Lưu Hồng Uyên, Trưởng phòng GD-ĐT quận 6, cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, ông lập tức có mặt tại trường mầm non, đồng thời cũng đến bệnh viện, động viên gia đình đồng ý cho khám nghiệm tử thi cháu bé để tìm ra nguyên nhân cháu tử vong.

"Cơ quan điều tra cũng đã tới trường, trích xuất toàn bộ camera tại trường mầm non, trong đó có giờ ăn trong lớp, đồng thời thu thập mẫu đồ ăn mà các bé ăn hôm 20/9, lấy lời khai từ các giáo viên, nhân viên... Tôi đã xem camera từ đầu tới cuối. Lớp có khoảng 9 bé, có 3 cô giáo. Mỗi cô đút ăn cho 3 bé. Các bé ăn bình thường. Khi đút tới bé K. này thì có vẻ như bé khó ăn. Lần đầu tôi thấy cô dẫn bé ra ngoài để rửa tay rửa miệng cho bé. Sau đó cô lại dẫn bé vào. Thấy em bé khó chịu, cô dẫn bé ra đứng kế bên cô. Thấy bé có gì bất thường, cô mới vỗ lưng cho bé, bé lại càng khó chịu hơn, cô ẵm bé lên, lắc gọi bé rồi thấy không ổn, cô bế bé ra phía trước. Các cô giáo, người thì gọi bảo vệ chở bé đi cấp cứu, người thì gọi hiệu trưởng, gọi người nhà của bé", ông Lưu Hồng Uyên cho hay,

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ bé trai 2 tuổi tử vong bất thường sau giờ ăn trưa tại trường mầm non. Ảnh: Dân Trí

Theo ông Uyên, Bệnh viện Quận 6 cách trường chỉ mấy trăm mét, nên chỉ khoảng 2-3 phút là bé được di chuyển tới bệnh viện. Tới Bệnh viện Quận 6, bé đã không còn tỉnh táo, nên ngay sau đó bé được chuyển tới Bệnh viện Nhi đồng 1. Ông Uyên cho hay theo kết quả CT chụp hình cho thấy không có dị vật trong phổi của bé K., kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ cũng được thông báo không có tác động ngoại lực.

"Tôi nghe cô giáo báo cáo là 2-3 bữa trước ngày xảy ra vụ việc bé có bị bệnh, gia đình có gửi thuốc cho cô giáo để cô cho bé uống", Trưởng phòng GD-ĐT quận 6 cho biết thêm.

Ông Uyên cho biết thêm, trường mầm non đang tích cực hợp tác với cơ quan công an trong quá trình điều tra, đồng thời san sẻ, động viên với sự mất mát của gia đình bé K.