Liên quan vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành đến nguy kịch ở TP.HCM, Công an TPHCM vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, ngụ TPHCM) và Danh Chơn (30 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em.

Chia sẻ với VietNamNet ngày 6/5, anh Hoàng Huỳnh Huy (29 tuổi, ngụ địa phương) - người trực tiếp phát hiện và đưa cháu bé đi cấp cứu vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại cơ thể đầy thương tích của nạn nhân.

Anh Huy cho biết khoảng 16h ngày 2/5, khi đang ở nhà thì thấy Nguyễn Thị Thanh Trúc bồng con trai là cháu N.G.K. (2 tuổi) sang xin tiền mẹ anh để về quê với lý do bị chồng đánh. Sau đó, Trúc nhờ mẹ anh Huy bế giúp cháu bé để quay về nhà thu dọn quần áo.

“Lúc này, cháu bé nằm im lìm trên lưng mẹ tôi. Thấy có biểu hiện bất thường, tôi kiểm tra thì phát hiện trên người cháu có nhiều vết thương, trầy xước, bầm tím. Vùng đầu còn có vết thương hở sâu, nghi do bị bạo hành. Nhìn cảnh đó tôi thực sự xót xa”, anh Huy kể.

Cơ thể bé chi chít những vết thương (Ảnh: BV).

Theo anh Huy, ngay sau khi phát hiện vụ việc, anh cùng mẹ trình báo công an ấp và nhanh chóng đưa cháu bé đi cấp cứu. “Tại bệnh viện, Trúc và người tình cũng chạy theo sau, nhờ tôi đừng trình báo công an. Khi tôi hỏi vì sao lại đánh cháu bé, người đàn ông đi cùng phủ nhận, cho rằng do Trúc gây ra”, anh Huy nói.

Cũng theo anh Huy, Trúc và người tình mới chuyển đến thuê nhà đối diện nhà anh khoảng 5 tháng nay. Hằng ngày, Trúc ở nhà chăm con, còn người đàn ông đi làm thuê. “Khi công an đến khám nghiệm hiện trường, xác minh vụ việc, tôi mới biết cháu bé không phải con ruột của Danh Chơn (người tình của Trúc). Đến giờ nhớ lại thời điểm phát hiện những vết thương trên người cháu, tôi vẫn rất đau xót, không hiểu vì sao họ lại tàn nhẫn đến như vậy”, anh Huy bức xúc.

Nhân chứng cho biết thêm, cháu bé có thể trạng rất yếu, dù đã 2 tuổi nhưng chỉ nặng khoảng 6-7kg. Trên cơ thể còn có nhiều vết bầm tím, nghi là thương tích cũ.

Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 6/5, liên quan đến tình trạng sức khỏe của bé trai N.G.K. (sinh năm 2024) bị mẹ ruột và người tình bạo hành tại xã Hòa Hiệp (TP.HCM), Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, sau những ngày giành giật sự sống, hiện sức khỏe của bé đã dần ổn định và vượt qua cơn nguy kịch. Bé đã có thể ăn uống bình thường, các vết thương, sây sát trên cơ thể cũng từng ngày hồi phục.

Điều khiến các y, bác sĩ và nhân viên y tế cảm thấy ấm lòng hơn cả là sự thay đổi trong tinh thần của bé. Bé đã bớt quấy khóc, dần lấy lại cảm giác an toàn. Bé bắt đầu chơi đùa với những món đồ chơi nhỏ, có thể tương tác và đáp lại sự quan tâm, chăm sóc của các nhân viên y tế.

Hiện bé đang được các y, bác sĩ theo dõi, điều trị tại khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 1, dự kiến chưa cần phẫu thuật.