Vụ bé gái gốc Việt bị sát hại ở Đức: Tiết lộ nhiều thông tin mới về nghi phạm với chi tiết đáng chú ý chỉ từ 3 tuần trước

Trong vụ án bé gái gốc Việt 13 tuổi Lisa Ta ở quận Marzahn (Berlin, Đức) bị sát hại, ngày càng có nhiều chi tiết mới liên quan đến nghi phạm được đưa ra ánh sáng. Những thông tin này không chỉ dừng lại ở các nội dung khiêu dâm trẻ em. Người đàn ông 22 tuổi mang quốc tịch Đức này từng bị đưa vào một cơ sở tâm thần tại Bayern trong hơn hai tháng kể từ tháng 11 năm 2025. Người phát ngôn của Viện Kiểm sát Passau đã xác nhận thông tin này với tờ Tagesspiegel.

Mới chỉ cách đây ba tuần, Tòa án Sơ thẩm Passau đã tuyên phạt y một năm tù giam nhưng cho hưởng án treo. Bản án này mới chính thức có hiệu lực từ thứ Năm tuần trước (5/11), đồng nghĩa với việc đối tượng đã có tiền án. Trong khi đó, Lisa Ta được báo mất tích từ thứ Ba tuần trước (3/11).

Từ "chưa có tiền án" đột nhiên thành "đã có tiền án"

Vào thứ Hai, Viện Kiểm sát Berlin từng thông báo rằng nghi phạm chưa có tiền án tiền sự. Tuy nhiên, sự thật hiện tại lại hoàn toàn trái ngược. Vì sao lại xảy ra sự sai lệch thông tin này?

Viện Kiểm sát đã giải thích sơ suất này vào thứ Ba như sau: Bản án của Tòa án Sơ thẩm Passau mới chỉ có hiệu lực pháp lý vào thứ Năm tuần trước, ngày 5 tháng 11. Do bản án chưa kịp cập nhật vào Hệ thống Đăng ký Trung tâm Liên bang nên Viện Kiểm sát Berlin chưa nhận được thông tin tại thời điểm đó.

Lisa được tìm thấy trong căn nhà bỏ hoang

Đây không phải là sai sót duy nhất của Viện Kiểm sát trong thông báo hôm thứ Hai. Trước đó, cơ quan này cũng ghi nhận rằng trên các thiết bị lưu trữ dữ liệu bị thu giữ tại nhà nghi phạm ở Berlin vào tháng 3 năm 2025 có chứa hơn 900 tệp tài liệu khiêu dâm trẻ em. Đến thứ Ba, Viện Kiểm sát đã đính chính và làm rõ rằng việc phân tích các chứng cứ thu thập ở Berlin vẫn chưa hoàn tất, còn các tệp tin được đề cập ở trên thực chất nằm trong hồ sơ vụ án tiếp nhận từ Passau.

Bản án tại Passau được tuyên cho nhiều tội danh khác nhau, bao gồm cố tình điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, vô ý gây thương tích, làm giả giấy tờ, cũng như vô ý gây nguy hiểm cho giao thông đường bộ, sở hữu và mang theo trái phép hai loại vũ khí bị cấm.

Tháo chạy khỏi đợt kiểm tra của cảnh sát

Người đàn ông bị kết án do đã lái xe ô tô kéo theo nhà di động tháo chạy khỏi đợt kiểm tra của cảnh sát vào đầu tháng 11 năm 2025, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. Khi đó, các lực lượng chức năng muốn tiến hành kiểm tra phương tiện của y trên đường cao tốc A3 theo hướng đi Áo. Cả xe ô tô và nhà di động đều gắn biển số xe bị lấy trộm.

Bất chấp tín hiệu dừng xe từ phía cảnh sát, gã thanh niên 22 tuổi vẫn phóng bạt mạng và rời khỏi đường cao tốc. Trên một tuyến đường quốc lộ, y đã va quệt với hai xe ô tô rồi đâm trực diện vào một xe tải trong lúc cố vượt. Vụ tai nạn khiến hai tài xế khác bị thương nhẹ. Kiểm tra bên trong xe của gã thanh niên người Berlin, lực lượng chức năng phát hiện một dao xếp và một thiết bị tay đấm thép.

Tiếp tục kiểm tra điện thoại của đối tượng, các điều tra viên phát hiện hơn 900 tệp nội dung khiêu dâm trẻ em, phần lớn là hình ảnh và video, được cho là do y thu thập trong năm 2023. Sau khi phân tích điện thoại cùng các thiết bị lưu trữ khác, Viện Kiểm sát Passau đã chuyển giao hồ sơ vụ án khiêu dâm trẻ em này cho phía Berlin xử lý vào cuối tháng 4.

Mối đe dọa đối với an ninh công cộng

Trong khoảng thời gian đó, gã thanh niên 22 tuổi từng bị đưa vào cơ sở điều trị tâm thần. Chỉ một ngày sau vụ tháo chạy khỏi sự kiểm soát của cảnh sát, Tòa án Sơ thẩm Passau đã ra lệnh tạm thời đưa y vào bệnh viện tâm thần. Lý do là Viện Kiểm sát nhận định gã thanh niên này có thể mất khả năng nhận thức hoặc bị hạn chế năng lực hành vi, đồng thời là mối đe dọa đối với an ninh công cộng.

Tuy nhiên, sau khi giám định, một chuyên gia tâm thần học pháp y đã loại trừ nghi vấn y mất khả năng nhận thức. Đến giữa tháng 1 năm 2026, Tòa án Sơ thẩm Passau đã hủy bỏ lệnh đưa đi điều trị bắt buộc. Vụ việc cũng không đủ điều kiện để áp dụng biện pháp tạm giam, bởi khi đó gã thanh niên người Berlin chưa có tiền án và có nơi cư trú cố định tại Berlin.

Khi Viện Kiểm sát Berlin tiếp nhận vụ án khiêu dâm trẻ em từ Bayern, tại thủ đô cũng đang diễn ra một cuộc điều tra kéo dài hơn một năm đối với người đàn ông này về nghi vấn mua bán và sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em từ mạng chìm (Darknet).

Cuộc điều tra này được khởi tố từ tháng 1 năm 2025. Đến tháng 3 năm 2025, cảnh sát đã khám xét nhà riêng của đối tượng và thu giữ nhiều thiết bị lưu trữ dữ liệu. Theo Viện Kiểm sát, các dữ liệu này hiện vẫn đang trong quá trình phân tích nên chưa thể khẳng định có chứa tài liệu vi phạm pháp luật hay không.

Ở thời điểm bắt đầu cả hai vụ điều tra, Viện Kiểm sát Berlin đều không nộp đơn xin lệnh bắt tạm giam đối với nghi phạm. Giải thích vào thứ Ba, cơ quan này cho biết lúc đó đối tượng chưa có tiền án, có nơi ở cố định và luôn trong trạng thái có thể liên lạc được đối với các cơ quan điều tra. Ngoài ra, các căn cứ để tạm giam như nguy cơ bỏ trốn hay nguy cơ tái phạm cũng không tồn tại.

Hiện tại, nguyên nhân tử vong của nạn nhân Lisa Ta vẫn chưa được làm rõ. Theo thông tin từ Viện Kiểm sát, các xét nghiệm y khoa pháp y đang được tiến hành. Kết quả khám nghiệm khám nghiệm tử thi hôm thứ Hai (9/11) chưa cung cấp manh mối chính xác về nguyên nhân dẫn đến cái chết. Mặc dù vậy, Viện Kiểm sát vẫn đang tiến hành điều tra theo hướng một vụ án mạng.

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Nghi phạm có ý định tự sát

Vào sáng thứ Ba tuần trước, cô bé 13 tuổi rời nhà riêng vào khoảng 7 giờ 15 phút để đến điểm dừng xe buýt gần đó bắt xe đi học. Tuy nhiên, em đã không bao giờ đến trường. Lực lượng cảnh sát đã triển khai hàng trăm chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ, trực thăng và thiết bị lặn không người lái để tổ chức tìm kiếm.

Cuối cùng, một manh mối báo án về hành vi xâm nhập địa điểm trái phép đã dẫn lực lượng chức năng tới một ngôi nhà bỏ hoang tại bang Brandenburg, cách Berlin 50 km về phía đông bắc. Tại đây, cảnh sát đã phát hiện thi thể của bé gái cùng nghi phạm vào Chủ Nhật.

Nghi phạm dường như có ý định tự sát bằng súng bắn đạn hơi khi lực lượng cảnh sát xuất hiện, khiến y bị thương nghiêm trọng nguy hiểm đến tính mạng. Tình trạng sức khỏe của đối tượng hiện vẫn rất nguy ngập và đang được điều trị tích cực tại phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện.

Người đàn ông này cũng sinh sống tại Marzahn, ngay khu vực gần nhà của nạn nhân. Theo các nguồn tin chưa xác minh, y sống tại đó cùng với cha mẹ. Cảnh sát đã tiến hành khám xét căn hộ và thu giữ nhiều vật chứng, trong đó có các thiết bị lưu trữ dữ liệu.

Đến tối thứ Ba, Viện Kiểm sát thông báo đã tạm giữ một chiếc xe nghi là phương tiện gây án và đang tiến hành kiểm tra kỹ thuật hình sự. Mặc dù vậy, việc chiếc xe này có thực sự được sử dụng liên quan đến vụ án hay không vẫn đang là đối tượng tiếp tục điều tra.

Tính đến thứ Ba, Viện Kiểm sát vẫn chưa thu thập được manh mối chắc chắn nào cho thấy giữa nạn nhân Lisa Ta và nghi phạm có mối liên hệ từ trước khi sự việc đau lòng xảy ra.

Nguồn: Tagesspiegel